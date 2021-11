Criptodólares. ¿Qué son?

Por staff

17/11/2021

La Argentina está viviendo un proceso inflacionario que hace que el peso, la moneda de curso legal del país, genere una creciente desconfianza, lo cual, sumado las restricciones para la compra de dólares, lleva a los argentinos a buscar nuevas formas de comprar la divisa americana.

Por ese motivo, en la Argentina existen hasta15 tipos de cambio diferentes, como el “dólar blue”, “dólar ccl”, “dólar bolsa”, y otros tantos, entre los que se encuentra el “dólar cripto”.

Estos “distintos” dólares que existen en la Argentina, no son otra cosa que una forma de dolarizarse. En el caso del dólar cripto, se elige una criptomoneda, que siga la cotización del dólar, como puede ser DAI, o el Theter (USDT), que son criptomonedas estables, activos digitales que mantienen su valor de US$ 1 y no tienen volatilidad ni fluctúan, a diferencia de Bitcoin y Ether y, por lo tanto, actúan como una reserva de valor en divisa extranjera y permiten ahorrar sin restricciones.

DAI es una Stablecoin basada en Ethereum, es una criptomoneda emparejada uno a uno con el dólar estadounidense. Siempre tiene el mismo valor de US$ 1. DAI no tiene reservas reales sino que está basada en un sistema de colaterales.

Tether (USDT) es una de las cinco criptomonedas más compradas según datos de Coinmarketcap. Es una moneda digital con un valor destinado a ser un reflejo del dólar estadounidense. La idea fue crear una “stablecoin” (criptomoneda estable) que se pueda usar como dólares digitales. Los Tethers están anclados o “atados” al precio del dólar estadounidense.