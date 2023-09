Con la banca invisible se impondrá en los procesos económicos del mundo

Por staff

06/09/2023

La banca invisible es un producto de la transformación digital del mundo y que establece las nuevas dinámicas de como las transacciones comerciales no requieren de las tradicionales sucursales bancarias, basta con un clic en las plataformas de las apps bancarias para que la economía se mueva en México.

La aparición de la banca invisible, no significa, necesariamente, que las sucursales bancarias desaparezcan, sino es una transformación de la misma banca, la cual trae como beneficios: nuevas formas de pago, reduciendo costos de la operación de las transacciones bancarias tradicionales y hace que los servicios financieros puedan ser personalizados, adaptándose al cliente.

Sobre la banca invisible nos habló, en entrevista exclusiva para TyN Magazine, Pablo Pereyra Portugal, Chief Revenue Officer en 2innovate, quien está entrando a México, presentando las nuevas oportunidades que significan los servicios de la banca invisible.

TyN Magazine. – ¿Qué hacen para mover los flujos monetarios, en estos tiempos de la banca invisible?

Pablo Pereyra. – Proporcionamos la infraestructura digital para algunas de las empresas financieras líderes del mundo, incluidos algunos de los bancos, fintechs, instituciones de pago y prestamistas más grandes. Nuestras soluciones financieras SaaS pueden ayudar a expandir los negocios, aprovechar nuevas oportunidades con clientes y socios e impulsar mejores resultados.

TyN Magazine. –¿En qué países tiene presencia actualmente?

Pablo Pereyra.- Tenemos clientes en más de 11 países de Latinoamérica, los mercados más relevantes son: Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, tenemos operaciones también en Centroamérica, en Panamá, en el Caribe, en Jamaica, estamos creciendo mucho en Latinoamérica

TyN Magazine. -¿Cómo se encuentra México después de la pandemia en materia de la banca?

Pablo Pereyra. – México es un gran líder, y en lo que es transformación e innovación; ha evolucionado mucho en temas como: fintech y unicornios.hay muchos incentivos, mucha evolución de eso, ver a las entidades regulatorias, como la Comisión Nacional Bancaria, Banxico. Se están creando bancos digitales.

TyN Magazine. -¿En México los usuarios están adoptando la banca invisible?

Pablo Pereyra. – El cambio se va haciendo, a través de la transformación de la sociedad, no es algo forzado, mi hijo es nativo digital, no se imagina ir a una sucursal a sacar dinero, manejan los dispositivos digitales como si fueran sus propias manos, es una extensión del cuerpo. La sociedad cambio, la sociedad requiere inmediatez, y no está dispuesto a hacer una fila en un banco para sacar dinero. Todavía lo tienen que hacer, pero cada vez menos.

TyN Magazine. -¿Por ejemplo que va pasar con los pagos de servicios como agua y luz , como el caso de CFE, que es la que surte de electricidad a México?

Pablo Pereyra. –Yo creo que las sucursales bancarias van a disminuir, no van a desaparecer, pero se van a transformar, ya no van a ser transaccionales, sino relacionales. Tú vas a llegar a la sucursal a que te atiendan, para que te apapachen, te traten bien, pero no a retirar dinero para pagar CFE o el dinero del cable, la sociedad cambio, se necesita inmediatez.

TyN Magazine. – ¿Cómo se vislumbra la banca invisible?

Pablo Pereyra. – La tendencia clarísima, el efectivo va a desaparecer, hoy el desafío que tenemos todos los que trabajamos en temas financieros, es que con tecnología o sin tecnología, es hacer que esos mundos convivan, pues hay un mundo que vive con efectivo y un mundo que no lo usa, además de que hay quienes no sacan efectivo porque conviven en lo digital, y el efectivo lo utilizan muy poco.

TyN Magazine. –¿En qué consisten los servicios que ofrecen?

Pablo Pereyra. –Somos pioneros globales de SaaS en transacciones y banca digital, lo que hace que sea más fácil que nunca para las organizaciones crear ecosistemas de pago de próxima generación que ofrezcan asociaciones y viajes de cliente superiores. Estamos liderando el mundo en la nueva era de la banca.

Con una amplia gama de socios y más de 7 mil millones de transacciones procesadas cada año, nuestra plataforma SaaS Frame Banking, nativa de la nube simplifica y acelera el flujo global de dinero todos los días. Es la base para un nuevo tipo de banca y una experiencia de cliente diferenciada.

