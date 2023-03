¿Conoces los pros y contras de las laptops reacondicionadas?

Por staff

29/03/2023

A medida que aumenta el costo de vida, las personas buscan formas de mantener bajos sus gastos. La necesidad de comprar una laptop nueva puede surgir inesperadamente y la idea de gastar una cantidad tan grande puede ser abrumadora. Cuando llega el momento de comprar una nueva laptop o dispositivo, una opción es comprar un artículo reacondicionado. Pero ¿qué es un portátil reacondicionado y cómo sabemos si es la elección correcta?

Las laptops reacondicionadas son cada vez más populares, por lo que es vital que los compradores sepan qué esperar. De manera similar a cómo se deprecia el valor de un automóvil cuando sale del concesionario, las laptops se consideran renovadas tan pronto como se sacan de la caja. Los equipos restaurados pueden o no haber sido utilizados antes; de hecho, muchas laptops restauradas se compran, abren y luego se devuelven a la tienda original. Es posible que se hayan devuelto otras laptops reacondicionadas debido a defectos menores, como daños en el empaque o una cámara web defectuosa. En este caso, los minoristas restaurarán profesionalmente el dispositivo para que esté lo más cerca posible de su estado original.

Por otro lado, las laptops usadas o de segunda mano se venden “tal cual” por su propietario actual. Por lo general, los dispositivos usados no se verifican en busca de defectos, y es posible que los fallos de funcionamiento existentes no se rectifiquen antes de revenderlos. Como resultado, los compradores potenciales deben pedirle al vendedor una lista de defectos, especialmente porque la garantía ya puede haber expirado.

A su llegada, las laptops reacondicionadas se limpian y prueban para garantizar que todas las piezas funcionen correctamente. Cualquier mal funcionamiento se identifica en este punto y los distribuidores enumerarán qué piezas deben repararse. Las piezas que no funcionan se reemplazarán en esta etapa mientras que las piezas que funcionan se limpiarán a fondo.

Los distribuidores también verifican las restauradas en busca de problemas de software y actualizan los sistemas o controladores obsoletos. Además, cualquier dato restante dejado por el propietario anterior se eliminará, quedando listo para el nuevo usuario. El exterior de la laptop finalmente se someterá a una limpieza a fondo y se volverá a empaquetar para brindarles a los usuarios esa sensación de recién comprada.

Un gran beneficio de comprar un nuevo dispositivo eléctrico es la tranquilidad de saber que los distribuidores lo ayudarán si algo sale mal. La mayoría de los dispositivos nuevos vienen con una garantía de al menos un año, que cubre cualquier mal funcionamiento durante este tiempo.

A pesar de que las laptops reacondicionadas no son nuevas, habrán pasado por pruebas rigurosas para venderse como nuevas. Como resultado, merecen una garantía justa por parte del revendedor. Aunque la mayoría de las reacondicionadas ya excedieron su garantía original, los revendedores confiables a menudo brindan una garantía de seis meses a un año, lo que brinda a los compradores confianza en el producto que están comprando.

Ver más: Inflación en EE.UU. y encuestas de confianza

Ventajas de comprar un portátil reacondicionado

Hay muchos beneficios al comprar un dispositivo reacondicionado. Si nunca has considerado comprar una laptop reacondicionada, aquí hay algunas razones por las que deberías hacerlo.

Costo: los dispositivos nuevos con funciones actualizadas son costosos y es posible que los vendedores no ofrezcan la opción de pagar a plazos. Si comprar una laptop nueva por adelantado es una carga, ¿por qué no comprar un dispositivo reacondicionado? Las laptops reacondicionadas pueden ser hasta un 70 % más baratas que los dispositivos nuevos y pueden ofrecer funciones que de otro modo estarían fuera del presupuesto. Además, las de revendedores acreditados se prueban minuciosamente y se restauran a una condición como nueva, brindando a los compradores la seguridad adicional de que están comprando un artículo de calidad.

Mejor para el medio ambiente: nuestra necesidad constante de nueva tecnología significa que los dispositivos viejos generalmente terminan en un vertedero. Las baterías de iones de litio, las carcasas de plástico y las pantallas de vidrio contribuyen a generar desechos que dañan nuestro medio ambiente. Muchas laptops no deseadas se devuelven a los vendedores en buen estado, lo que significa que las piezas aún se pueden usar. Comprar una laptop reacondicionada es una opción ecológica que le da un buen uso a estas piezas.

Pruebas rigurosas: comprar una laptop nueva es emocionante, pero generalmente no se prueban individualmente antes del envío. Como resultado, las nuevas pueden tener problemas de software no detectados u otras fallas. Este no es el caso de las reacondicionadas, ya que se someten a pruebas exhaustivas por parte de técnicos profesionales antes de revenderlas. Al comprar una reacondicionada de un vendedor de confianza, los compradores pueden estar seguros de que el dispositivo está en las mejores condiciones posibles.

Desventajas de comprar un portátil reacondicionado

Rasguños o imperfecciones cosméticas: aunque las laptops reacondicionadas deben ser como nuevas, no todos los revendedores son iguales. No existe una definición legal de lo que debe incluirse en una renovación, lo que significa que los dispositivos renovados aún pueden tener rayones o imperfecciones. La buena noticia es que estos defectos cosméticos no afectan la función de un dispositivo e incluso pueden generar un descuento mayor.

Degradación de la batería: una laptop reacondicionada tenía una vida útil antes de que la compraras, y es imposible saber la cantidad de desgaste que sufrió el propietario anterior.

Además, las baterías se degradan naturalmente con el tiempo incluso sin uso, perdiendo alrededor del 20 % de su capacidad después de solo un año de almacenamiento estándar. Las laptops gaming reacondicionadas habrán tenido una cantidad significativa de uso en comparación con alguien que solo envía algunos correos electrónicos. Dependiendo de la cantidad de uso, es probable que un dispositivo reacondicionado muestre cierta degradación de la batería, especialmente si tiene más de dos años.

Problemas de carga: las partes más comúnmente abusadas de cualquier dispositivo portátil son el cargador y los puertos de carga. Piénsalo: los cargadores se enchufan y se quitan varias veces al día, y los usuarios a menudo los meten en estuches y bolsas sin pensarlo dos veces. Como resultado, son propensos a fallar y los revendedores no siempre los revisan. Comprar un cargador y un puerto nuevos puede ser costoso, por lo que los compradores deben solicitar imágenes al revendedor para verificar si estas áreas están dañadas.