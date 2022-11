COP 27: La cara oscura de la cumbre

Por staff

10/11/2022

La Conferencia de la ONU sobre el cambio climático en Sharm ash-Shaykh se está llevando a cabo del 7 al 18 de noviembre de 2022.

Dejar de lado los combustibles fósiles, los principales responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero que sobrecalientan el planeta, está en el centro del debate internacional contra el cambio climático.

Sin embargo se ha denunciado la presencia de 636 personas vinculadas a las compañías de petróleo, gas y carbón inscritas para participar en la COP27.

El pasado año, en la de Glasgow, había 503 delegados de estas compañías o de asociaciones que defienden sus intereses; este año esa cifra crece hasta los 636, según el análisis de los datos de la lista provisional de asistentes elaborada por las ONG Corporate Accountability, Corporate Europe Observatory y Global Witness.

“Es un aumento de más del 25% desde la COP26 que muestra un crecimiento en la influencia de la industria de los combustibles fósiles en las conversaciones sobre el clima”, lamentan estas tres organizaciones en un comunicado.

Entre los 35.000 asistentes registrados para participar en esta cita, los activistas han localizado esas 636 personas que están “directamente afiliadas a corporaciones de combustibles fósiles, incluidas Shell, Chevron y BP” o que acuden como “miembros de delegaciones que actúan en nombre de la industria de los combustibles fósiles”.

Ver más: COP 27: “La humanidad tiene una elección: cooperar o morir”

La forma de traslado de los participantes es otro punto que oscurece el panorama.

Por un lado, el objetivo es detener la crisis climática, pero por otro, algunos como el nuevo primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, aterrizaron jet privados, transportes que contaminan 14 veces más que un avión comercial, según un estudio del grupo activista Transport and Enviroment.

Los auspiciantes de la Cumbre, dejan mucho que desear.

Coca Cola, la empresa que ha sido elegida cuatro años seguidos como la mayor contaminante de plásticos del mundo por la organización Break Free From Plastic, ya que produce alrededor de 100 mil millones de botellas desechables de un solo uso al año, es uno de los principales auspiciantes.

El acuerdo fue firmado con el gobierno egipcio, pero ha sido materia de cuestionamiento para todos quienes participan de la cumbre. De hecho fue calificada como “greenwashing” o ecoblanqueo, que significa que Coca cola estaría usando la COP27 para hacer propaganda medioambiental a su favor, pero de forma engañosa.

COP27 se viste de blanco en apoyo a los prisioneros egipcios

La Cumbre del Clima COP27 se vistió este jueves de blanco en apoyo a los prisioneros egipcios que portan ese color en las cárceles del país árabe, una de las raras protestas permitidas en el centro de conferencias de Sharm el Sheij, en la que también se recordó al activista egipcio-británico Alaa Abdelfatah.

“No hay justicia climática sin derechos humanos. No hemos sido derrotados”, era el eslógan que se podía leer en las pancartas, que se recogían en español, inglés, francés y en árabe, y que portaban personas de diferentes nacionalidades.

La frase de “no hemos sido derrotados” hace referencia al título del libro de Alaa Abdelfatah (“You have not been defeated”), el activista que ha tenido que ser intervenido hoy clínicamente por las autoridades penitenciarias por su huelga de agua, según denunció hoy su hermana, Mona Seif.