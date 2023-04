Cómo reforzar la seguridad de tu casa en Semana Santa

Por staff

01/04/2023

Uno de los festivos más importantes en España se acerca y muchos ya cuentan los días para disfrutar de las vacaciones. Estos días libres son ideales para disfrutar de la llegada del buen tiempo y, en especial, para desconectar. En estas fechas, es común que los ladrones lo consideren el momento perfecto para entrar en casas. Por ese motivo, debemos extremar las precauciones y dejar la casa lista para evitar cualquier imprevisto.

La compañía pionera de domótica Delta Dore, especializada en hogares conectados, propone cuatro consejos para poner a punto el sistema de seguridad de nuestros hogares y mantenerla a salvo de intrusos mientras estamos fuera:

1. Vinculación con el rúter doméstico

Antes de salir de viaje, comprueba que se conecta correctamente el rúter a la pasarela conectada. En el caso de Delta Dore, la vinculación debe ser con el dispositivo Tydom. Esto es de vital importancia para evitar que, cuando te encuentres fuera, no puedas acceder a los dispositivos conectados y por lo tanto, pierdas el control sobre los mismos.

Por lo tanto, revisa todos los dispositivos conectados y su vinculación con la pasarela y también el Wi-Fi para asegurar que no habrá problemas para consultarlos o modificar su estado cuando estés de vacaciones.

2. Revisa baterías y pilas

Si tus dispositivos conectados van con baterías recargables o pilas, no olvides comprobar sus niveles antes de irte. Esto es un factor clave a la hora de poder controlar, por ejemplo, cámaras de seguridad cuando no estás en casa.

3. Actualiza tus dispositivos

Para que los dispositivos puedan dar siempre el 100% de ellos mismos y funcionar a la perfección, es necesario actualizarlos siempre a la última versión. Esta nueva versión traerá consigo mejoras de funcionamiento y evitará también posibles ataques informáticos.

4. Programa rutinas para simular la presencia en casa

Más allá de las alarmas o las cámaras de seguridad, una de las formas más eficientes de simular que hay alguien en casa es programar rutinas. Es decir, con la aplicación puedes programar las horas o días que quieres que sucedan las cosas. Por ejemplo, puedes encender las luces por la noche, bajar las persianas o subirlas a la mañana siguiente como si alguien lo hubiera hecho desde dentro. Así, los posibles ladrones no podrán detectar si realmente no hay nadie en casa durante la Semana Santa.

Estos son algunos consejos para evitar sustos durante las vacaciones, pero es importante no olvidar revisar que todo está cerrado y no hay ningún hueco dónde los ladrones puedan pasar. Sin duda, con estos consejos de Delta Dore y un minucioso repaso antes de salir, la casa conectada será la mejor aliada durante los días de descanso.