Cómo superar los retos en las posiciones de TI en el 2025

Por staff

06/12/2024

Por Verónica Sánchez G., CEO Factor Uno

(Global) “No es casualidad que hoy se hable tanto de inmunidad, de anticuerpos, de trasplante y de rechazo. En una fase de penuria nos preocupamos de absorber y de asimilar. En una fase pletórica el problema consiste en rechazar y en expulsar. La comunicación generalizada y la super información amenazan todas las defensas humanas.” Byung-Chul Han, La Sociedad del Cansancio, página 19, 2023.

Cuando me invitaron a escribir este artículo originalmente pensé en el modelo tradicional de advertir, dada mi experiencia, los puestos en los que tenemos que tener foco en la formación técnica para el próximo año, sin embargo, me preocupa más la dinámica que estos mismos están teniendo en la industria y el cómo no se han podido resolver, así surjan más necesidades técnicas.

Cómo bien menciona Byung-Chul Han, la superinformación amenaza las defensas humanas, aún no hemos sido capaces de alcanzar tanto avance tecnológico y sabemos que los retos frente a la persona son cada día más complejos y retadores más allá de la formación técnica que se pudiera dar para alcanzar esa brecha, así que lo que en la industria de Tecnología deberíamos considerar es lo siguiente:

Globalización: Hoy la globalización nos exige que los perfiles de tecnología en su mayoría dominen al menos dos idiomas, y muchos de ellos se quedan en el camino de la no contratación por este requisito esencial, hoy puedo afirmar que hay gente con capacidades técnicas, pero que lo limita su falta de formación para poder interactuar con otras nacionalidades. Solo como ejemplo, el programa de ONE Next Education de Oracle, ha formado más de 90 mil personas en lenguajes de programación en toda Latam, y solo 12 mil en promedio han sido contratados, nótese que solo el 40% de los egresados tienen dominio del idioma inglés, podríamos inferir que el idioma es un factor para dejar el resto del talento dormido, esperando una oportunidad de empleo.

Edadismo: John C. Maxwell señala en varias de sus conferencias, que en el 2030 el 70% de la población económicamente activa será millennial, nosotros lo hemos constatado con estudios en México que demuestran que en poblaciones como Querétaro, probablemente este número se alcance mucho antes del 2030, pero, ¿qué está pasando con las generaciones más altas como los baby boomers y la generación X?. Estadísticamente vemos que se están desplazando a empresas pymes o al emprendimiento, sin embargo, los retos que implican los nuevos desarrollos en Tecnología no están en el lenguaje de programación o en la técnica, están en la posibilidad de desarrollar con sustentabilidad, menores riesgos y costos. ¿No es acaso importante entonces, retomar en esta industria esta experiencia y empezar a innovar en la formar de armar los equipos de trabajo, dejando Decanos que trasladen su experiencia, paciencia y compromiso a las nuevas generaciones?

Conciencia Ética: Debemos empezar a reforzar la cultura de conciencia ética en nuestros equipos de TI, no olvidar desde el proceso de reclutamiento y selección, validar que su enfoque al desarrollo, gestión o administración de las tecnologías tenga este marco de referencia. La facilidad hoy en día para generar y acceder a los datos, vulnerarlos o cambiarlos, hace que la ética empresarial y la moral de las personas, se vuelvan parte del eje de los equipos de trabajo de actualmente estamos gestionando en los departamentos de TI.

Salud Mental: Hoy día la exigencia en los departamentos de TI, es 24/7, sobre todo en las áreas críticas del negocio y los servicios de ciberseguridad. ¿Cuál va ha ser la estrategia de las compañías para cuidar a sus colaboradores y evitar que caigan en procesos de depresión o ansiedad, que pueden dañar no solo al sujeto, sino la propia dinámica de los equipos de trabajo y la compañía?

Y para quien leyó esto esperando los puestos técnicos a desarrollar en el 2025: Especialista de ciberseguridad, Desarrolladores de realidad aumentada y virtual, especialistas en Inteligencia Artificial, Especialistas en regulación tecnológica y Analistas de Datos. Desde mi perspectiva y experiencia como especialista en reclutamiento de talento tecnológico.

