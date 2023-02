Convocatoria para inscripciones emitida para la Vigésima Edición Anual de los Premios Internacionales de Negocios (IBAs)

22/02/2023

Nuevas categorías de premios para logros en sostenibilidad

FAIRFAX, Va., Feb. 22, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Los Premios Stevie ya están aceptando nominaciones para la Vigésima Edición Anual de los Premios Internacionales de Negocios (IBAs – International Business Awards®), la competencia de premios de negocios más importante del mundo, que atrae nominaciones de organizaciones en más de 60 naciones y territorios todos los años.

Todas las personas y organizaciones del mundo, públicas y privadas, con fines de lucro y sin fines de lucro, grandes y pequeñas, pueden presentar nominaciones para los Premios Internacionales de Negocios. El plazo de inscripción anticipada, con tarifas reducidas, es el 12 de abril. La fecha límite de inscripción final es el 10 de mayo, sin embargo, las inscripciones tardías se aceptarán hasta el 14 de junio con el pago de un cargo por retraso. Los detalles de la inscripción están disponibles en www.StevieAwards.com/IBA .

Los jurados con más de 150 ejecutivos de todo el mundo determinarán los ganadores de los Premios Stevie de Oro, Plata y Bronce. Los ganadores serán anunciados el 11 de agosto y homenajeados en un banquete de gala en Roma, Italia, este octubre.

Los Premios Internacionales de Negocios reconocen los logros en todas las facetas del lugar de trabajo. Las categorías incluyen:

Hay muchas características nuevas y modificadas de los Premios Internacionales de Negocios para 2023:

Los ganadores de los Premios Stevie en los IBAs 2022 incluyeron Anexa BPO (México), Abu Dhabi Ports Group (EAU), DHL Express (en todo el mundo), Filinvest Alabang Inc. (Filipinas), Halkbank (Turquía), IBM (EE. UU.), LLYC (España), Lotte Duty Free (Corea del Sur), MDI Ventures (Indonesia), Megaphone (Australia), MetLife China, Octopus Energy (Reino Unido), Ooredoo (Singapur), Sleepm Global Inc. (Canadá), Unicef Cambodia, Viettel Group (Vietnam), Wolters Kluwer Legal & Regulatory U.S., y muchos más.

Acerca de los Premios Stevie

Los Premios Stevie se confieren en ocho programas: Premios Stevie Asia Pacífico, Premios Stevie Alemanes, Premios Medio Oriente y África del Norte, Premios Norteamericanos de Negocios, Premios Internacionales de Negocios, Premios Stevie a Empleadores Excelentes, Premios Stevie a la Mujer en los Negocios; y Premios Stevie de Ventas y Servicio al Cliente. Las competencias de los Premios Stevie reciben más de 12.000 nominaciones cada año de organizaciones en más de 70 países. En homenaje a las organizaciones de todo tipo y tamaño y a las personas que las conforman, los Premios Stevies reconocen el rendimiento extraordinario en el lugar de trabajo en todo el mundo. Para más información acerca de los Premios Stevie visite, www.StevieAwards.com .

Contacto:

Nina Moore

+1 (703) 547-8389

Nina@StevieAwards.com

