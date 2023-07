¿Cómo puedes destacar a tu marca en un contexto de bombardeo publicitario?

25/07/2023

Los anuncios publicitarios tradicionales están perdiendo su efectividad. Es tanta la sobresaturación de información y las distracciones constantes, que se convierte un reto captar la atención de las audiencias.

Para quienes trabajan en la industria de la publicidad no es nuevo oír que estamos ante un cambio de paradigma. La creatividad debe reinventarse día a día para no dejar de ser atractiva, y aún así, a veces no lo logran.

En este contexto, surge una nueva estrategia que modifica la forma de crear campañas publicitarias. Conocida como “economía de la atención”, esta lógica establece que la atención humana es un recurso limitado, ya que la cantidad de contenidos a consumir supera la capacidad humana para hacerlo. Y aquí está la clave del éxito del formato publicitario de US Media.

La atención de las personas sobre los anuncios se vuelve extremadamente valiosa, y las marcas compiten por captarla y mantenerla. Generar emociones con el contenido parecería ser la gran opción. ¡Pero no es el único camino! Elegir estratégicamente dónde publicitarse es otra buena vía. Por ello, WeTransfer, la aplicación diseñada para la transferencia de archivos informáticos por Internet, es una clara muestra de su efectividad, al retener la atención de los consumidores hasta 30 veces más que un post de Instagram, o 5 veces más que un bumper ad de YouTube.

¿Cómo logran las marcas destacarse?

Para que una marca se destaque entre otras, debe anunciarse en espacios donde los usuarios estén cautivos y su atención no se diversifique. De acuerdo con su estudio hecho entre más de 7 mil personas se evidenció que los usuarios prestan 30 veces más atención en WeTransfer que en una pantalla de TV. Además, el estudio demostró que los usuarios de WeTransfer participan con el anuncio durante más de 5 segundos, una métrica que ni Facebook, ni Instagram, ni ninguna otra plataforma de anuncios digitales puede ofrecer al día de hoy.

Los líderes de las marcas y de las empresas deben dirigir su plan de medios donde la capacidad de atención sea el pilar principal. Y enfocar sus estrategias para mostrarse en espacios publicitarios que les aseguren esa atención que están buscando.

Para las marcas es muy importante captar la atención de las audiencias, por ello US Media ofrece a todas las empresas este formato publicitario que beneficiará la publicidad de las marcas, no sólo para que las audiencias las capten; sino para mantenerse presente entre todo tipo de audiencias.

