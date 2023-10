Con la IA es posible mejorar la productividad entre un 25 y 40%

Por staff

04/10/2023

La Inteligencia Artificial (IA) es una de las áreas que cuenta con mayor proyección económica. De hecho, se estima que el valor del mercado de esta tecnología superará los USD 300.000 millones en 2025.

En este escenario, la sociedad está siendo testigo del nacimiento de múltiples soluciones que permiten a las compañías acceder a una amplia gama de ventajas como optimizar procesos, analizar grandes volúmenes de datos en poco tiempo e identificar patrones de comportamiento de sus clientes. Todos beneficios que, hasta hace poco tiempo, vivían en la imaginación de algunos pocos.

“Con la IA es posible mejorar la productividad entre un 25 y 40% porque nos permite automatizar aquellas tareas que consumen mayor tiempo”, detalla Jorge Lukowski, director global de marketing y comunicación de NEORIS en su charla “AI x Human Power, redifining boundaries, transforming the world” durante el evento NERDEARLA que reúne a todo el sector tech –y a sus fanáticos– para debatir y capacitarse en diferentes tecnologías.

Para el directivo, la IA junto a la creatividad de las personas tiene la capacidad de potenciar la imaginación, el talento y los skills propios para avanzar hacia la eficiencia, calidad, innovación y productividad en el trabajo. Como resultado, los profesionales cuentan con más tiempo para desarrollar tareas que tengan un mayor valor estratégico y un significativo impacto.

¿Qué falta para una completa adopción de la IA en las empresas?

El especialista considera que, para que haya una adopción completa de esta herramienta, las organizaciones deberán sortear uno de los mayores desafíos: la calidad y cantidad de datos con los que cuentan internamente, así como de aquellos datos externos a los que pueden acceder.

“Los sistemas con Inteligencia Artificial usan la información como combustible para funcionar; sin embargo, si no contamos con un gran volumen de esta nueva nafta, es imposible implementar herramientas que te den buenos resultados. Si los datos no son los correctos, los resultados no serán los mejores”, explica.

Lukowski agrega que las organizaciones gestionan múltiples silos en donde se almacenan datos relevantes; sin embargo, no están interconectados entre sí lo que impide acceder a nuevos insights que permitan tomar decisiones estratégicas sobre el negocio.

En esta línea, recomienda a las empresas desarrollar un plan para continuar nutriendo sus bases de datos, tanto con información que puedan recabar de sus clientes, como de su propio sector, con el fin de entender hacia dónde evolucionar su modelo de negocio y seguir siendo competitivas en su industria.

Para cerrar, el director de marketing y comunicación alienta a no ver el avance de la Inteligencia Artificial como algo a lo que las compañías deban temer, sino que hay que considerarla como una aliada que les permitirá a los talentos y a las organizaciones desbloquear su máximo potencial.