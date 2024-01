Cryptoeconomy: “2023 fue un año de mucho movimiento”

Por staff

01/01/2024

“2023 fue un año de mucho movimiento”, señala sobre el cierre de año Min Lin, vicepresidente regional de Binance para América Latina. “En términos de precios, hemos visto que la capitalización de mercado se ha duplicado; la regulación de los activos digitales tomó una dirección hacia la armonización y mayor claridad; la adopción de Web3 y el interés institucional crecieron de forma constante independientemente de las fluctuaciones del mercado a corto plazo. Llegamos al final de este año como un sector más fuerte, tras haber cobrado un poderoso impulso en el camino hacia la adopción masiva de los activos digitales”.

“Como líder en el espacio de los activos digitales, Binance se movió en sincronía con el resto de la industria, en la mayoría de los casos. Catalizó, estableció o lideró algunas de las tendencias clave. Desde el auge de las SocialFi hasta la creciente adopción de los pagos con criptomonedas, pasando por la mayor atención al cumplimiento normativo hasta la creciente accesibilidad de los productos de la Web3, Binance ha liderado el camino, trabajando sin descanso para satisfacer las necesidades emergentes de los usuarios y generar confianza en los activos digitales a nivel mundial. En 2023, la compañía dio la bienvenida a más de 40 millones de nuevos usuarios (alcanzando los 170 millones de usuarios, casi un 30% más que a finales del año pasado), vio un crecimiento constante en sus servicios clave, e introdujo nuevos productos y características diseñados para la próxima etapa del desarrollo de la industria blockchain. Al mismo tiempo, se mantuvo fiel a su valor principal: siempre poner a los usuarios en primer lugar; y fortaleció significativamente su programa de cumplimiento. Y por encima de todo, mantuvo la confianza de su creciente comunidad, fundamental en su misión de ir hacia la libertad del dinero a nivel global”, agregó Lin.

En este sentido, el informe de fin de año, Situación de la blockchain: el resumen del año 2023 de Binance (State of The Blockchain: Binance’s 2023 in Review), recoge los principales datos, estadísticas y narrativas que describen la dinámica del año para Binance y para el sector de los activos digitales en general. A continuación, compartimos los aspectos y sus cifras más destacadas.

La web centrada en las personas

En línea con la promesa final de la blockchain y la Web3 de empoderar a las personas a través de una experiencia online más descentralizada y enfocados en ofrecer el máximo valor a los usuarios, Binance siguió experimentando un fuerte crecimiento en los registros de usuarios y una amplia adopción de sus servicios orientados a usos del mundo real, que hacen que la Web3 sea más accesible.

A finales de 2023, Binance alcanzó los 170 millones de usuarios registrados, ofreciendo 431 activos disponibles para operar en 1785 pares de trading. Este año también registró un enorme crecimiento en los servicios relacionados con los pagos con criptomonedas, trading P2P y Earn. El número de personas que utilizan Binance Pay creció un 20% gracias a los 3500 nuevos comerciantes y socios de Pay en todo el mundo que ahora aceptan criptomonedas a cambio de bienes y servicios.

La plataforma P2P, que ahora admite 970 métodos de pago y 112 monedas fiat, procesó un 18% más de operaciones que el año pasado y atendió a un 39% más de usuarios. Además, Binance Earn no dejó de crecer, y ahora admite 362 activos en su conjunto de productos Simple Earn. En 2023, atendió a un 35% más de usuarios que el año anterior, incrementando el valor total bloqueado en sus productos en un 16,8%.

Como respuesta a la demanda de todo el sector de una experiencia social de la Web3 más atractiva, Binance Feed evolucionó hasta convertirse en Binance Square, una plataforma diseñada para ser una puerta de entrada al universo de los contenidos de la Web3. Durante el año pasado, Binance Square pasó de 1200 a 11 000 creadores y de menos de 700 000 a más de 1,6 millones de usuarios activos diarios.

Seguridad y cumplimiento normativo

En 2023, al llegar a acuerdos con los reguladores estadounidenses, Binance asumió la responsabilidad por su conducta pasada y abrió un nuevo capítulo en suhistoria. Ha pasado por el cambio de liderazgo y la transformación de su estructura de gobierno corporativo, emergiendo como una organización aún más fuerte. El escrutinio ha ayudado a crear el programa de cumplimiento integral con el que cuenta actualmente.

Se sigue invirtiendo en tecnología, procesos y talento en materia de cumplimiento y se gastaron 213 millones de dólares en 2023, un 35% más que los 158 millones de dólares del año anterior. Al final del año, Binance cuenta con más licencias, registros y autorizaciones que nunca, en 18 jurisdicciones de todo el mundo.

Continuando con la colaboración con las fuerzas del orden internacionales para hacer frente a las actividades ilícitas relacionadas con los activos digitales, este año Binance respondió a 58 000 solicitudes de las autoridades policiales, realizó 120 sesiones formativas para compartir su experiencia con los agentes y dio apoyo a las autoridades para resolver varios casos importantes que propiciaron la detención de delincuentes y terroristas, la incautación de miles de millones en fondos obtenidos de forma ilícita y el desmantelamiento de redes delictivas internacionales.

Para garantizar aún más la seguridad de los usuarios, Binance continuó perfeccionando las medidas de seguridad de su plataforma y realizó una serie de campañas educativas centradas en la seguridad. A finales de año, el valor del fondo SAFU, diseñado para proteger a los usuarios en caso de emergencia, se situaba en los 1200 millones de dólares.

La prueba de reservas (POR) de Binance aumentó el número de activos admitidos de 9 en 2022 a 31 en 2023, lo que permite que todo el mundo pueda asegurarse de que siempre se respaldans los activos de los usuarios en una proporción de 1:1, más las reservas adicionales.

Una Web3 más accesible

En 2023, las mejoras en la experiencia de los usuarios y los productos en las finanzas descentralizadas (DeFi), los juegos en la blockchain y las SocialFi atrajeron a nuevos usuarios al universo de las aplicaciones de la Web3.

En respuesta a la demanda de pasarelas accesibles y fáciles de usar hacia la web descentralizada, Binance lanzó la billetera de la Web3 de Binance, una billetera de auto-custodia integrada directamente en la aplicación de Binance, que permite a los usuarios administrar sus fondos de criptomonedas, ejecutar intercambios de tokens en múltiples cadenas, obtener rendimientos e interactuar con una variedad de plataformas de blockchain. Desde su creación, en solo unas semanas los usuarios de Binance han creado millones de billeteras de la Web3.

Aunque las cifras se ven sólidas este año, para Binance, el mayor logro es algo imposible de cuantificar: conservar la confianza de la creciente comunidad, algo fundamental para alcanzar la misión de promover la libertad del dinero en todo el mundo. En 2023, los usuarios fueron lo primero para Binance, y siempre lo serán.

