CRM para brokers: Mejora tu proceso de ventas

Por staff

08/10/2021

¿Qué saben los empresarios nuevos sobre el mercado Forex? Se trata de un sector muy competitivo en el que los brokers principiantes se enfrentan a una serie de obstáculos y problemas. Por otro lado, las empresas más innovadoras que ofrecen a los traders la máxima funcionalidad son recibidas con agrado en esta industria.

CRM – El aspecto fundamental para superar a tu competencia

¿Qué es lo más importante para un broker FX principiante? El número total de brokers Forex alcanza aproximadamente los 10 millones y constantemente se unen multitudes de principiantes a esta industria en expansión. Los brokers que apenas se están iniciando en este sector se enfrentan a la simple tarea de llegar a tantos brokers como les sea posible.

En la actualidad los brokers están buscando compañías de corretaje que desbloqueen definitivamente el acceso a la funcionalidad. Cuantas más características útiles y condiciones beneficiosas se ofrezcan, mejor. En el área de las plataformas de trading, los proveedores de pagos y otros componentes, la diferencia es prácticamente imperceptible. La mayoría de los brokers utilizan las plataformas Meta Trader 4 y Meta Trader 5. En cuanto a los proveedores de pagos, las compañías de corretaje FX implementan principalmente los mismos canales.

Dicho esto, los sistemas de Gestión de Relaciones con los Clientes o CRM (Customer Relationship Management) se encuentran entre las características distintivas de un broker. El software CRM es responsable de una serie de características importantes, incluida la mejora de tu proceso de ventas. ¿Cuál es la interconexión entre las ventas de una empresa de corretaje y el sistema CRM?

El impacto de un CRM Forex durante el proceso de ventas

Los sistemas CRM de calidad alta incluyen una amplia variedad de características, estando muchas de ellas directamente relacionadas con la mejora de los procesos de ventas:

1. Información detallada de ventas

La asistencia durante las ventas es una de las características principales de un sistema CRM Forex de nivel alto. Este software ofrece al propietario de un negocio información detallada sobre los clientes potenciales; es decir, puedes acceder a tu información de contacto, a tu embudo de ventas y a otra información importante para reaccionar a tiempo. Además, los sistemas de gama alta ofrecen a los brokers información de los clientes potenciales. Esta información ayuda a los empresarios a centrar sus esfuerzos en ciertos canales, obteniendo mejores resultados.

2. Agrupación de clientes

Un CRM para brokers de primera categoría es responsable de la agrupación de los clientes potenciales y los clientes activos. Se dividen en varias categorías, según su ubicación geográfica, experiencia de trading y otros aspectos. La importancia del proceso de la agrupación es excepcionalmente elevada. Los propietarios de negocios entienden qué estrategias son las más efectivas para cada grupo, ya que los traders necesitan obtener la interfaz más conveniente y las tecnologías más avanzadas. De lo contrario, pueden cambiar fácilmente su enfoque hacia tu competencia.

Otro impacto importante de la agrupación implica la posibilidad de acceder a estadísticas amplias. El departamento de marketing entiende quién es el público objetivo de una empresa para elaborar estrategias de promoción específicas o para cambiarlas, atrayendo a una audiencia más diversa.

3. Informes rápidos en vivo

El software CRM de nivel alto ofrece a los empresarios un sistema avanzado de informes. Los brokers pueden cargar informes en tiempo real relacionados con estadísticas de trading, clientes potenciales, ganancias, etc. Así pueden reaccionar a las estadísticas negativas al instante, introduciendo algunos cambios esenciales. Por ejemplo, los informes pueden ayudarte a probar estrategias de promoción o actualizaciones de funcionalidad nuevas.

4. Automatización de los procesos de venta

Los CRM automatizan tus procesos de trading y minimizan los costes. Esta es la razón por la que, casi siempre, el proceso de transformación de clientes potenciales en traders activos puede automatizarse. Algoritmos específicos aumentan la eficiencia de los procesos de ventas. Cuando los traders principiantes se enfrentan a problemas y obstáculos, pueden apoyarse en una atención al cliente de gran calidad y agentes calificados preparados para solucionar todos los problemas.

5. Asociación multinivel

Esta característica está relacionada en parte con el proceso de ventas; los sistemas CRM de trading de gama alta son responsables de la gestión adecuada y efectiva de la asociación multinivel. El software verifica si las tarifas, reembolsos y otros pagos se envían de manera oportuna a los socios. Además, esta solución integra todos los sistemas para hacer que una empresa de corretaje funcione como un gran mecanismo.

Cuanto más tecnológico y llamativo sea tu software CRM, más posibilidades tendrás de atraer muchos traders nuevos. Pero los brokers principiantes deben comprender los pasos obligatorios para implementar un CRM Forex que se corresponda completamente con tus necesidades empresariales.

Pasos para encontrar e implementar soluciones CRM FX

¿Cuáles son los pasos obligatorios para implementar el software de Gestión de Relaciones con los Clientes en tu empresa de corretaje?

1. Aclara tus objetivos empresariales

Tu búsqueda de un CRM FX de alta gama debe comenzar con una comprensión clara de tus objetivos empresariales. Por ejemplo, piensa en las soluciones WL que vas a implementar, posibles asociaciones, etc. Ten en cuenta tus horizontes en el futuro para no tener un problema cuando tu software no se corresponda con las plataformas de trading que acaban de unirse.

2. Encuentra un proveedor confiable

Con decenas de empresas en el mercado, los brokers demandan proveedores confiables que ofrezcan un software innovador de calidad alta. Además, las soluciones de paquetes parecen ser la mejor combinación para los brokers FX principiantes. Consigue una back office Forex y una sala de traders para que todo se ajuste a las necesidades de tus clientes.

¿Cómo encontrar un proveedor confiable de CRM FX? Por ejemplo, B2Broker es una empresa que se especializa en la búsqueda constante de tecnologías avanzadas y atractivas que impulsen tu negocio. A veces, basta con aportar buenas soluciones, pero esta empresa te ayuda a lograr la excelencia y la perfección. Como solución CRM Forex líder, B2Core, un producto diseñado por B2Broker, es conveniente, ofrece productividad alta y la máxima facilidad de uso.

3. Selecciona el paquete más efectivo

Los proveedores confiables no obligan a ningún broker a comprar todas las funciones, independientemente de lo útiles que sean en un caso determinado. Por ejemplo, B2Core ofrece a los propietarios de negocios tres paquetes para que seleccionen su mejor solución. Los paquetes Básico, Avanzado y Empresarial incluyen una serie de características para que cada broker gaste su dinero de manera efectiva. Revisa la lista de características y piensa en tus objetivos empresariales para encontrar las interdependencias. Si es necesario, no dudes en consultar con los expertos de B2Broker.

4. Implementa la solución elegida

El último paso incluye la implementación de la solución elegida para integrar un CRM, una sala de traders y otros componentes con la funcionalidad de tu empresa. Los expertos calificados deben asegurarse de que todo funcione correctamente.

Los CRM Forex se encuentran entre los componentes clave con los que puedes tener ventaja sobre tu competencia. Por eso nunca debes olvidar la importancia de este paso. Ofrece soluciones atractivas para convencer a los clientes potenciales y a los traders activos que tu compañía de corretaje es la mejor para registrarse.