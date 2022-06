¿Cómo recuperar contactos borrados de iPhone?

Por staff

21/06/2022

No te preocupes, a mi también se me han borrado todos los contactos de iPhone alguna vez. Lo cierto es que es una situación por la que muchos usuarios de iOS pasamos en algún momento, ya sea por accidente, actualización de software o quizás un restablecimiento de fábrica.

Por suerte, hoy en día existen muchos métodos por los que puedes recuperar los contactos borrados de iPhone de manera fácil, rápida y lo más importante de todo, segura.

¿Lo mejor de todo? Tienes la posibilidad de recuperar contactos y datos de tu iPhone sin copia de seguridad y desde prácticamente cualquier versión de iPhone, sí, incluyendo la versión 13.

Así que deja de decirles a tus amigos “se me han borrado los contactos de iPhone” y simplemente lee hasta el final este post para que aprendas paso a paso cómo rescatar contactos y datos de iPhone fácilmente.

Parte 1: Recupera los contactos de tu iPhone directamente sin hacer una copia de seguridad con UltFone iOS Data Recovery

Se podría decir que esta es la opción que la mayoría de usuarios nuevos de iOS elige, incluyéndome a mi las veces que se me han borrado todos los contactos de iPhone, ya que es muy común no hacer copia de seguridad.

Se trata de recuperar los contactos de iPhone directamente desde iOS con el software UltFone iOS Data Recovery, el único software con diferentes métodos de recuperación de datos que garantiza una solución completa, al mismo tiempo que protege tu información.

Te recomendamos que sigas estas instrucciones al pie de la letra para evitar posibles errores que terminen con una pérdida total, ¿entendido? Perfecto. Esto es lo que debes hacer:

Descarga UltFone iOS Data Recovery para Windows o MAC

Lo primero que debes hacer es descargar el software en tu computador, ya sea Windows o MAC y esperar a que se instale correctamente.

Abre la aplicación para recuperar datos

Una vez que el software ya esté instalado, ábrelo y dale clic al primer recuadro que aparece que dice “recuperar desde dispositivo iOS”. Te pedirá que conectes a través del cable USB tu teléfono al ordenador, hazlo y espera mientras que el ordenador y el software reconocen el dispositivo.

En caso de que no pueda ser reconocido, dale clic al botón de ayuda que dice “¿El dispositivo está conectado pero no se reconoce?”. Si este no es tu caso, sigue el siguiente paso.

Elige los archivos que deseas escanear y recuperar

Es necesario que sepas que con el software UltFone iOS Data Recovery no solo podrás recuperar contactos de iPhone, sino cualquier tipo de archivo, desde datos de sistema, como fotos, videos, notas de voz y demás archivos adjuntos, hasta datos de aplicaciones de terceros.

Una vez que tu dispositivo sea reconocido, verás un recuadro con las opciones de datos que podrás escanear y recuperar, selecciona el recuadro de contactos y cualquier otro dato que desees recuperar en ese momento, dale clic a “iniciar análisis” y continúa al siguiente paso.

Recupera los datos

Luego de que termine el análisis, verás todos los contactos y demás archivos que elegiste. Ahora deberás seleccionar todo lo que deseas rescatar de tu iPhone y darle clic a “recuperar al PC”.

Consejo: selecciona una carpeta fácil de encontrar dentro de tu PC para guardar allí tus contactos y archivos de iPhone recuperados.

¡Listo! Se acabaron las molestas actualizaciones de estado diciendo “por favor escríbanme, se me han borrado los contactos del iPhone”, ya que ahora tienes la herramienta ideal para recuperar casi cualquier archivo del sistema iOS. No te quedes con esta información para ti solo, ¿vale? seguro muchos de tus amigos también la necesitan.

Parte 2: Recupera los contactos de tu iPhone con iCloud

Luego de todas las veces que se me han borrado todos los contactos de iPhone, aprendí la lección, y si este es tu caso y finalmente has hecho una copia de seguridad de iCloud, aquí te enseñaremos cómo restablecer tus datos utilizando el software UltFone iOS Data Recovery si por alguna razón se han eliminado o perdido tus datos una vez más.

Ten en cuenta que si vas a realizar este procedimiento por primera vez con el software, lo primero que debes hacer es descargarlo en tu ordenador MAC o Windows y esperar a que esté instalado correctamente. Luego sigue estos pasos:

Dale clic a “Recuperar datos de iCloud”

Cuando tengas la herramienta abierta en tu PC verás la opción de recuperar datos de iCloud, le das clic a esa opción y deberás introducir tu ID de Apple y contraseña e inicia sesión.

Selecciona los archivos

Ahora verás varias opciones de archivos que tienes la posibilidad de recuperar, como contactos, videos, fotos, notas, datos de calendario, etc. Selecciona lo que deseas analizar y recuperar y dale clic a “descargar”.

Previsualiza y recupera

Ahora es momento de previsualizar específicamente los archivos que deseas recuperar, selecciona los que deseas y dale clic a “recuperar al PC” en una carpeta fácil de encontrar.

¡Perfecto! Ya has recuperado los contactos borrados de iPhone y además, archivos que quizás creías perdidos para siempre. ¿No te parece genial?

Parte 2.1: Recuperar contactos borrados del iPhone con iCloud y iTunes con UltFone iOS Data Recovery

Si lo que deseas es recuperar contactos borrados de tu iPhone a través de una copia de seguridad que has hecho en iTunes, aquí puedes hacerlo con UltFone iOS Data Recovery de una manera muy rápida y sencilla.

Lo único que debes hacer es:

Selecciona “Recuperar desde iTunes”

En la interfaz principal verás la opción de recuperar datos desde iTunes, selecciona y posteriormente dale clic al archivo de copia de seguridad que contenga la información que deseas salvar, en este caso los contactos.

Elige los archivos a recuperar

Ahora deberás darle clic a los archivos desees recuperar que están dentro de la copia de seguridad que has seleccionado. Una vez hecho eso, haz clic en “iniciar análisis”.

Previsualiza y descarga

Luego de que ya el software haya terminado de analizar, verás en pantalla la previsualización de los archivos que has seleccionado recuperar. Debes hacerles clic una vez más, luego seleccionar “recuperar al PC” y ¡ya está listo!

Esta ha sido mi salvación todas las veces que se me han borrado los contactos de iPhone y demás archivos. El software de UltFone iOS Data Recovery sin duda alguna se corona como uno de los mejores sistemas de recuperación para datos y archivos provenientes de Apple, ya que no solo recupera información de teléfonos iPhone, sino también de iPad y iPod Touch.

Pero, eso no lo es todo…

Parte 3: Nuestro software también sirve para recuperar y restaurar copia de seguridad de WhatsApp

Como te dijimos al principio, el software UltFone iOS Data Recovery es una solución completa, por lo que también podrás recuperar y restaurar la copia de seguridad de WhatsApp de tu celular si por accidente has perdido datos importantes de alguna conversación, algo que sabemos que es una verdadera tragedia.

Lo único que deberás hacer será abrir la herramienta en tu PC, conectar tu iPhone con el cable USB y seleccionar la opción de respaldo de WhatsApp, allí verás la opción de restablecer la copia de seguridad de WhatsApp y en tan solo pocos clics ya tendrás tu configuración de la aplicación con las conversaciones exactamente como las tenías antes, ¡genial!

Utilizar UltFone iOS Data Recovery es la mejor opción que tendrás para recuperar contactos, archivos, datos y demás información que creas perdida desde tu iPhone, iPad o iPod Touch de manera fácil y segura, así que, ¿qué esperas para intentarlo?