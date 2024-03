Core Specialty a la vanguardia de la innovación con soluciones SaaS basadas en nube de Duck Creek vía Microsoft Azure Marketplace

27/03/2024

Con su asociación con Microsoft, Duck Creek redefine la experiencia del cliente y simplifica las transacciones para las aseguradoras centradas en la tecnología, como Core Specialty

BOSTON, March 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Duck Creek Technologies, el proveedor de soluciones inteligentes que definen el futuro de los seguros de propiedad y accidentes (P&C) y general, destaca a Core Specialty como su primer cliente en realizar transacciones con su suscripción a Duck Creek OnDemand en el mercado comercial de Microsoft para utilizar su Microsoft Azure Consumption Commitment (MACC) existente.

Duck Creek y Microsoft están mejorando la experiencia del cliente y simplificando las transacciones para las aseguradoras centradas en la tecnología, como Core Specialty. Como líder visionario en el sector de seguros, Core Specialty reconoce el valor estratégico de adquirir productos de software como servicio (SaaS) a través de Azure Marketplace. Este enfoque permite a Core Specialty aplicar sus pagos de tarifas de Duck Creek SaaS como un crédito a su MACC y simplifica el proceso de facturación a través de una factura consolidada.

Como una aseguradora centrada en la tecnología inmersa en innovación continua de productos y expansión de negocios, Core Specialty se beneficia de la presencia de Duck Creek en el mercado comercial. Esta asociación entre Duck Creek y Microsoft impulsa resultados impactantes para las aseguradoras con respecto a escalabilidad, seguridad y sostenibilidad, además de llegar rápidamente al mercado con tecnologías innovadoras y emergentes.

“Nos enorgullece apoyar a Core Specialty en su camino hacia el crecimiento, innovación y excelencia en servicio para sus clientes, así como para sus socios de distribución a través de nuestras soluciones de talla mundial y nuestra experiencia en el sector”, dijo Mike Jackowski, director ejecutivo de Duck Creek Technologies. “La decisión de que las soluciones de Duck Creek estén disponibles en Microsoft Azure Marketplace es una medida estratégica y agrega valor sustancial para las aseguradoras al alinear la asociación e inversiones de Duck Creek y Microsoft con resultados impactantes”.

“El éxito de Duck Creek con Core Specialty Insurance demuestra la inmensa oportunidad de socio de desarrollar en Microsoft Azure y vender soluciones a través de Azure Marketplace, lo que resulta en la simplificación de la estrategia de transformación en la nube de Core Specialty en SaaS y soluciones transaccionales. Esto subraya el poder de la colaboración, donde los proveedores de tecnología visionaria y las aseguradoras se unen para impulsar la innovación, mejorar las experiencias de los clientes y transformar el escenario de los seguros. A medida que continuamos capacitando el sector de servicios financieros, relaciones como estas ejemplifican el verdadero potencial de la nube y el ecosistema de socios de Microsoft”, dijo Karen Del Vescovo, CVP Financial Services, Microsoft.

“En Core Specialty, nuestra dedicación para satisfacer las necesidades de nuestros clientes y corredores es inquebrantable”, dijo Jeff Consolino, fundador, presidente y director ejecutivo de Core Specialty. “A través de nuestra asociación con Duck Creek y Microsoft, aumentamos nuestro énfasis en el uso de la tecnología para elevar la experiencia del cliente. Esta asociación nos permite mantener nuestro compromiso de ofrecer servicio excepcional y soluciones innovadoras”.

Obtenga más información sobre Azure Marketplace y cómo las aseguradoras con créditos de Microsoft Azure Consumption Commitment (MACC) pueden utilizar sus gastos para las soluciones OnDemand de Duck Creek, incluyendo políticas, calificación, facturación, reclamaciones, productor, perspectivas, gestión de distribución y contenido del sector.

Acerca de Core Specialty

Core Specialty ofrece una variedad diversificada de productos de seguros especializados para pequeñas y medianas empresas. Desde sus oficinas de suscripción expandidas en Estados Unidos, la empresa se centra en mercados nicho, distribución local y conocimiento superior de suscripción; ofreciendo soluciones de seguros tradicionales e innovadoras para satisfacer las necesidades de sus clientes y corredores. Core Specialty es una sociedad de cartera (holding) de seguros que opera a través de StarStone Specialty Insurance Company, una aseguradora de líneas de excedentes y surplus de Estados Unidos, y StarStone National Insurance Company, Lancer Insurance Company y Lancer Insurance Company of New Jersey, aseguradoras de mercados aprobadas en Estados Unidos y Standard Life and Accident Insurance Company, una aseguradora de vida, accidentes y salud. Todas las entidades Core Specialty Insurance tienen calificación AM Best A- (Excelente). Para más información acerca de Core Specialty visite, www.corespecialty.com.

Acerca de Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies es el proveedor de soluciones inteligentes que definen el futuro del sector de seguros de propiedad y accidentes (P&C) y generales. Somos la plataforma sobre la que se construyen los sistemas de seguros modernos, lo que permite al sector capitalizar el poder de la nube para ejecutar operaciones ágiles, inteligentes y evergreen. La autenticidad, propósito y transparencia son fundamentales para Duck Creek, y creemos que los seguros deben estar disponibles para personas y empresas cuándo, dónde y cómo más los necesiten. Nuestras soluciones líderes en el mercado están disponibles de forma independiente o como suite completa, y todas están disponibles a través de Duck Creek OnDemand. Para más información visite, www.duckcreek.com. Siga a Duck Creek en nuestras redes sociales para acceder la información más reciente – LinkedIn y X.

Contacto de Medios:

Dennis Dougherty

dennis.dougherty@duckcreek.com

