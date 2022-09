Crecimiento del mercado impulsa reestructuración de Unidad de Soluciones Criogénicas Integradas del Grupo de Energía Limpia y Gases Industriales de Nikkiso

TEMECULA, California, Sept. 22, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — El Grupo de Energía Limpia y Gases Industriales (Grupo) de Nikkiso Cryogenic Industries, parte del grupo de empresas Nikkiso Co., Ltd (Japón), se complace de anunciar la reestructuración de su Unidad de Soluciones Criogénicas Integradas (ICS) Como resultado del crecimiento de ICS, así como de las enormes oportunidades de mercado en energías renovables y verdes, ICS ahora se dividirá en dos unidades funcionales a partir del 1ro. de octubre de 2022.

La nueva unidad de “Abastecimiento y Soluciones de Nikkiso” continuará impulsando el crecimiento de la empresa en el mercado de abastecimiento de hidrógeno, mercado de abastecimiento de gas natural, sistema skid-mounted y sistemas llave en mano. Mike Mackey (actualmente vicepresidente sénior de ICS) será el presidente de la Unidad de Abastecimiento y Soluciones de Nikkiso Todo el personal y las instalaciones actuales de ICS se mantendrán parte de esta Unidad.

La nueva Unidad de “Infraestructura de Energía y Proyectos Estratégicos de Nikkiso” (NESP) ampliará las ofertas del Grupo para ofrecer soluciones llave en mano para infraestructura energética, incluyendo plantas geotérmicas, sistemas de distribución de hidrógeno comprimido, soluciones de recuperación energética y sistemas de abastecimiento de combustible marino en alta mar. Además ofrecerán soporte completo llave en mano para las plantas Nikkiso Cosmodyne. Joseph Pak (actual presidente de ICS) será el presidente de NESP.

El Nikkiso Expander Application Technique (NEAT) departamento de Técnica de Aplicación de Expansores de Nikkiso (NEAT), dirigido por el Dr. Reza Agahi, formará parte de la unidad NESP.

“Estos cambios se realizan para servir mejor a nuestros clientes y permitirnos ampliar nuestra cartera de soluciones para el creciente mandato global de cero emisiones”, según Peter Wagner, director ejecutivo de Nikkiso CE&IG. “Además apoyan nuestra visión de ‘Liderar el cambio para un mundo más más saludable’”.

Con estos cambios, Nikkiso continúa su compromiso de mantener una presencia global y local para sus clientes.

ACERCA DE CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc. (ahora miembro del grupo de empresas Nikkiso Co., Ltd.) fabrica y da servicio a equipos de procesamiento de gas criogénico diseñados (bombas, turboexpansores, intercambiadores de calor, etc.) y plantas de proceso para gases industriales, licuefacción de gas natural (GNL), licuefacción de hidrógeno (LH2) y ciclo orgánico Rankine (ORC) para recuperación de calor residual. Cryogenic Industries, fundada hace más de medio siglo, es la empresa matriz de ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne y Cryoquip y un grupo comúnmente controlado de aproximadamente 20 entidades operativas.

Para más información visite www.nikkisoCEIG.com y www.nikkiso.com.

CONTACTO DE MEDIOS:

Anna Quigley

+1.951.383.3314

aquigley@cryoind.com

