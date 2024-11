Con la reducción de impuestos los iPhone estarán más al alcance de tu mano

Por staff

21/11/2024

(Argentina) A partir de diciembre, el Gobierno confirmó que eliminará impuestos para compras en el exterior y los argentinos podrán acceder a productos más baratos en comparación con el mercado local.

Los últimos modelos de esta marca, como el iPhone 15, son de los artefactos más buscados. Con esta medida su acceso se facilita, y ya no es necesario pedirle a un viajante que lo traiga desde Estados Unidos.

Manuel Adorni, el vocero presidencial, detalló que se ampliará el límite de envíos de importaciones vía courier de los u$s 1.000 actuales a u$s 3.000 por paquete, mientras que también y se implementará una exención de aranceles hasta los u$s 400 para importaciones de uso personal, por lo que solo se pagará IVA.

La medida será ejecutada desde el próximo 15 de diciembre, y a partir de esa jornada, un iPhone 15 pasará a costar aproximadamente u$s620 en el exterior. Mucho menos de los u$s1.9334 que cuesta actualmente en Argentina.

Por otra parte, para aquellos que estén interesados en un iPhone 16 de 128GB, uno de los modelos más exclusivos, el precio es de u$s799 en el exterior, mientras que en la actualidad nacional cuesta u$s2.749.999.

La medida beneficiará especialmente a la categoría de “productos tecnológicos”. Por lo tanto, ahora los usuarios podrán adquirir celulares, notebooks y otros dispositivos a bajo costo.

“Con estas medidas estamos dándole la oportunidad a millones de ciudadanos de elegir qué quieren comprar y dónde, de cara a las fiestas, recibiendo los productos en la puerta de su casa, y apuntando a ampliar la oferta para todos”, precisó el ministro de Economía, Luis Caputo.

