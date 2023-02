Cryptoeconomy: 6 pasos para ser un cripto inversor de éxito

Por staff

19/02/2023

Por: Helena Margarido, elegida cripto líder LatAm por Bloomberg en 2021, COO de Kodo Assets

Muchos no lo saben, pero la disciplina es uno de los factores clave para alcanzar el éxito en cualquier negocio. Cuando se trata de inversiones en un mercado tan nuevo y competitivo como el cripto, no es diferente: se necesita disciplina para estudiar los proyectos, para mantenerse informado sobre las noticias de este mercado y también para invertir eficazmente en cripto actividades. Pero, ¿por dónde empezar? ¿Qué leer? ¿Cuándo y qué comprar? Hay tantas preguntas sobre este mercado que KODO ASSETS, start up con sede en Brasil que ofrece tokens inmobiliarios a los clientes como forma de invertir y poseer los derechos financieros de un activo inmobiliario, elaboró una guía paso a paso para ayudar en esta difícil tarea que es ser un cripto-inversor.

Paso #01: Comprar calidad

Hoy en día el cripto-mercado consta de más de 19.000 criptomonedas, cada una de las cuales es representativa de un proyecto distinto y, en consecuencia, con diferencias sustanciales en cuanto a valor y potencial alcista. Precisamente por ello, es relativamente difícil descubrir nuevos proyectos antes que otros, especialmente un proyecto con el mayor potencial de rendimiento financiero. Es posible encontrar buenos cripto proyectos que, al tener mucho valor añadido, tienden a ofrecer buenos resultados como inversión. Además, momentos como el que estamos viviendo, de caída del mercado, suelen ser estupendos para invertir en este tipo de proyectos, ya que su valor está extremadamente descontado. En este sentido, el momento parece indicar una buena oportunidad para incrementar posiciones en estos proyectos de calidad, especialmente en aquellos que aparecen como blues en este mercado, como bitcoin y ethereum.

Paso #02: HODL

En el mercado de cripto-activos, pensar en el largo plazo (más de 2 años) puede ser un factor decisivo para el futuro de tus inversiones, sobre todo si tenemos en cuenta lo volátil que sigue siendo este mercado. En este sentido, como predecir los tops y los bottoms de las cotizaciones es una tarea imposible incluso para el más experimentado de los analistas, el secreto está en mantener las inversiones (en este caso, “hold”, o HODL, cómo se habla en el cripto-mercado) durante el mayor tiempo posible, asegurándose de pasar por ciclos completos de revalorización de los activos de su cartera. Para los buenos proyectos en el universo de las criptomonedas, nadie sabe cuándo volverán a subir los precios, la única cuasi certeza es que lo harán. De este modo, manteniendo posiciones en la cartera es posible ignorar en cierto modo la volatilidad del mercado y lograr rendimientos más sustanciales a lo largo del tiempo.

Paso #03: Tener bitcoins

Independientemente de cuál sea tu cripto-activo de elección o cuál creas que se revalorizará más con el tiempo, tené bitcoins. En primer lugar porque es el precursor de todo lo que ahora conocemos y entendemos como cripto-marketing. Seguimos hablando del mejor y único proyecto descentralizado de blockchain que asusta a las autoridades de todo el mundo por proponer un nuevo estándar monetario no inflacionario gestionado exclusivamente por un protocolo tecnológico. En resumen: para lo que se propone bitcoin, no hay ni habrá otro proyecto que lo iguale. Eso es lo que lo hace tan único. Además, bitcoin sigue teniendo más del 40% de la capitalización bursátil total del cripto-capital, ocupando la primera posición entre las más de 19.000 iniciativas existentes. Es la criptomoneda más extendida e, incluso después de 14 años desde su aparición, sigue siendo la puerta de entrada al mundo de las cripto-actividades. Así que si ya inviertes en criptomonedas y no tienes bitcoins en tu cartera, replanteatelo. Es la única que ha pasado por varios mercados bajistas y ha sobrevivido, siendo la más segura de esta categoría de activos.

Paso #04: Precios medios

La disciplina en sus inversiones puede marcar la diferencia. Por eso, es muy recomendable aprovechar los momentos de corrección del mercado para hacer un precio promedio de tus cripto-activos, reduciéndolo lo más posible. En caso de que aún no hayas realizado ninguna inversión en este mercado o estés empezando en este momento, el secreto está en comprar poco a poco. La expectativa a largo plazo sigue siendo alcista, pero a corto plazo es posible que los precios bajen más. Por lo tanto, tenga siempre alguna reserva para “llenar el cubo” en estos momentos de caída.

Paso #05: Invertir en educación

La educación financiera básica puede marcar una gran diferencia a la hora de diseñar mejores estrategias que se adapten a tu perfil de inversor. Hay mucho material gratuito en Internet, es cierto, pero es necesario tener siempre un pie atrás porque el contenido no siempre es correcto, y algunos contenidos pueden ser una simple estrategia para vender productos y servicios que no necesariamente añadirán valor a su vida como inversor. La clave en este sentido es una: un inversor mejor formado invierte mejor. Su bolsillo se lo agradecerá.

Paso #06: Encontrar un nicho

A pesar de tener menos de 15 años, el cripto-mercado se compone de una inmensidad de temas, que requieren más o menos conocimientos técnicos para ser dominados y más o menos necesidad de mantenerse totalmente actualizado.

Nichos como Layer 1, Layer 2, DApps, interoperabilidad, DeFi, NFTs, entre otros, son sólo la punta del iceberg de temas que encontrarás cuando el tema son las criptomonedas. Mantenerse 100% actualizado en todos ellos es realmente una tarea sobrehumana.

Así que sugiero que encuentres 1 o 2 nichos que sean de tu predilección y realmente te especialices en ellos, manteniéndote absolutamente informado de todo lo que sucede. Esa es la única manera de mantenerse realmente especializado en un mercado que está tan diversificado.

“Nada de esto existía hace 15 años, cuando ya había internet y prácticamente todas las redes sociales que usamos hoy. Incluso los que hoy son referencia en el cripto-mercado no tienen más de ese tiempo de experiencia, así que no es tarde para empezar. Así que, no tengas miedo, ¡empezá hoy!”, cierra Margarido entusiasmada.