Congresso Futurecom 2022: 5G domina os principais debates

Por staff

19/09/2022

A ativação da rede 5G está expandindo pelo Brasil afora. Não à toa, o tema já domina a grade do Futurecom , maior evento de tecnologia, telecomunicações e transformação digital da América Latina, que retoma o formato presencial este ano e será realizado entre os dias 18 e 20 de outubro, no São Paulo Expo, em São Paulo.

Devida sua grande importância de atuação e melhoria acentuada que a conectividade trará para dar vazão aos variados setores da economia nacional, o 5G ganha o protagonismo também nesta nova edição durante o congresso do Futurecom. O conteúdo será discutido nas palestras e painéis já confirmados para o evento.

Congresso Futurecom 2022

Com mais de 20 anos, o Futurecom 2022 terá 6 áreas principais destinadas aos palestrantes e congressistas, com destaque ao Future Congress. O congresso deve receber mais de 29 mil profissionais e agora remodelado, une 3 diferentes pilares de conhecimento.

O hoje: Conectividade em Expansão

Com temas abrangendo as conquistas e desafios da conectividade brasileira nos dias atuais, a trilha aborda:

Novas Tecnologias e Explosão de Dados

Infraestrutura de Rede

5G: Implementação, Liberação de Espectro, Novos Modelos de Negócios

Regulação

Transformação Telco

Satélites

Cabos Submarinos

A ponte: Jornadas de Transformação

A união dos stakeholders do mercado é essencial para o desenvolvimento de uma infraestrutura otimizada. Entre os diversos temas estão:

As aplicações da conectividade nas verticais agro, varejo, indústria e meios de pagamento;

Inovação, Sustentabilidade e Diversidade

TV 3.0, Casa Conectada e Acessibilidade Digital

Segurança da Informação, Privacidade e Tratamento de Dados

Cloud, Edge Computing & DataCenter

O Futuro: Ecossistemas em Integração

Até onde podemos chegar? A pergunta trás os principais temas desta trilha, que abrange:

6G e WEB 3.0

Hiperautomação e Computação Quântica

Blockchain

AR|VR |MR |DIGITAL TWINS |METAVERSO

Inteligência Artificial, IoT & Data Science

Primeiro dia do Congresso Futurecom 2022

Na plenária ‘Jornadas de Transformação’, por exemplo, a ser realizada no dia 18 de outubro, intitulada ‘Além do 5G: a conectividade que o Brasil precisa. As efervescentes questões regulatórias que estão moldando o novo mercado brasileiro e como a Anatel se prepara para lidar com este futuro’, o presidente da Anatel, Carlos Baigorri, abordará o real cenário do lançamento da tecnologia no País e como isso se refletirá nos próximos anos.

Também no dia 18 de outubro, o secretário de Empreendedorismo e Inovação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), José Gustavo Sampaio Gontijo, abrirá o debate ‘Acesso à tecnologia: caminhos para a construção de pontes de inclusão sobre o abismo digital’.

Já ‘O futuro à colaboração pertence: Conexão Campo – Indústria – Logística’, terá a participação de Pedro Francisco Moreira, que preside a Associação Brasileira de Logística (Abralog). Esse relevante segmento será um dos assuntos a serem debatidos para além de suas atividades-fim, uma vez que integra um campo abrangente e essencial na conectividade em todo o País. Haverá debates de conexões também com os setores de Varejo e de Educação.

E a quinta geração segue sendo abordada na trilha ‘Como o 5G Fixed Wireless Access vai transformar o cenário de conectividade?’ e na plenária ‘5G: Quais são os novos modelos de negócios alavancados pelas oportunidades multissetoriais?’.

Segundo dia do Congresso Futurecom 2022

‘O jogo vai começar no Brasil inteiro? A liberação do 3.5 GHz e o início das operações 5G’ abarca o debate na plenária ‘Conectividade em Expansão’, que acontece no dia 19 de outubro. Novamente, o 5G ‘entra em campo’ no debate mediado por Marcos Ferrari, presidente da Conexis. Na ocasião, Leandro Guerra, presidente da Entidade Administradora da Faixa (EAF), órgão que coordena o trabalho de liberação da faixa de 3,5 GHz para o 5G, estará ao lado de Moisés Queiroz Moreira, presidente do GAISPI (grupo gestor coordenado pela Anatel) para debater o fluxo da operação da tecnologia de quinta geração.

Fabiana Siviero, senior Legal Director 99 e vice-presidente da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados OAB, traz para a discussão o tema ‘Privacidade e Tratamento de dados: os desafios intrínsecos para uma economia super-conectada’, na trilha ‘Jornadas da Transformação’, que será realizada dia 19 de outubro.

Terceiro dia do Congresso Futurecom 2022

Entre outros conteúdos já confirmados, estão ‘Open RAN: uma estrada que precisa ser construída por todos’; ‘Duplo Padrão 6G: um temor real?’, e ‘Humano ou Robô? Debate entorno do Marco Legal sobre Inteligência Artificial’.

Entretanto, os assuntos seguem ampliando a grade de palestras, debates e painéis com outros em definição no Futurecom 2022, que tem o objetivo de fomentar oportunidades de negócios, desenvolvimento socioeconômico e sustentável, proporcionando conteúdo relevante e favorecendo o networking e disseminação de conhecimento entre participantes. Confira aqui a programação completa!

Você está preparado para o Futurecom 2022?

O Futurecom 2022 já conta com mais de 50 expositores confirmados para trazer as maiores novidades e tendências nacionais e internacionais nas relações do mercado entre telcos, corporações e stakeholders.

Marcas líderes do mercado de tecnologia já estão a postos para esta edição especial do Futurecom como Amdocs, AC&F Serviços Técnicos Ltda, Eletronet, Huawei, IBM, Infinera Corporation, Manage Engine, NTT DATA, Red Hat, Seaborn, Seal Telecom, entre tantas outras.

O evento também deve contar com o Espaço Provedores, dedicado às pequenas e médias operadoras e desenvolvedoras de produtos e soluções para demonstração de seus portfólios; o Cloud Xperience, com foco em empresas de tecnologia em Cloud, Virtualização, IA, Machine Learning, Cibersegurança; o Startup Futuretech, área projetada para relacionamento e networking entre verticais de negócios; a Ilha Connectivity & Beyond, com soluções traçadas para diversas indústrias, com novos mercados; e ainda a Lounge 4 CORP, como materialização do Programa de Relacionamento do Futurecom.