COP 28: Los políticos son los responsables de frenar la transición energética

A medida que se espera que en la COP 28 los líderes mundiales se comprometan a triplicar la capacidad mundial de energía renovable para 2030existen los obstáculos políticos comunes que están dificultando el despliegue de fuentes renovables en algunas de las mayores economías del mundo. Así lo afirma un nuevo informe titulado Financing the Energy Transition: How Governments Can Maximise Corporate Investment (Financiación de la transición energética: Cómo pueden los gobiernos potenciar al máximo la inversión empresarial), elaborado por la organización internacional sin fines de lucro Climate Group.

La iniciativa RE100 de Climate Group trabaja con más de 400 empresas cuya demanda combinada de electricidad es mayor que la registrada en Francia, y que se han comprometido a utilizar electricidad 100 % renovable en todas sus operaciones mundiales. Estas empresas, están invirtiendo miles de millones de dólares para conseguirlo; sin embargo, los obstáculos políticos y normativos impiden que las empresas puedan invertir en electricidad renovable en muchos mercados. Según Climate Group, esto repercute en la eliminación progresiva de los combustibles fósiles.

El informe, presentado en la COP28, destaca las habituales brechas políticas que están frenando a ocho economías del G20, que se exponen como ejemplos de los retos a los que se enfrentan numerosos países de todo el mundo. Dicho informe, que se enfoca en Argentina, China, Japón, Indonesia, India, México, Corea del Sur y Sudáfrica, ofrece recomendaciones que podrían ayudar a eliminar dichas barreras. Esto permitiría a estos países aprovechar las oportunidades económicas de la transición energética y acelerar la carrera hacia emisiones netas cero.

En Corea del Sur, por ejemplo, 129 de los 226 gobiernos locales, equivalente al 57 %, cuentan con regulaciones que imponen distancias mínimas de entre 100 y 1000 metros para la ubicación de instalaciones solares cerca de zonas residenciales y carreteras. Esto ha provocado que vastas áreas del país queden excluidas para el desarrollo de la energía solar.

«Las energías renovables representan la fiebre del oro del siglo XXI, pero muchas empresas, estados, regiones y países aún no se benefician de ellas. La era de los combustibles fósiles baratos ha llegado a su fin, y es el momento de que los gobiernos tomen medidas fundamentales para abrir sus mercados a miles de millones de dólares de inversión empresarial en electricidad renovable limpia y de bajo costo. Resulta magnífico que los países estén debatiendo activamente triplicar su capacidad de electricidad renovable, pero van a tener que superar obstáculos en sus propios países para hacer realidad esa promesa», declaró Sam Kimmins, director de Energía del Climate Group.

Los obstáculos que se identifican en el informe se agrupan en tres temas comunes. En primer lugar, la disponibilidad de la electricidad renovable en determinado país o región. En segundo lugar, la capacidad de acceso a esta electricidad para uso empresarial. Por último, la facilidad de adquisición de electricidad renovable en algunos mercados, que a menudo no se corresponde con el costo considerablemente inferior de la electricidad renovable en otras partes del mundo. También se analizan los retos que plantean los entornos normativos restrictivos y las barreras de los mercados.

De cara a la COP28, han ido en aumento los llamamientos en favor de medidas más enérgicas para avanzar en la eliminación progresiva de los combustibles fósiles y para promover un liderazgo más contundente por parte de las mayores economías del mundo. A principios de este año, se produjeron señales positivas cuando las naciones del G20 se comprometieron a intentar triplicar la capacidad de energía renovable en todo el mundo para 2030 aplicando los objetivos y las políticas existentes. Para ello, es vital que los gobiernos eliminen las barreras en los instrumentos de política pública más comunes que perpetúan la dependencia de los combustibles fósiles y frenan la transición global hacia las emisiones netas cero.

«Se prevé que el mercado de las energías renovables alcance los 2,15 billones de dólares en 2025, mientras que la inversión sostenible superó los 35 billones de dólares en 2020. Estas cifras generan enormes oportunidades de mercado para los países que colaboran con empresas para dar prioridad a la sostenibilidad y avanzar hacia el objetivo de emisiones netas cero. Continuar promoviendo los combustibles fósiles, a expensas de las energías renovables, o no respaldar adecuadamente a estas últimas mediante políticas y estructuras de mercado, es un callejón sin salida», continuó Kimmins.

La serie de recomendaciones políticas expuestas en el informe, que los países pueden utilizar para liberar el enorme potencial económico de las energías renovables, es la siguiente:

Establecer un entorno normativo propicio para el abastecimiento de las empresas y la disponibilidad de las energías renovables. Aumentar la transparencia y la adicionalidad de los certificados de energía renovable (REC, por su sigla en inglés). Facilitar los complicados procesos de los PPA (contratos de compraventa de energía), en particular corrigiendo la falta de transparencia y de incentivos. Comprender y modificar las disparidades geográficas y regionales en la disponibilidad de los PPA, y armonizar sus normas y procesos contractuales.



Crear condiciones equitativas para garantizar que las energías renovables resulten económicamente viables. Crear condiciones equitativas en las que la electricidad renovable compita de manera justa con los combustibles fósiles y refleje la relación costo-competitividad que existe en la producción de electricidad renovable. Eliminar los subsidios a los combustibles fósiles para poner fin a la competencia desleal frente a las energías renovables y reducir la carga que suponen los subsidios para los contribuyentes.



Incentivar y aumentar la oferta para asegurar que las energías renovables estén disponibles en cantidad suficiente. Trabajar con las empresas de servicios públicos o los proveedores de electricidad para ofrecer y mejorar las opciones de abastecimiento de electricidad renovable para empresas. Resolver los problemas de permisos y emplazamientos que están limitando de manera excesiva las oportunidades para la instalación de nueva infraestructura de electricidad renovable. Impulsar inversiones directas en proyectos de electricidad renovable tanto dentro como fuera de las instalaciones.



Además de Corea del Sur, el informe recoge otros ejemplos en los que las políticas tienen un impacto directo en la inversión privada destinada a las infraestructuras energéticas de un país. En 2018, el año en el que asumió el presidente Andrés Manuel López Obrador, México atrajo 5 mil millones de dólares en inversión extranjera directa para su sector energético. En 2021, esta cifra apenas alcanzaba los 600 millones, una caída que se atribuye a que los inversores se vieron disuadidos por la retórica a favor de los combustibles fósiles.

En la otra cara de la ecuación, el Programa de adquisición de productores independientes de energía renovable (REIPPP, por su sigla en inglés) de Sudáfrica ha impulsado una ampliación de la inversión en el desarrollo de energías renovables, con 256 mil millones de rands sudafricanos (17.32 mil millones de dólares) asignados a través del programa. Sin embargo, la infraestructura sudafricana tiene problemas para integrarla, lo que demuestra también la necesidad de invertir en infraestructura.

Si adoptaran las recomendaciones recogidas en el informe, los países podrían desbloquear miles de millones de dólares en inversiones, destinándolos al objetivo general de combatir el cambio climático y ayudar a los países a alcanzar sus objetivos de emisiones netas cero.

Ver más: COP 28: “El futuro de todos nosotros depende del presente que ahora elijamos”

Ver más: COP 28: EAU firman un acuerdo con la empresa nuclear de Bill Gates

Ver más: COP28: Petro hizo un llamado formal para frenar el uso de combustibles fósiles