Computação quântica: as aplicações futuras nos novos negócios

30/05/2022

“A computação quântica é uma tecnologia emergente, que superará os atuais e mais modernos computadores. Ela se distingue pela capacidade de utilizar a mecânica quântica na resolução de problemas e desafios complexos do nosso planeta”.

Quem faz essa afirmação é Paulo Watanave, head of Data & Analytics na NAVA Technology for Business. Ele nos cedeu entrevista e explicou detalhes sobre o que é a computação quântica e como ela pode ser aplicada nos negócios. Para conferir, siga a leitura!

Entenda o que é a computação quântica

A computação quântica pode ser definida como um ramo da informática baseado em princípios da superposição da matéria e no entrelaçamento quântico, utilizados para desenvolver recursos computacionais diferentes dos que conhecemos.

No entender de Watanave, a computação quântica será essencialmente utilizada para resolver cálculos extremamente complexos e dispendiosos. De tal forma, poderá ser usada por empresas dos mais diversos segmentos.

Diferenças entre a computação quântica e a computação tradicional

Watanave explica que, do ponto de vista de resultado, a computação quântica certamente fornecerá a capacidade de resolver alguns problemas extremamente complexos em uma velocidade exponencialmente maior do que os computadores tradicionais.

“Os problemas complexos são resolvidos utilizando-se elementos fundamentais da mecânica quântica, por meio da elaboração de algoritmos probabilísticos, explicados pela natureza de sobreposição do valor do qubit, em que considera-se a probabilidade do seu valor ser 0, 1 ou uma sobreposição quântica de 0 e 1”, diz o especialista.

Ela ainda comenta que, “a probabilidade de o qubit sofrer um colapso para uma forma ou outra é determinada pela interferência quântica. Na computação tradicional o bit oferece valores determinísticos, ou seja, 1 ou 0”.

Principais aplicações da computação quântica nos negócios

No entender de Watanave, a computação quântica deverá ser usada pelos negócios para solucionar problemas que requeiram uma quantidade expressiva de cálculos.

Assim sendo, a matemática aplicada, a inteligência artificial quântica, o treinamento de modelos de deep learning , a cibersegurança, entre outros, são exemplos de aplicações relacionadas a essa modalidade de computação.

O representante da NAVA Technology for Business listou alguns exemplos de utilização da computação quântica em negócios de diferentes áreas. Veja:

Econômica e Finanças

Realização de análise e simulação de portfólios de ações para tomada de decisão em investimentos; e

Detecção de fraudes mais eficaz e otimização de riscos em tempo real.

Medicina

Pesquisa e desenvolvimento de ciências médicas (por exemplo, análise de sequências de DNA, que geralmente são grandes);

Bioengenharia e telemedicina com base em processamento complexo de imagem e análise;

com base em processamento complexo de imagem e análise; Diagnóstico mais rápido e preciso de doenças críticas, como o câncer; e

Descoberta e produção de medicamentos em escala.

Ciências Naturais

Previsão e análise de séries temporais;

Análise do genoma vegetal; e

Aplicações agrícolas e de plantio.

Tecnologia da Informação

Pesquisas de dados e análise de grandes armazéns de dados; e

Testes de software e simulações que são muito complexas e demoradas para os computadores atuais.

Desafios para a implementação da computação quântica nas empresas

Perguntamos a Watanave quais são os principais desafios para a implementação da computação quântica nas empresas. Segundo o especialista, o alto custo dessa tecnologia é um dos principais fatores que impedem que ela se torne popular.

Em suas palavras: “O hardware quântico e sua manutenção são extremamente caros e são encontrados ainda em desenvolvimento nas universidades e laboratórios de pesquisa. Um dos maiores desafios atuais da computação quântica é certamente a construção desses computadores”.

Além disso, segundo o especialista: “Os computadores quânticos ocupam, fisicamente, muito espaço para simulação de um ambiente. Para manter a estabilidade dos qubits, por exemplo, os equipamentos são mantidos em ambientes extremamente frios, com temperaturas abaixo de zero, algo impraticável no ambiente dos negócios”

Assim como a computação quântica, uma tecnologia que certamente figurará nos negócios é o network slicing, ou fateamento de rede.

