Cryptoeconomy: 8 términos que no puedes desconocer

19/03/2023

Sin duda el mundo crypto y las tecnologías Blockchain han sido tema de conversación en los últimos meses, con la fluctuación en los valores de diferentes criptomonedas, pareciera que esta “moda” está por pasar. Esta no es la primera vez que Bitcoin, las criptomonedas y/o Blockchain han sido dados por muertos o irrelevantes. Sin embargo, muchas industrias y en particular los servicios financieros seguirán influenciados por la Blockchain. Estos, son algunos de los conceptos que no debes perder de vista para este año:

1- Blockchain

Es un registro distribuido alojado en decenas o miles de computadoras que cumplen una función notarial, incorporando nuevas transacciones y validando la consistencia de los datos, utilizando un conjunto de reglas compartidas y predeterminadas. Las Blockchain (cadenas de bloques) usan criptografía para evitar la manipulación de datos y controlar la propiedad de los activos registrados.

2- WEB3

Es lo que actualmente han llamado como un nuevo servicio de internet que utiliza cadenas de bloques descentralizadas que utilizan criptomonedas como BItcoin y Ethereum. La Web 3.0 es el tipo de internet más actual, cuyas características principales son la democratización y que está basada en la tecnología de la web semántica. Dicha web está construida a través de una cadena de bloques descentralizada donde no existe una propiedad centralizada del contenido o las plataformas. Es decir, Web3 se trata de la descentralización y de una infraestructura de servicio que potencia el rendimiento de los usuarios dándoles control en la búsqueda.

3- DAO (Decentralized Autonomous Organization) – Organización Autónoma DescentralizadaEs una organización que se dirige a través de reglas codificadas en ordenadores llamados contratos inteligentes. Una DAO o una Organización Autónoma Descentralizada es una organización que está controlada por algoritmos o Smart Contracts (contratos inteligentes), pero sin estar vinculada a una ley particular, su control lo realiza una Blockchain (cadena de bloques). Dicho de otra forma, no cuenta con intermediarios, busca evitar la jerarquización.

4- Contratos inteligentes (Smart Contracts)

Son contratos digitales que se almacenan en una cadena de bloques que se ejecutan automáticamente al cumplir las condiciones y términos predeterminados.



5- Rootstock (RSK)Es una plataforma que permite crear smarts contracts o contratos inteligentes dentro de la blockchain de Bitcoin, pero sin cambiar nada en el funcionamiento de Bitcoin.Rootstock, la primera sidechain de Bitcoin que aporta la funcionalidad de los smart contracts a la red de Bitcoin con más del 50 % de la tasa de hash de Bitcoin, lo que convierte a todo este ecosistema en uno de los más seguros del mundo.

6- TokenizaciónEs el proceso de reemplazar datos confidenciales con símbolos de identificación única que retienen la información esencial sin comprometer la seguridad. Un ejemplo reciente, en el Rootstock Summit de noviembre 2022, se anunció que la Ciudad de Buenos Aires y Extrimian a través de QuarkID, que busca establecer una gestión de la identidad autosuficiente con la ayuda de la tecnología descentralizada, estarán lanzando en 2023 una solución de identificación digital autosuficiente para ayudar a los ciudadanos de Buenos Aires a mantener sus identidades fuera de la cadena.

7- DeFi (Decentralized Finances)Es un programa que elimina la burocracia del sistema financiero actual, reemplazando a los intermediarios de la banca tradicional (bancos y casas de bolsa) por contratos inteligentes basados en cadenas de bloques que se encargan de verificar que los procesos sean justos y confiables, dotando de autonomía al usuario final. Un ejemplo cercano a esto es la innovación de IOVLabs con su iniciativa Everyday DeFi, eliminando las barreras de los usuarios para que puedan participar en las finanzas descentralizadas y de manera accesible para todos en el mundo, incorporando a los no bancarizados y sub-bancarizados en las economías emergentes. Everyday DeFi es la acción de los pagos sin fisuras para las pequeñas empresas, los ahorros a prueba de inflación, las remesas que permiten el movimiento de capitales con facilidad a bajo coste y los préstamos que dan acceso a la financiación para el crecimiento económico fundamental. Todo ello denominado en stablecoins y disponible a través de interfaces fáciles de usar.

8 – Rootstock Infrastructure Framework (RIF)Es un conjunto de protocolos de infraestructura abiertos y descentralizados que permiten un desarrollo más rápido, fácil y escalable de aplicaciones distribuidas (dApps) dentro de un entorno unificado.

9- Bitcoin Layer 2sBitcoin Layers 2s se refiere a un marco o protocolo secundario construido sobre una primera capa (Capa 1) existente en un sistema blockchain que ofrece múltiples soluciones para reducir la escalabilidad. Su objetivo principal es resolver la velocidad de transacción y las dificultades de escala que enfrentan las principales redes de criptomonedas.De esta forma, los protocolos de la segunda capa (Capa 2) crean un marco secundario donde gran parte del trabajo que se realizaría en la capa 1 (cadena principal), como las transacciones y otros procesos de la cadena de bloques, puede realizarse de forma independiente. Mientras que la cadena principal (Capa 1) proporciona seguridad, la Capa 2 proporciona un alto rendimiento, pudiendo realizar cientos, o incluso miles, de transacciones por segundo. Esta es la razón por la que estas técnicas también se denominan soluciones de escalabilidad “fuera de la cadena”. Una de las principales ventajas de estas soluciones es que la cadena principal no necesita sufrir ningún cambio estructural, y la Capa 2 tiene el potencial de lograr un alto rendimiento sin sacrificar la seguridad de la red. Rootstock fue la primera cadena lateral de Bitcoin Layer 2 que se creó.“

“Creo que este es el año en que la industria cripto y Blockchain van a incorporar los componentes fundacionales que hacen falta y son muy necesarios paraque empiece a llegar a niveles de adopción masiva. Entre un 5% y un 10% de la población estará utilizando soluciones basadas en Blockchain en los próximos 2 o 3 años incluso sin saberlo. Estamos siendo testigos del principio de la parte utilitaria de cripto, mientras la especulativa se desvanece” afirmó Diego Gutiérrez Zaldivar, CEO de Rootstock y Cofundador de IOVlabs.