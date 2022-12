Crehana y Google se alían para otorgar 4000 becas a jóvenes

Por staff

03/12/2022

El incremento de acciones compartidas para una revolución laboral para los jóvenes hoy es más que prioritario, la proporción de esta población que no trabaja o no recibe capacitación aumentó drásticamente en los últimos años. Conforme a cifras del Panorama de Educación 2022 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México ocupa el décimo lugar como país con mayor número de jóvenes de entre 18 y 24 años que no tienen acceso a estudios ni a empleo.

En ese marco, Crehana en alianza con Google refuerza el programa “Crece con Google”, una convocatoria abierta para jóvenes que tengan limitaciones para encontrar un empleo. En conjunto con Junior Achievement Américas, se otorgarán 8 meses de capacitación en marketing digital y habilidades blandas. El proyecto está enfocado en mejorar las competencias que van desde conocimiento de SEO, SEM, manejo de redes, creación de estrategias digitales, hasta análisis de data, todas ellas necesarias para ofrecer soporte en empresas con enfoque digital.

Esta es una oportunidad para emprender o entrar al sector que tiene buena demanda profesional, ya que Marketing digital destaca por ser una industria en crecimiento. Para tener una idea, según el estudio Empleos en Auge de LinkedIn, se sitúa en el top 5 de los puestos más demandados en el mercado latinoamericano.

Ver más: Streambe busca talento para la Argentina y la región, y paga en dólares

Para Crehana, plataforma all-in-one de desarrollo y gestión de talento, esta alianza es muy significativa, ya que previamente iniciaron un acuerdo de colaboración con Google en el que se brindaron 400 becas para reforzar conocimiento en marketing digital, análisis de data e inglés. Durante esta primera edición obtuvieron resultados favorables: más de 1,500 horas de estudio y 500 cursos culminados. Estos resultados destacaron el interés de los jóvenes por seguir aprendiendo y se buscó el incremento de estas becas para más personas. Así, el acuerdo hoy crece de 400 a 4,000 becas.

“Gracias a esta colaboración con Google, desde Crehana podemos lanzar esta oferta formativa para mejorar la empleabilidad de cientos de jóvenes. Entendemos que el empleo de calidad es el eje sobre el que se construye el futuro de los jóvenes y nuestra misión es acercar herramientas para que tengan todo lo necesario para lograrlo.”, comentó Diego Olcese, CEO y fundador de Crehana.

Como resultado de la transformación digital, hay una alta demanda de empleo en áreas más diversas y las empresas están contratando todos los días perfiles digitales. De acuerdo con el estudio Digital Fuel: Igniting enterprise transformation and growth, el 58% de los directivos de las organizaciones reconocen la transformación digital como parte de una estrategia definida a largo plazo y el 45% ya aplica eso a toda la compañía, pues los planes de inversión deben adaptarse a los nuevos tiempos.