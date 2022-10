Cong Thanh Nguyen nombrado gerente de desarrollo de negocios para el Grupo de Energía Limpia y Gases Industriales de Nikkiso para Vietnam

Por staff

28/10/2022

TEMECULA, California, Oct. 28, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — El Grupo de Energía Limpia y Gases Industriales (‘Grupo’) de Nikkiso Cryogenic Industries, parte del grupo de empresas Nikkiso Co., Ltd (Japón), se complace de anunciar el nombramiento de Cong Thanh Nguyen como gerente de desarrollo de negocios para el mercado de soluciones y equipos criogénicos que sirve a Vietnam.

Con sede en Hanoi, Vietnam, Cong estará a la delantera de la creciente unidad de gas industrial y GNL (gas natural líquido) de la región, ofreciendo soluciones de nuestra línea de productos industriales y fuerte servicio y soporte local. Se encargará de ampliar la concienciación de la marca del Grupo a una amplia gama de clientes locales. Además, esto completará tres líneas de negocio principales de Nikkiso en Vietnam, además de las divisiones aeroespacial y médica.

Cong fue anteriormente gerente de desarrollo de negocios para Vietnam Industrial Gas. Sus funciones incluyeron su colaboración con numerosos departamentos para desarrollar e implementar estrategias de mejora. Posee una Maestría en Artes en Negocios Internacionales de University of Greenwich, Inglaterra (Singapur Campus).

“La experiencia de Cong en negocios internacionales y en la industria, combinada con su conocimiento del mercado local, será de gran beneficio, mientras trabajamos en el desarrollo de oportunidades en esta región”, según Tim Born, vicepresidente del sudeste asiático.

Con esta adición, Nikkiso continúa su compromiso de ofrecer soporte directo y mantener una presencia global y local para sus clientes.

ACERCA DE CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc. (ahora miembro del grupo de empresas Nikkiso Co., Ltd.) fabrica y da servicio a equipos de procesamiento de gas criogénico diseñados (bombas, turboexpansores, intercambiadores de calor, etc.) y plantas de proceso para gases industriales, licuefacción de gas natural (GNL), licuefacción de hidrógeno (LH2) y ciclo orgánico Rankine para recuperación de calor residual. Cryogenic Industries, fundada hace más de medio siglo, es la empresa matriz de ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne y Cryoquip y un grupo comúnmente controlado de aproximadamente 20 entidades operativas.

Para más información visite, www.nikkisoCEIG.com y www.nikkiso.com .

CONTACTO DE MEDIOS:

Anna Quigley

+1.951.383.3314

aquigley@cryoind.com

