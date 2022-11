¿Cómo ser únicos cuándo todos hablan?

13/11/2022

¿Quién no conoce a alguien que no tiene interés alguno por el fútbol pero, cuando es el Mundial, enloquece por su selección? ¿Para cuánta gente la forma en que nos vestimos es una cuestión de cotidianeidad, pero cuando llega la New York Fashion Week o la Met Gala son los primeros en sintonizarlos? Cualquier marca u organización que encuentre la manera de incorporarse en esa conversación, con el mismo lenguaje de los espectadores, está destinada a vincularse positivamente con su audiencia y crear nuevas experiencias.

La cita mundialista de Qatar, que comienza en pocos días, se presenta como una gran oportunidad para transmitir mensajes que impacten con profundidad. En un espectáculo donde el límite entre la presencialidad y la virtualidad es muy delgado, con una audiencia que supera los 3.500 millones y más de 2.000 millones de dólares en inversión publicitaria, las estrategias están cambiando constantemente. En un momento en el que todos hablan de lo mismo y donde las multipantallas son la cotidianidad, las ideas más creativas rompen el molde y quedan en la memoria de las audiencias.

“El gaming tiene una influencia muy positiva en las personas. No sólo eso, sino que también ayuda a mejorar el diálogo entre los anunciantes y sus audiencias, ya que ofrece una experiencia única e inmersiva. La gamificación de las acciones publicitarias puede ser una herramienta clave para acercarse a los fanáticos de estos grandes eventos: ya lo estamos viendo con el mega evento que es el Mundial”, explica Juan Pablo Veiga, VP of Business Planning & Operations de etermax Brand Gamification.

La gamificación es el principio de trasladar elementos del game design a actividades que no son necesariamente juegos. En ese proceso, las experiencias pasan a ser más inmersivas e interactivas y así se potencia la fidelización de las audiencias en entornos digitales. La gamificación permite que en los grandes eventos los usuarios estén interesados en lo que está sucediendo.

Yendo a lo concreto: veamos ejemplos

Uno de los ejemplos que sobresalen fue la del Doodle de Google para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020: la compañía desarrolló un minijuego inspirado en la cultura japonesa, donde los usuarios podían participar del “Juego de la Isla de los Campeones”. Si bien no se trató de una acción publicitaria de por sí, si le permitió a Google generar un impacto profundo aprovechando el empuje de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

El gaming y su escenario digital es un suceso que cada vez gana más terreno e importancia para las marcas: Nike y Gucci se hicieron presentes con experiencias personalizadas en Roblox, un juego de creación de mundos; en Fornite, los jugadores pudieron participar de los shows exclusivos de Ariana Grande, Marshmello y Travis Scott, además de la emisión del tráiler de Tenet, que se proyectó en un autocine virtual dentro del videojuego. También, cabe destacar los festivales “Lavapalooza”, “Coalchella” y “Minegala” en Minecraft. Cada vez más, se abren grandes oportunidades para que las marcas tengan en cuenta su presencia en estas nuevas plataformas disruptivas que pueden alcanzar a millones de jugadores de todo el mundo, un ecosistema creciente con mucho potencial y un gran camino por explorar.