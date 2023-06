Convergen Logística, Tecnología y Negocios en Logistic and Delivery Conference

Convergen Logística, Tecnología y Negocios en Logistic and Delivery Conference

Por staff

27/06/2023

Este 28 de junio se llevará a cabo Logistic and Delivery Conference 2023, que es una plataforma de intercambio de conocimiento dirigido a los líderes de logística, última milla, almacenamiento, e-commerce, transporte, tecnología y comercio exterior de México y otros países.

Este evento tendrá lugar en el Hotel W de la Ciudad de México de 09:00 a 16:00 horas con la coordinación de la Revista Logistic and Delivery y la empresa de relaciones públicas, Diálogo Visual.

L&DConference 2023 se celebra gracias al interés de destacadas empresas y líderes de la industria de logística, retail, tecnología y e-comer entre muchas otras más, con la intención de sumar en un solo espacio; conocimiento, habilidades, tendencias, para compartir experiencias y realizar análisis de lo más relevante en su área. Logistic and Delivery Conference 2023, será, de acuerdo a su slogan, el espacio ideal ¡Donde los Líderes se reúnen!

Rocío Cariño, Major Account Manager de F5 señaló “nosotros hemos estado buscando asistir a nuestros a clientes en su proceso de transformación digital, y específicamente hemos visto que el sector retail y el sector servicios logísticos fue altamente impactado durante la pandemia. Tuvieron que emerger nuevas tecnologías, adquisiciones y responder ante una situación donde su negocio estaba cerrado. En el caso del retail y en el caso de los servicios logísticos tenían que super acelerar la entrega, entonces tuvieron que hacer muchísimos cambios respecto a eso. Por nuestro lado, lo que buscamos es colaborar con ellos reestabilizar estos servicios y que sobre todo podamos brindarles una mejor experiencia a sus clientes tanto en tiendas, como en el comercio electrónico”.

Octavio Ocaña, Director Comercial de Buzón e destacó que “su partición en el evento busca básicamente respaldar la necesidad de actualizar al mundo del transporte, a la carta porte, y su próxima entrada en obligación a partir del 1 de agosto, así como ayudar en este complejo mundo a pequeños y grandes transportistas, porque sobre todo el hombre-camión, y todo lo que son los transportistas con baja capacidad tecnológica, les ha costado un poquito de trabajo cubrir los requerimientos de dichas obligaciones, y allí es donde vemos el área de oportunidad, ayudando al hombre- camión, a transportistas a transitar más fácil sobre esta obligación”.

Paola Salman, Directora de Business Development de Sigsa manifestó que “como patrocinador destacado del Logistic and Delivery Conference 2023, SIGSA, Empresa líder en Inteligencia de Ubicación y Distribuidor Oficial de Esri; reconoce la importancia estratégica de este evento en el sector de logística y entrega. Al participar como patrocinador, tenemos la oportunidad de destacar nuestra marca frente a una audiencia altamente relevante y establecer conexiones clave con expertos y profesionales de la industria. Además, nos brinda un escenario privilegiado para presentar nuestras soluciones innovadoras y servicios líderes en el mercado, al tiempo que aprendemos de especialistas a través de conferencias, conversatorios y debates, que nos mantendrán al tanto de las principales tendencias, mejores prácticas y novedades de la industria. Esta participación como patrocinador nos permite consolidar nuestra posición como referentes en el sector, demostrando nuestro compromiso con la excelencia y el impulso del progreso en el ámbito de la logística y la entrega.”

Esteban Rey, Co Fundador y CTO de Octapus, comentó, en el marco del anuncio del Logistic and Delivery Conference 2023, que “el 12% de las empresas (América Latina y el Caribe) dedicadas al transporte de carga han sido afectadas por ataques de ransomware, por ello, las estrategias de ciberseguridad en el sector deben considerar proteger las tecnologías de información (IT), así como las tecnologías operacionales (OT). Para nosotros en Octapus es una oportunidad de dar a conocer nuestras soluciones de transformación digital para el sector de logística y transporte, que les permitirán a los tomadores de decisiones agilizar y hacer más productivos sus procesos y proteger la información de sus clientes y la propia”.

Por su parte, Elizabeth Enríquez, Directora de Konektor, declaró que “En Konektor estamos entusiasmados de participar en el evento Logistic & Delivery ya que nos permitirá acercar las nuevas tecnologías que maneja la empresa al sector logístico, expandir nuestra audiencia y dar a conocer los casos de uso para aplicar la tecnología en favor de las organizaciones de esta industria. En Konektor creemos firmemente en el poder de la tecnología para impulsar la eficiencia y la optimización de la cadena de suministro”.

Asimismo, Genaro Flores, Director General de Netcloud Services dijo “nuestra participación en el Foro de Logística & Transporte es para compartir las tendencias tecnológicas que están impulsando a las empresas a ser más competitivas en un mercado globalizado donde las 24 horas del día se genera información y la muestra fue cómo se transformó la industria durante la pandemia”.

Por su parte, Adriana Flores, directora de ProtocolToday comentó “en la economía global actual, comprender y adherirse al protocolo internacional de negocios puede ayudar a las empresas a establecer credibilidad y construir relaciones positivas y duraderas con sus pares y partes interesadas. El protocolo de negocios cubre una variedad de escenarios, incluyendo los vínculos con clientes, proveedores, funcionarios gubernamentales, organizaciones internacionales, corporaciones multinacionales y otras empresas. Al comprender y aplicar el protocolo de negocios en la industria de la logística internacional, las empresas pueden construir relaciones sólidas, garantizando un entorno confiable y propicio para operar global”.

En su oportunidad, Walter G. Larralde, CEO ON-Strategy comentó “Será un placer motivar el análisis sobre desafíos y herramientas a la hora de formular, alinear y ejecutar estrategias. Son muchos los cambios que estamos experimentando, las cadenas de suministro se han transformado de manera radical y no se detendrá. Por ello veo crucial que los modelos de diseño y gestión estratégica sean acordes a los tiempos que vivimos”.

También se contará con un destacado panel de mujeres, donde contaremos reconocidas conferencistas del sector.

Cabe destacar que en este evento se darán cita empresas y líderes del sector quienes presentarán interesantes conferencias y se abrirá la posibilidad de generar vínculos entre los asistentes ya que podrán:

Contactar cara a cara a clientes y tomadores de decisión.

Posicionarán su marca en este importante mercado competitivo.

Generarán importantes relaciones de negocios con personalidades claves de la industria.

Presentarán a su empresa, servicios o productos y darán a conocer sus casos de éxito.

Incrementará sus ventas con un espacio de negocios con posibles clientes potenciales

Entre las conferencias y charlas programadas se abordarán temas como:

1. Carta porte: Mitos y realidades, a tres meses del cumplimiento /Ponente: Octavio Ocaña, Director Comercial de Buzón E

2. Protocolos modernos de negocios en la industria de la logística,

Ponente: Adriana Flores, Directora de ProtocolToday

3. Tecnologías disruptivas: Caso de uso en la industria logística

Ponente: Elizabeth Enríquez, Directora de Konektor

4. Reinventando el sector retail: la verdadera transformación digital

Ponente: Rocío Cariño, Major Account Manager en F5 Inc.

5. Mesa conversatoria de Logística y Transporte: Más allá de la Transformación Digital

Speakers: Paola Salman, Directora de Business Development de Sigsa y Esteban Rey, Co Fundador y CTO de Octapus

Moderador: Genaro Flores, Director General de Netcloud Services

6. Renovando la manera de formular, alinear y ejecutar estrategias.

Ponente: Walter Larralde Managng Drector de ON Strategy.

Cabe señalar que estarán presentes en un 85% altos directivos o gerencia de empresas; 36% Vicepresidentes, Directores y Subdirectores y 44% Gerentes. El evento contará con un perfil de asistencia de diversas áreas: 38% Logística, Distribución y Supply Chain; 20% Tecnología;18% Operaciones; 14% Transporte y Comercio Exterior; 13% Planeación y 12% Compras y Abastecimiento.

La cita para asistir al Logistic and Delivery Conference 2023, es este 28 junio 2023, Hotel W, Campos Elíseos 252, Polanco, Chapultepec, Miguel Hidalgo, CDMX. Es importante que se realice su registro en el siguiente enlace: https://eventscustoms.odoo.com/event/l-d-2023-1/page/introduccion-logistic-delivery-conference-2023

A este evento se sumaron media partners como: TYN Magazine, Mundo Ejecutivo, TLC Magazine, Negocio Motor, Mundo Logístico, Negocio Transporte, ProtocolToday, Prensa Animal, Radio Fórmula, Inteligencia Automotriz y Más que Estilo.

¡Asiste ahí, donde se reúnen grandes líderes!

¡Reserva hoy mismo tu lugar!

Ver más:

Ver más:

Ver más: