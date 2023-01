Criptoeconomy: Expectativas para las crypto en 2023

Por staff

27/01/2023

Con la cotización del Bitcoin (BTC) alrededor de los USD 16.000, después de una tendencia bajista que tocó los USD 15.000, el futuro de los mercados financieros de la exchange enfrentan una alta volatilidad, incertidumbre y en algunos casos pánico para todos aquellos inversores. Sin embargo, para quienes conocen cómo descifrar, entender y trabajar con las variables del mercado, esta representa una gran oportunidad de inversión con ganancias para los próximos años.

A pesar de las constantes dificultades presentes durante varios meses del 2022 y teniendo en cuenta que, según un estudio de Chainalysis este año el uso de las ‘criptos’ se incrementó 40% en los países de América Latina, con respecto a 2021. Las criptomonedas apuntan a seguir siendo un importante negocio para los inversores del mundo el próximo año, motorizado también por el ecosistema inflacionario global y la falta de confianza en las monedas tradicionales, lo que pone a las criptomonedas como las principales beneficiarias de esta tendencia.

“Actualmente, consideramos que las criptomonedas que pueden llegar a dar un salto en este 2023 son: BNB, que es la moneda de Binance, ya que tuvo un gran retroceso por el miedo que hubo con la quiebra de FTX y creo que va a tener una gran recuperación durante el 2023, lo que puede ser una gran oportunidad. Bitcoin, también está en mínimos que realmente serían muy considerables para entrar en este momento, y todavía me parece que puede que haya otra oportunidad más abajo aún, cerca de los 13.000 dólares, pero estamos en un muy buen precio para entrar hoy y dejar la inversión, por lo menos un año y medio. Litecoin, que es muy similar a Bitcoin, tendrá su halving este año. Esta criptomoneda se creó con la idea de hacer más liviano a bitcoin, también utiliza mineros como método de emisión y este año la recompensa para estos, por ende la emisión, se reduce a la mitad, esto puede hacer que veamos subas en el precio y sea una buena opción que no perdería de vista. Por el contrario vemos que Ethereum puede llegar a tener bajas en su cotización por los problemas que está teniendo. Esto continuará si no logra quitar la centralización que tiene y su riesgo de censura” explicó Facundo Casal, CEO de South American Miners de South American Miners.

Ver más: Cryptoeconomy: La Unión Europea pospone otra vez la votación sobre la Ley de Mercados de Criptoactivos

Si bien, monedas como Bitcoin tuvieron un gran retroceso, el hash rate de los mineros está aumentando y la usabilidad de la red también lo está, quiere decir que tarde o temprano su cotización va a reflejar esto. Aunque ahora se vea como un gran retroceso para los que ingresaron, tal vez en un precio de USD 30.000 o USD 40 mil dólares, es simplemente la cotización y no se asumen pérdidas hasta el momento en el que alguien vende activos.

Hoy, la inversión mínima y más segura, es según el capital y el patrimonio de la persona que está invirtiendo, normalmente, al considerarse los cripto activos como un mercado de alto riesgo, se recomienda invertir simplemente un 5% del patrimonio y del capital del inversor y no más. No obstante, Casal también considera que: “En vista de la situación global, podríamos invertir más, siempre y cuando sea en proyectos que demuestren que en bastante tiempo van a seguir disponibles, hay proyectos que literalmente han desaparecido o que han bajado tanto que es imposible que los volvamos a ver en los precios en los que estuvieron y ahí sería demasiado riesgoso invertir más de 5% en nuestro patrimonio. Mientras que otros proyectos como Bitcoin se sostienen hace más de 14 años en el mercado, permitiendo realizar una proyección más clara.”

Hoy todo apunta a que el próximo año habrá un gran foco puesto en la importancia de establecer marcos de regulación para todos los participantes del ecosistema exchange, que se enfoquen en brindar mayor seguridad y estabilidad. Por lo que el llamado es a tener paciencia y confiar en el mercado a pesar de la tendencia bajista y por el contrario aprovechar esta oportunidad para ingresar con precios bajos.