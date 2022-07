Crean la comunidad de cripto-arte más grande e irreverente de América Latina

Por staff

25/07/2022

Lo definen sus siglas, los NFTs o Non-Fungible Tokens, son activos únicos que funcionan a través de la tecnología blockchain, la misma que usan las criptomonedas. Bajo este contexto, la exitosa dupla creativa Agulla & Baccetti, que marcó la publicidad de los años ‘90 en el cono sur de nuestro continente, vuelve con un novedoso proyecto en el metaverso: La LLAMA POLITICALLY INCORRECT CLUB, una colección de arte digital de Llamas únicas cuyo objetivo es generar la comunidad de cripto-arte más grande de América Latina. Este proyecto fue ideado para crear un movimiento 3.0, artístico digital, contracultural, irreverente y divertido, que sea referente global y una fuente de entretenimiento en un futuro próximo.

“Más allá de los activos, lo más importante son las comunidades que se forman alrededor de cada NFT. Miembros proactivos, empáticos, que interactúan y sienten que pertenecen a algo que los enriquece espiritualmente y no sólo económicamente”, señala Ramiro Agulla.

“Los NFTs no son una moda, sino que ya son parte de la cultura”. Con este concepto en mente, Agulla & Baccetti y The Black Minds, la compañía de quienes son cofundadores junto a Pato Fuks, quien es el verdadero artífice del regreso al ruedo de la dupla.

Los artistas y creativos de toda la región muchas veces se ven frenados por la cultura de “La cancelación” en medios digitales, un estigma que inconscientemente detiene las grandes ideas que alguien puede transmitir sin ser juzgado. “La cancelación es como un juicio de un solo jurado que decide que eres culpable y te mata. No me da la oportunidad de explicar, hablar, de que me conozcas, de pedir perdón si estuve mal”, detalla Baccetti. “Cada uno de los poseedores de las llamas políticamente incorrectas tendrán un statement (declaración) con respecto a dialogar más, a no ser violentos. El sentido del humor si no insulta es bueno para abrir una reflexión. Los chistes incómodos son los que causan mucha gracia. Si no sabes si reírte o no, tienes una reflexión”, añade Agulla.

Ver más: Cryptoeconomy: Ocho claves para incluir el metaverso en tu negocio

La colección de la LLAMA POLITICALLY INCORRECT CLUB cuenta con 10,100 llamas únicas y ridículamente valiosas. Obras de arte sólidas, divertidas, geniales y sarcásticas. Ninguna se repite. Gran parte de la colección se ha generado desde una programación desarrollada en A.I., pero además existen Llamas Legendarias que han sido producidas sin intervención del software aleatorio y es por ello que adquieren más valor aún. Se han diseñado más de 300 rasgos o traits, más del doble que el promedio de los proyectos de NFTs coleccionables.

“Nuestro primer propósito al lanzar la LLAMA POLITICALLY INCORRECT CLUB es recuperar el espíritu sarcástico y políticamente incorrecto que se perdió hace tiempo. Queremos generar una gran comunidad que comulgue con este pensamiento y este tipo de humor y nuestro estilo de arte y así entre todos ser parte de un club exclusivo lleno de beneficios y expectativas de negocio”, mencionó Carlos Baccetti.

“Buscamos a amantes del arte y la incorrección en cualquier latitud de Latinoamérica que quieran ser parte de este movimiento, no sólo debe gustarte el arte, también tienes que tener una opinión y una posición en estos temas que están comenzando a definir las reglas de convivencia con las que viviremos, porque esta es una comunidad de ideas”, concluye.