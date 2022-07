Conheça a Talkdesk Retail Experience Cloud, plataforma para o setor de varejo que visa unificar a jornada do cliente

21/07/2022

A Talkdesk, líder global de contact center na nuvem para empresas obcecadas por seus clientes, lançou a Talkdesk Retail Experience Cloud, a solução de atendimento com inteligência artificial feita especificamente para varejistas.

A plataforma, com design exclusivo, unifica a jornada do cliente em canais físicos e digitais para ajudar as marcas a encontrar os clientes onde quer que estejam. Fluxos de trabalho e scripts de varejo pré-configurados, garantem que o valor seja agregado a cada conversa, enquanto a IA pré-treinada na “linguagem de varejo” acelera a velocidade de resolução.

Pesquisa recente da Talkdesk mostra que a capacidade de resolver problemas de atendimento ao cliente no primeiro contato se tornou o principal fator de fidelidade. Outros estudos mostram que 72% dos compradores dizem que seu canal preferido varia de acordo com o contexto e 86% dos líderes de CX de varejo dizem que o crescimento do relacionamento com o cliente será um KPI do agente nos próximos anos.

Projetado com base em extensa pesquisa e experiência do setor, o Talkdesk Retail Experience Cloud oferece uma ampla gama de benefícios para varejistas, seus clientes e suas forças de trabalho. A Talkdesk Research destaca o papel estratégico e impulsionador do crescimento do atendimento ao cliente no varejo.

“A arte do bom varejo nunca foi tão desafiadora. O número de exceções que exigem atendimento ao cliente está aumentando e se tornando mais complexo. Alguns clientes preferem falar com uma pessoa ao vivo, outros querem chat, vídeo, e-mail ou texto quando precisam de ajuda”, disse Steve Rowen, sócio-gerente da Retail Systems Research. “Os varejistas devem atender seus clientes onde eles estão quando se trata de atendimento e tecnologias o Talkdesk Retail Experience Cloud permite que eles façam isso.”

Para Paulo Silva, vice-presidente sênior de soluções para clientes da Alorica, o Talkdesk Retail Experience Cloud é fundamental para continuar a atender os clientes com a melhor tecnologia disponível. “Como líder global em CX de próxima geração, temos orgulho de apoiar varejistas em todo o mundo com os melhores talentos de CX, ferramentas digitais e serviços de consultoria”, afirma.

Benefícios centrados nos negócios

Gera valor e fidelidade ao longo da vida do cliente: equipar as equipes com ferramentas para aprofundar as conexões com os clientes, aumentar as vendas e criar conexão à marca.

Maximiza a pilha de tecnologia e reduz custos: Melhora o tempo de retorno com uma plataforma que é fácil de configurar, manter e monitorar; integrações prontas para uso oferecem conexões simples de construir.

Aprimora os relatórios e a visibilidade em tempo real: Fornece relatórios, painéis e insights proativos em tempo real da plataforma de atendimento ao cliente para todas as funções de uma organização.

Benefícios centrados no cliente

Acelera a velocidade de resolução: permite que os clientes se conectem com organizações no local, hora ou dispositivo de sua escolha, ou autoatendimento por meio de canais digitais e de voz pré-treinados para atender a casos de uso de CX de varejo comuns.

Impulsiona o NPS e o CSAT em todos os canais: o roteamento inteligente, contextual e prioritário une os clientes aos representantes de atendimento, que podem ajudá-los da melhor forma – seja o agente no contact center, na loja ou em qualquer outro departamento.

Reduz o esforço e as frustrações do cliente: aproveita a análise em tempo real para identificar os motivos por trás das consultas do cliente e combina esse insight com ferramentas proativas de comunicação e automação que antecipam as necessidades do cliente.

Benefícios centrados na força de trabalho

Reduz o treinamento, a integração e a rotatividade: permite que as equipes alimentem o crescimento do cliente rapidamente com ferramentas baseadas em IA, como fluxos de trabalho de varejo pré-configurados, scripts, prevê melhores ações, acesso aos carrinhos de compras digitais dos clientes e muito mais.

Melhora a produtividade e a colaboração: equipa os funcionários digitais e em loja com histórico de interação com o cliente, detalhes de pedidos e todas as conversas (voz, vídeo, e-navegação, mídia social, mensagens e e-mail) por meio de uma única interface unificada.

Otimiza e capacita a força de trabalho: oferece às equipes oportunidades de melhoria personalizadas para aprimorar a qualidade do serviço, consistência, pós-atendimento e conformidade – tudo com base no feedback do cliente, transcrições e KPIs.

Para Paulo Manzato, VP Regional LATAM na Talkdesk, o crescimento do varejo na América Latina é impulsionado principalmente pela demanda do consumidor por conveniência, com o aumento da penetração da internet. “Com a nossa nova ferramenta proporcionando um impulso adicional ao comércio eletrônico e a adoção de estratégias multicanal pelas empresas, queremos aumentar a confiança do consumidor. A América Latina tem registrado crescimento da receita no varejo em comparação com todas as outras regiões do mundo”, completa Manzato.

A Talkdesk Retail Experience Cloud se junta a uma lista crescente de inovações de contact center específicas do setor da Talkdesk, introduzidas pela empresa nos últimos meses.