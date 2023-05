Constellation Insurance Holdings anuncia que su subsidiaria Ohio National Seguros de Vida S.A. adquiere la operación de rentas vitalicias de Zurich en Chile

08/05/2023

CINCINNATI, May 08, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Constellation Insurance Holdings, Inc. (Constellation), respaldada por los inversionistas institucionales CDPQ y Ontario Teachers’ Pension Plan Board (Ontario Teachers’), anunció hoy que su subsidiaria chilena Ohio National Seguros de Vida S.A. ha firmado un acuerdo para la adquisición de la operación de rentas vitalicias de Zurich Insurance Group (Zurich) de aproximadamente USD 2.600 millones en reservas mantenidas en Chile.

Desde 1993, Ohio National Seguros de Vida S.A. ha brindado soluciones de seguros de vida para proteger a personas, familias y empresas en todo Chile. Tiene una sólida posición de solvencia y cuenta con clasificaciones de riesgos locales de “AA” tanto de ICR (una filial de Moody’s) como de Fitch Chile, con reservas totales por aproximadamente USD1.100 millones, a diciembre de 2022.

Zurich es una aseguradora multilínea líder que atiende a personas y empresas en más de 200 países y territorios. Fundada hace 150 años, Zurich ingresó al mercado chileno en 1991 cuando adquirió una participación mayoritaria en La Chilena Consolidada, una aseguradora local fundada en 1853.

“El anuncio de hoy marca otro paso importante para Constellation, ya que ejecutamos nuestra estrategia de crecimiento en todos los segmentos a través de crecimiento orgánico e inversiones inorgánicas.”, afirmó Anurag Chandra, fundador, presidente y director ejecutivo de Constellation. “Junto con nuestros segmentos de seguros de vida y rentas vitalicias en EE. UU., nuestras operaciones en América Latina están formando, cada vez más, una parte integral de la organización.”

“Esta importante adquisición busca expandir nuestra posición en el mercado chileno.”, señaló David Azzarito, vicepresidente sénior para América Latina y presidente del directorio de Ohio National Seguros de Vida SA. “Nuestra empresa en Chile saldrá fortalecida financieramente, con aproximadamente USD 4 mil millones en activos administrados. Asimismo, tendrá una mejor posición en el mercado local para atender a nuestros asegurados.”

La transacción está sujeta a las aprobaciones regulatorias correspondientes.

BNP Paribas Securities Corp. se desempeñó como asesor financiero en la transacción de Constellation Insurance Inc.

Acerca de Constellation

Constellation Insurance, Inc., es un holding asegurador líder que atiende a consumidores y empresas en Estados Unidos y América Latina a través de sus subsidiarias de seguros, que incluyen The Ohio National Life Insurance Company, Ohio National Life Assurance Corporation, National Security Life and Annuity Company y otras entidades de seguros y reaseguros afiliadas en América Latina. Al 31 de diciembre de 2022, la familia de compañías de seguros de Constellation tiene más de USD 34 mil millones en activos totales bajo administración. Los inversionistas y socios en partes iguales de Constellation, CDPQ y Ontario Teachers’, son dos de los mayores inversionistas institucionales de Norteamérica, y administran un total de $650 mil millones de dólares Canadienses en activos netos, incluidos más de $140 mil millones de dólares Canadienses en inversiones de capital privado.

Acerca de Ohio National Seguros de Vida SA

Ohio National Seguros de Vida SA está presente en Chile desde hace 30 años, con USD1.300 millones en activos administrados. Distribuye productos de seguros de vida en todo Chile a través de más de 650 intermediarios independientes. La compañía actualmente protege del riesgo financiero a más de 26.000 clientes individuales y a cerca de 2 millones de clientes en seguros masivos y desgravamen. Tiene una sólida posición de solvencia con clasificaciones de riesgos locales “AA” tanto del ICR como de Fitch.

Ohio National Seguros de Vida S.A., es una subsidiaria de Constellation Insurance, Inc. (Ohio National Financial Services, Inc.).

