COP29: Las inversiones en agricultura inteligente se disparan hasta los 29 200 millones de USD

19/11/2024

(Azerbaiyán) COP29: La Misión de innovación agrícola para el clima (Agriculture Innovation Mission for Climate, AIM for Climate), la mayor coalición internacional en la intersección del cambio climático y la seguridad alimentaria, liderada por los Emiratos Árabes Unidos y los Estados Unidos, anunció hoy que casi había duplicado las inversiones, los asociados y los sprints de innovación en agricultura de transformación climáticamente inteligente e innovación de los sistemas alimentarios. Los anuncios se realizaron en la 29.ª Conferencia sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas (COP29), celebrada en Bakú, Azerbaiyán bajo el lema «En solidaridad por un mundo verde».

Los asociados de AIM for Climate convierten la ambición en acción, fomentando una agricultura climáticamente inteligente e innovación de los sistemas alimentarios para abordar la crisis climática, aumentar la resiliencia y ofrecer beneficios conjuntos a las personas y el planeta. Sobre la base de un año récord en la COP28, las inversiones se han disparado de 17 000 millones de dólares a la inaudita cifra de 29 200 millones de dólares, a partir las cifras de referencia registradas en 2020. La incorporación de 52 nuevos sprints de innovación, que aumentan el total a 129, hace un mayor hincapié en el efecto transformador de AIM for Climate. Con la ampliación de AIM for Climate de 600 a más de 800 asociados en todo el mundo, la iniciativa es reflejo de la urgencia y solidez de su misión.

El aumento de la inversión consta de 16 700 millones de dólares de 56 asociados gubernamentales y 12 500 millones de dólares de inversiones aceleradas procedentes de 129 asociados de los sprints de innovación, que están generando cambios en la agricultura climáticamente inteligente y la innovación de los sistemas alimentarios. El número cada vez mayor de proyectos de gran impacto dirigidos por asociaciones público-privadas ofrece soluciones a los problemas actuales relacionados con el clima y la alimentación. En línea con las prioridades de la COP29 sobre finanzas climáticas, reducción de emisiones y creación de soluciones de adaptación para las pérdidas y los daños relacionados con el clima, estas iniciativas se centran en una o más de las áreas fundamentales de AIM for Climate: pequeños agricultores en países con ingresos bajos y medios; tecnologías emergentes; investigación agroecológica y reducción de las emisiones de metano.

Los últimos anuncios sobre inversiones, asociaciones y sprints de innovación fueron presentados por los líderes conjuntos de AIM for Climate: Tom Vilsack, Secretario del Departamento de Agricultura de EE. UU., y Su Excelencia Amna bint Abdullah Al Dahak, Ministra de Cambio Climático y Medio Ambiente de los EAU, en el Pabellón de los EAU en la COP 29 el lunes 18 de noviembre. Los dignatarios que acudieron al evento hicieron hincapié en la acuciante necesidad de hallar unas soluciones contundentes e innovadoras, además de subrayar el impacto del papel de AIM for Climate a la hora de fomentar las prácticas de unos sistemas agrícolas y alimentarios resistentes a través de la inversión colectiva y asociaciones destinadas a abordar el cambio climático y hacer avanzar la seguridad alimentaria en todo el mundo.

Tras los anuncios en el pabellón de los EAU, el U.S. Center celebrará un panel de alto nivel: «AIM for Climate: cómo movilizar una agricultura climáticamente inteligente y la innovación de los sistemas alimentarios para asegurar el futuro de la alimentación» el 19 de noviembre. Moderado por Jaime Adams, consultor jefe, Departamento de Agricultura de EE. UU., los líderes conjuntos de AIM for Climate conversarán con los líderes de los recientemente anunciados sprints de innovación: John Tauzel, director general, Metano Agrícola Global, Fondo de Defensa Ambiental, Ismahane Elouafi, director ejecutivo, CGIAR, y Petter Østbø, fundador/consejero delegado de Atlas Agro.

Asimismo, el evento coincidió con el Día de la Agricultura, la Alimentación y el Agua de la COP29, destacando las conexiones vitales entre estos sectores dentro del contexto del cambio climático.

Mientras AIM for Climate se prepara para su ocaso en 2025, anima a sus socios a que continúen los logros alcanzados mediante la institucionalización del progreso para lograr una alimentación segura y resistente de cara al futuro. La 3.ª reunión ministerial de AIM for Climate, organizada conjuntamente por EAU y EE. UU. el 20 de noviembre en la COP 29, pondrá de relieve el duradero legado de AIM for Climate y la continuación de su impulso con la presentación de su informe: «Cultivar inversiones transformadoras en agricultura climáticamente inteligente e innovación de los sistemas alimentarios», elaborado en colaboración con la Fundación de las Naciones Unidas. En este informe se fomenta la defensa y las inversiones continuas de los asociados en agricultura climáticamente inteligente e innovación de los sistemas alimentarios, proporcionando una hoja de ruta para continuar la acción en 2025.

Durante la reunión ministerial se compartirá información sobre el informe que abarcará los obstáculos a la inversión, estudios de casos de éxito y cuatro recomendaciones para que los asociados mantengan el avance de AIM for Climate en materia de agricultura climáticamente inteligente e innovación de los sistemas alimentarios.

Recomendación 1: Aumentar la inclusión de la agricultura climáticamente inteligente y la innovación de los sistemas alimentarios en el diseño y la aplicación de las NDC:

se insta a los gobiernos a incorporar la agricultura climáticamente inteligente y la innovación de los sistemas alimentarios en el diseño y la aplicación de las NDC, convirtiéndolo en algo fundamental para las estrategias climáticas nacionales y el abordaje de los retos que plantea la seguridad alimentaria.

Recomendación 2: Normalizar el aumento de las inversiones realizadas en apoyo de AIM for Climate como nuevas bases presupuestarias:

el informe aboga por unas inversiones normalizadas y sostenidas en agricultura climáticamente inteligente e innovaciones de los sistemas alimentarios, con el establecimiento de unas bases presupuestarias más altas a partir de 2026 a fin de garantizar su sostenibilidad y resistencia a largo plazo.

Recomendación 3: Crear asociaciones mundiales para superar los retos y ampliar la innovación agrícola:

las asociaciones mundiales entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil son esenciales para superar las barreras tecnológicas y financieras a la innovación en agricultura. Se hace hincapié en la gran importancia que tienen iniciativas como AIM for Scale para ampliar el alcance de las innovaciones climáticamente inteligentes.

Recomendación 4: Ampliar las asociaciones público-privadas: Unas sólidas asociaciones público-privadas (APP) son esenciales para aprovechar las inversiones del sector privado y aumentar las innovaciones agrícolas. En el informe se subraya la necesidad de fomentar las APP a fin de alcanzar el máximo potencial de los objetivos de AIM for Climate.

AIM for Climate fue presentada por el Presidente de los Estados Unidos en la 26.ª Conferencia sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas (COP 26). AIM for Climate es consciente de la gran variedad de participantes que se necesita para alcanzar su objetivo y trata de aprovechar la diversidad de conocimientos, experiencias y cultura.

