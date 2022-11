COP 27: ¿Qué esperar de la nueva reunión anual para frenar el cambio climático?

Por staff

05/11/2022

Desde 1995, naciones de todo el mundo se reúnen una vez al año en el marco de la COP –Conference of the Parties, o Conferencia de las Partes-. Este encuentro congrega a los 198 países (las partes) firmantes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El objetivo fundamental de estas reuniones es frenar este fenómeno o, dicho de otro modo, llegar a acuerdos que obliguen a los países a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero.

Conferencia de la ONU sobre el cambio climático en Sharm ash-Shaykh del 7 al 18 de noviembre de 2022.

El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió que los líderes mundiales están perdiendo de vista la “lucha a vida o muerte” para frenar el cambio climático.

“Las acciones de las economías desarrolladas y emergentes más ricas simplemente no cuadran”, dijo Guterres. “Tomadas en conjunto, las promesas y políticas actuales están cerrando la puerta a nuestra oportunidad de limitar el aumento de la temperatura global a 2 grados centígrados, y mucho menos alcanzar la meta de 1,5 grados”, insistió.

La visión de la presidencia egipcia de la COP27 es pasar de las negociaciones y la planificación a la ejecución. “Ahora es el momento de actuar sobre el terreno. Por tanto, nos corresponde avanzar rápidamente hacia una acción plena, oportuna, inclusiva y a escala sobre el terreno”, dice el presidente del evento, Samih Zhukri.

La organización Ecologistas en Acción acude al encuentro para señalar cómo las décadas de retraso en los compromisos ya están afectando a millones de personas y comunidades. El año 2022 ha demostrado cómo un mundo más cálido está generando hambrunas debido a la sequía en el cuerno de África o inundaciones en países como Pakistán, Nigeria o Australia. Más de 3.000 millones de personas viven en lugares altamente vulnerables al cambio climático lo que hace que tengan enormes necesidades en materia de adaptación y pérdidas y daños.

El principal reto de la COP27 es el de concretar las medidas adoptadas en la COP 26, que tuvo lugar hace un año en Glasgow y que, a ojos de numerosos expertos, fue decepcionante.

De la Cop 26 nació el relevante Pacto de Glasgow para el Clima, por el cual los países reactivaron el objetivo del Acuerdo de París: limitar el incremento de la temperatura media mundial a 2 °C sobre los niveles preindustriales, esforzándose por no superar los 1,5 °C.

También vio la luz, entre otros acuerdos, la Glasgow Financial Alliance for net zero (Gfanz), por la que 450 entidades financieras se comprometieron a las cero emisiones netas en 2050. Esta alianza no está exenta de brechas: el pasado septiembre, JP Morgan, Morgan Stanley y BofA amenazaron con abandonarla por temor a incumplir sus propios compromisos de descarbonización (y enfrentarse a acusaciones de fraude verde).

Ver más: Un tercio de los glaciares Patrimonio Mundial desaparecerán, advierte la Unesco

Los temas más acuciantes a tratar en la COP27

La importancia de las indemnizaciones por “pérdidas y daños”

“Ya no tenemos más tiempo que perder, nuestras islas están siendo golpeadas con fenómenos climáticos cada vez más severos y frecuentes, y la reconstrucción se hace a costa de nuestro desarrollo”, dijo Walton Webson, presidente de la Alianza de Pequeños Estados Isleños, durante la Asamblea General de la ONU, en septiembre.

Wael Aboulmagd, representante especial de Egipto para la cumbre sobre el clima, dijo en conferencia de prensa recientemente que la COP27 iba a priorizar el tema y “a encontrar financiamiento para países que están en necesidad extrema, para que puedan hacer frente a las pérdidas y daños inmediatos que consumen una parte importante de su PIB anual”.

Giro hacia energías renovables en medio de crisis energética

la guerra provocó recortes de energía que socavaron los esfuerzos para aumentar la proporción de renovables en las matrices energéticas, y algunos países, incluido Alemania, tuvieron que volver a recurrir al carbón y al petróleo para paliar la escasez. Cómo esta nueva incertidumbre alterará el objetivo de acelerar la transición hacia las renovables será una discusión central en Sharm el-Sheij, en esta cumbre, también conocida como la “COP africana”.

El mundo en desarrollo necesita financiación climática

Mientras muchos científicos, activistas del clima y la ONU han afirmado que las renovables son el único camino hacia adelante, el ministro nigeriano de Finanzas, Zainab Ahmed, señaló que algunos países no tienen alternativa: “Si no conseguimos un financiamiento con precios razonables para desarrollar el gas, les estamos negando a nuestros ciudadanos las oportunidades de lograr un desarrollo básico”, dijo en una reunión de ministros africanos en El Cairo, en septiembre. Una “transición energética justa y asequible” para África también será un tema central.

“Si no podemos demostrar compromiso con África en este momento, entonces realmente las promesas se han roto”, advirtió Sejal Patel, economista ambiental del Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo (IIED).

Expectativas para la cumbre

No se espera que esta COP aporte nuevos compromisos de reducción de emisiones. Según resume la economista medioambiental de Schroders, Irene Lauro, “los debates se centrarán en cómo aplicar las decisiones que los países asumieron en la COP 26. No es probable que se endurezca la regulación”.

Pero también “es primordial avanzar en el cumplimiento del objetivo de 100.000 millones de dólares anuales para la financiación del clima, así como en la definición de un nuevo objetivo para después de 2025″, añade Marie Lassegnore, directora de inversiones sostenibles de La Française AM. En 2020, según las cifras anunciadas en la COP 26, sólo se movilizaron 83.000 millones de dólares para la financiación del clima, en lugar de esos 100.000, que eran el objetivo fijado ya para ese año. De esos 83.000 millones, el 98% procedía de la financiación pública y sólo el 2% del sector privado, “lo que deja un amplio margen de crecimiento”, advierte Lassegnore.

¿Escasas opciones de éxito?

Bloomberg Intelligence, que ha analizado diferentes métricas para estimar la posibilidad de la COP 27 de lograr sus objetivos, cifra la probabilidad media de éxito de esta cumbre en un exiguo 43%.