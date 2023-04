Convocatoria de candidaturas: 2023 Global Citizen Award®

12/04/2023

LONDRES, April 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Henley & Partners, empresa internacional líder en asesoría sobre residencia y ciudadanía, en colaboración con la organización humanitaria sin ánimo de lucro suiza Andan Foundation, se complace en anunciar la convocatoria de candidaturas para el premio Global Citizen Award de 2023.

Creado en 2014, el premio Global Citizen rinde homenaje a personas destacadas que trabajan para avanzar en cualquiera de los desafíos globales que afectan a la humanidad actualmente, desafíos que trascienden las fronteras nacionales y no pueden ser resueltos por un país actuando por sí solo.

El ganador de 2023 será seleccionado por un distinguido comité independiente y se le rendirá homenaje en la ceremonia de entrega del premio Global Citizen, acto de clausura de la Conferencia anual sobre Ciudadanía Global de Henley & Partners, que este año tendrá lugar en Dubái los días 9 y 10 de noviembre.

El presidente de Henley & Partners y fundador de Andan Foundation, el Dr. Christian H. Kaelin, afirma que el trabajo del galardonado debe demostrar un impacto positivo en la vida de los grupos sociales vulnerables, especialmente en cuestiones relacionadas con la migración. «El premio Global Citizen está abierto en todo el mundo a quienes trabajan en un ámbito directamente vinculado a los problemas en los que pretenden incidir y excluye a figuras políticas, líderes de opinión y celebridades. El comité busca personas destacadas e inspiradoras que demuestren visión, coraje e innovación a la hora de impulsar el cambio global, y cuyas acciones y perspectivas contribuyan a un mundo más justo, pacífico, conectado y tolerante».

El proceso de selección es confidencial y se basa en una decisión mayoritaria del Comité del premio. El premio consiste en una medalla escultórica diseñada por el destacado artista italiano Antonio Nocera, un certificado del galardón firmado por el presidente del Comité del premio Global Citizen y una dotación económica de 20 000 dólares estadounidenses, que se destinará a apoyar los esfuerzos humanitarios del galardonado. Además, Henley & Partners se compromete a colaborar estrechamente con el premiado durante un año, divulgando su labor y apoyando el proyecto seleccionado a través de la red de más de 40 oficinas de la empresa en todo el mundo.

Desde su creación, el premio Global Citizen ha distinguido a muchas personas destacadas. El primer galardonado fue el empresario alemán Harald Höppner, que creó el proyecto de ayuda humanitaria a los refugiados Sea Watch. Otro de los galardonados fue el Dr. Imtiaz Sooliman, fundador de Gift of the Givers Foundation, la mayor organización africana de ayuda en catástrofes, y Monique Morrow, cofundadora de The Humanized Internet, un proyecto de identidad digital que pretende llevar esperanza a los aproximadamente 1100 millones de personas en todo el mundo que no pueden demostrar su identidad legal. Diep Vuong, cofundadora y presidenta de Pacific Links Foundation, fue galardonada por su labor en el Sudeste Asiático haciendo campaña en favor de los derechos de las personas esclavizadas por la trata de seres humanos, y el profesor Dr. Padraig O’Malley recibió su premio Global Citizen en reconocimiento a su trabajo en la resolución de conflictos y la reconciliación en Irlanda del Norte, Sudáfrica e Irak.

En relación con la historia y el significado del premio, el Dr. Kaelin afirma que los ideales de ciudadanía global son uno de los principios fundacionales de Henley & Partners y que, mediante su asociación con Andan Foundation, la empresa puede ofrecer apoyo a los ciudadanos del mundo desplazados por la guerra, los conflictos y el cambio climático. «Todos nuestros galardonados con el premio Global Citizen nos han inspirado con su voluntad de actuar para hacer frente a un problema que muchos consideran básicamente demasiado grande para abordar. Los problemas a los que nos enfrentamos actualmente trascienden la familia, la tribu, el pueblo y la nación. Es más importante que nunca que hagamos lo posible por apoyar a quienes trabajan en iniciativas que cambian directamente la vida de personas vulnerables en todo el mundo».

La fecha límite para las nominaciones es el viernes, 30 de junio de 2023. Para más información sobre cómo presentar su candidatura, pónganse en contacto con Tina Savic enviando un correo electrónico a tina.savic@andan.org

Acerca de Andan Foundation

La Andan Foundation es una fundación humanitaria sin ánimo de lucro con sede en Suiza. Está regulada por la Autoridad Federal Suiza de Supervisión de Fundaciones y es auditada anualmente por BDO.

Andan lidera iniciativas del sector privado para apoyar a familias que huyen de sus hogares a causa de la guerra, los conflictos internos y el cambio climático. Identifica y desarrolla soluciones innovadoras y sostenibles que promueven la autosuficiencia de los refugiados, aumentan su resiliencia y fomentan su inclusión en sus nuevos países. Andan da prioridad a proyectos que amplían las oportunidades económicas, financieras y políticas tanto para las poblaciones de refugiados como para las sociedades que los acogen. Andan facilita e impulsa alianzas entre el sector privado y las agencias de la ONU, gobiernos, ONG e instituciones académicas que se ocupan de los refugiados y las personas migrantes.

El principal proyecto a largo plazo de Andan es la Andan Global City, que cambiará y reformará por completo la forma de abordar la creciente crisis mundial de refugiados y personas migrantes.

https://www.andan.org/

Acerca de Henley & Partners

Henley & Partners es líder mundial en residencia y ciudadanía por inversión. Cada año, cientos de personas adineradas y sus asesores confían en nuestros conocimientos y experiencia en este ámbito. Los profesionales altamente cualificados de la compañía trabajan en equipo en más de 40 oficinas repartidas por todo el mundo.

El concepto de planificación de residencia y ciudadanía fue creado por Henley & Partners en la década de 1990. Con la expansión de la globalización, la residencia y la ciudadanía se han convertido en cuestiones de gran interés entre el creciente número de empresarios e inversores con movilidad internacional para los que estamos orgullosos de trabajar cada día.

La empresa también dirige una destacada unidad de consultoría gubernamental que ha captado más de 10 000 millones de dólares estadounidenses en inversión extranjera directa. Con la confianza de los gobiernos, la compañía ha participado en la consultoría estratégica y en el diseño, puesta en marcha y funcionamiento de los programas de residencia y ciudadanía más exitosos del mundo.

https://www.henleyglobal.com

