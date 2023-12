Cómo usar IA para verificar la identidad

Por staff

15/12/2023

En un mundo cada vez más digitalizado, la verificación de datos se ha vuelto crucial para todo tipo de empresas. Con los casos de fraude y suplantación de identidad a la orden del día, conocer con quién se está realizando negocios o asociaciones es vital para garantizar la seguridad de las empresas y sus clientes.

Un aspecto central en la gestión de seguridad es la verificación de identidad, ya que este proceso permite a las empresas entender que están frente a la persona que dice ser, ya sea que se trate de clientes o incluso trabajadores. Este necesidad no está acotada a grandes compañías, las PyMes también presentan estos desafíos.

“A menudo existe una percepción errónea de que el fraude afecta únicamente a los bancos y las grandes instituciones, dejando a las PyMEs fuera de peligro; sin embargo, lo anterior es incorrecto, ya que los defraudadores siempre buscan el eslabón más débil y, en muchos casos, los más pequeños terminan asumiendo los riesgos y las consecuencias”, asegura Ricardo Robledo, director general y fundador de Tu Identidad, plataforma especializada en validación de identidad de empresas y usuarios.

En este sentido, en el país existen documentos como la credencial para votar, emitida por el Instituto Nacional Electoral (INE), la cual se ha convertido en la identificación por excelencia ante las empresas e instituciones, tanto públicas, privadas o financieras, por lo cual verificar su autenticidad se ha convertido en una prioridad para las compañías.

Actualmente, existen sistemas tecnológicos y de información potenciados por Inteligencia Artificial y Machine Learning que desempeñan un papel crucial en este proceso de validación, ya que permiten identificar en cuestión de segundos cualquier anomalía en el documento. Cada año el INE, emite más de 15 millones de nuevas credenciales para votar, la cual tiene una vigencia de 10 años contados a partir de su año de emisión.

“El INE puede funcionar como un mapa preciso que contiene información y elementos específicos tales como la nomenclatura del INE, hologramas, datos personales, entre otros que permiten comprobar que en efecto es un documento oficial y legítimo”, señala Robledo.

También explica que este tipo de procesos tienen entre un 90% y 95% de precisión, sin considerar la biometría facial. Esta precisión permite a los negocios fortalecer su seguridad interna al tiempo en que agiliza los procesos de validación, verificando que una persona no cuente con un historial perjudicial para la empresa.

Nuevos retos

Respecto a los retos en materia de datos de identidad e iniciativas como el CURP como fotografía, el especialista puntualiza que México no tiene una base de datos central como tienen otros países. “Nosotros ya hemos asumido que nos identificamos a través de una credencial para votar, pero México tiene muchas bases de datos y no todas tienen biométricos, algunas tienen unos datos que otras no tienen. El asunto aquí radica en que es muy complejo para México crear una sola base de datos que se pueda constituir como un repositorio de documentos de identidad nacionales”.

No obstante, al incorporar el INE en los procesos de Know Your Customer (KYC), las empresas e individuos fortalecen la seguridad interna, haciendo frente a una problemática tan real y creciente como es la suplantación de identidad.

“Los casos de uso son variados, ya sea para contratar un chofer encargado mover mercancía valiosa o simplemente si una persona quiere proteger su inversión inmobiliaria con un inquilino confiable. La verificación del INE para asegurar la identidad de una persona apoyándose en la tecnología es una solución rápida, segura, y confiable, disponible para cualquier empresa sin importar su tamaño”, advierte el director general de Tu Identidad.

