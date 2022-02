¡Conozca algunos inconvenientes significativos del uso de la tecnología Blockchain!

Por staff

22/02/2022

¿Sabe por qué la criptomoneda Bitcoin está teniendo tanto éxito? Su razón es la tecnología blockchain. Sí, ha oído bien. Esta tecnología tiene muchos beneficios y ha sido muy útil para el éxito de la criptomoneda Bitcoin. Pero los inconvenientes, también vienen con esta tecnología. No está puramente desarrollado y no es perfecto. Hay varios inconvenientes de usar esta tecnología. Para las personas que no conocen el blockchain, este es un sistema de libro de contabilidad distribuido y una tecnología que realiza actividades como proteger sus datos, etc. Aun así, si está pensando en inscribirse en esta tecnología, también debe consultar las desventajas que debe enfrentar al instalar esta tecnología.

El principal problema con el establecimiento de la tecnología blockchain es que consume mucha energía y no es adecuada para el medio ambiente. Si considera invertir y obtener esta tecnología, por favor piense en el saldo bancario porque se necesita una gran inversión para instalar esta tecnología. No es una tecnología simple. Necesita fondos altos. Continúe adelante si se lo puede permitir, de lo contrario, puede dejarlo. Puede familiarizarse en profundidad con algunos inconvenientes significativos con solo leer el artículo. Eche un vistazo profundo al BitIQ para obtener información sobre esta tecnología y los riesgos.

¡Alto consumo de energía!

Una gran desventaja de invertir en esta tecnología es que consumen mucha energía, mucho más de lo que piensa. No es una buena opción para invertir porque hay que pagar facturas muy altas, además daña el medio ambiente. El alto uso de energía no es aceptable en este mundo moderno ya que hay insuficiencia de combustibles fósiles. El mundo se enfrenta a problemas importantes y en este momento usar la tecnología blockchain, no es una buena opción. Hace uso de miles de voltios de energía mientras produce un solo bloque, es significativamente más alto que cualquier otra cosa.

Si todos van en la misma dirección, faltará electricidad. Siempre que invierta en esta tecnología debe pagar facturas elevadas y por la configuración requerida. También debe conocer las necesidades sociales de los demás, ya que no queda electricidad. Este problema del alto nivel de consumo de energía nunca desaparecerá.

¡La adaptabilidad es lo más importante!

El problema de la adaptabilidad es uno de los inconvenientes más importantes, también puede ser un problema para los empresarios o cualquier persona. La razón es la adaptabilidad. Cuando realiza una transacción, si el tráfico es alto en la red, no hay posibilidad de completar el proceso. Es uno de los problemas importantes y el más grande porque muchos inversionistas realizan transacciones a través de esta tecnología. Todos saben muy bien que Bitcoin tuvo una gran participación en la implementación de esta tecnología en gran modo. Fue quien tuvo el papel de hacer que la gente se diera cuenta de esta tecnología blockchain. También sabemos que la cantidad de inversionistas es tan alta en la criptomoneda Bitcoin que la red se vuelve más lenta durante las horas pico. A veces, el problema de adaptabilidad es tan alto que su transacción tarda días en completarse y a veces, semanas.

¡Blockchain tampoco está bien asegurado!

¿Crees que el blockchain está totalmente protegido? Todos dirán que sí, pero no está confirmado. También hay posibilidades de inseguridad en esta tecnología. Ha oído bien, porque existe la posibilidad de un mecanismo de ataque del 51 por ciento. En este fraude, todo el proceso se realiza cuando más del 51 por ciento de los inversionistas se ponen de acuerdo para destruirlo. Aun así, no hay ningún caso de este ataque del 51 por ciento, pero tampoco debe pensar que está debidamente protegido y que nadie puede piratearlo. Hay muchos piratas informáticos e incluso trabajadores del sistema que pueden piratear fácilmente esta tecnología si deciden hacerlo unidos como un equipo. La probabilidad de pérdida también es alta en esta tecnología, cuando la conoce, no querrá invertir en ella. Se está desarrollando esta tecnología y uno debe ser consciente de ello.