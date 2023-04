Cómo trabajar sin complicaciones desde cualquier lugar

07/04/2023

En la Conferencia de Socios Amplify, HP Inc presentó nuevos productos y soluciones que llevan a todas las personas a la nueva era del trabajo híbrido con un conjunto integral de soluciones de cómputo para la flexibilidad híbrida.

Tomando en cuenta que sólo el 22% de los empleados se describen como “exitosos” en el trabajo híbrido, queda claro que las empresas todavía no descubren la solución para que esta modalidad funcione. “La mayoría de las empresas quieren superar el ‘regreso forzado’ a la era de la oficina del trabajo híbrido”, explicó Alex Cho, presidente de sistemas personales de HP Inc. “El reto es que no saben exactamente cómo hacerlo. Creemos que el futuro es la flexibilidad híbrida que ofrece lo mejor del trabajo en casa y la oficina para los empleados en todas partes”.

Según un estudio de HP sobre el futuro del trabajo, el 80% de los empleados quiere estar en la oficina parte del tiempo, pero la mayoría de las empresas sigue luchando para que los trabajadores vuelvan a la oficina. La investigación de HP sugiere que el mayor obstáculo para regresar a la oficina se debe a una experiencia tecnológica que no es óptima. De hecho, el 89% opina que la tecnología es el factor más importante que motiva las decisiones para el regreso a la oficina. De igual manera, del total de las personas que se describen como exitosas en el trabajo híbrido, el 90% cree que el acceso a la tecnología y las herramientas adecuadas conducen a una experiencia laboral positiva. Para acelerar el regreso de los empleados al trabajo, se requiere la tecnología adecuada para brindar configuraciones de trabajo óptimas que permitan el éxito de las empresas y sus empleados.

“El trabajo híbrido no equivale a trabajar a distancia. El verdadero trabajo híbrido crea una gran cultura que conecta a las personas, eleva la productividad y genera compromiso. La tecnología es el mayor factor para lograrlo”, destacó Guayente Sanmartin, director global de sistemas comerciales y soluciones de visualización de HP Inc. “HP es la única empresa que puede hacer que el trabajo híbrido funcione en todos los espacios, la casa, la oficina y en movimiento, y lo estamos haciendo en grande con innovaciones que ayudan a mantener a las personas conectadas, productivas y seguras”.

HP Presence enriquece las experiencias de colaboración en la era de la flexibilidad híbrida

Desde 2021, HP Presence ha enriquecido las experiencias de videoconferencia en la PC, con innovaciones de colaboración intuitivas para que las personas se sientan verdaderamente conectadas mientras trabajan juntas en casa o la oficina. HP Presence estará disponible en todas las notebooks comerciales de HP, desde las series ProBook y Dragonfly hasta las workstations móviles Z by HP. Esto proporciona a las empresas las soluciones fundamentales para revitalizar la colaboración, la cultura, la innovación y la productividad que hacen que el trabajo dentro y fuera de la oficina sea una experiencia perfecta. Las innovaciones incluyen experiencias multicámara que permiten a los usuarios ser vistos al mismo tiempo que muestran el contenido de una presentación en la pantalla. Y Auto Camara Select da seguimiento al rostro para que las reuniones virtuales sean más interactivas y naturales.

Trabajar sin complicaciones en casa, oficina, espacios para reuniones y en movimiento

La siguiente generación de dispositivos HP EliteBook y ProBook están equipados para la colaboración premium con HP Presence y una productividad de nivel superior. Tomando en cuenta que los usuarios cambian de lugar en el transcurso del día, de la casa a la oficina y a las salas de reuniones, estos dispositivos están diseñados para la flexibilidad híbrida: