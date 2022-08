Cryptoeconomy: ¿A quién molesta Tornado Cash?

Por staff

11/08/2022

Como la mayoría de los protocolos descentralizados, Tornado Cash (TORN) está alojado en Ethereum como una solución de código abierto para transferencias anónimas de tokens. Se deriva de la moneda de privacidad ZCASH y los desarrolladores se basan en ella para crear la nueva plataforma de mezcla de tokens.

Tienen la característica de que Tornado Cash es un protocolo que permite a las personas ocultar el origen o destino de sus criptomonedas.

Su código está diseñado para mezclar las criptomonedas de un usuario con un grupo de criptomonedas de otro usuario, a través de un contrato inteligente que utiliza un método denominado «prueba de conocimiento cero» o zk-SNARK. De esta manera se hace difícil para un observador externo rastrear la procedencia de los fondos.

De acuerdo con Yahoo Finance, solo en 2021 Tornado Cash se utilizó para ocultar el rastro de USD 10.000 millones en criptomonedas.

Un reporte de Chainalysis afirma que a través de Tornado Cash se ha mezclado el equivalente a 7,6 mil millones en ethers de Ethereum.

Tornado Cash permite que las transacciones en Ethereum sean más privadas.

Su fundador, Roman Semenov, dirige una empresa de ciberseguridad llamada PepperSec. En una declaración a Bloomberg en marzo de 2021, Semenov dijo: «No tenemos más acceso que cualquier otro usuario… No hay mucho que podamos hacer».

«Tornado Cash es un protocolo de privacidad. Tornado Cash está diseñado de tal manera que no se puede censurar, no requiere permiso y no se requiere confiar en nada», escribió Heimdall, un administrador de la comunidad de Tornado Cash en Telegram.

Tornado Cash en la “lista negra” de Estados Unidos

El principal motivo detrás de la prohibición del uso del combinador Tornado Cash por parte del Tesoro de los Estados Unidos es el hecho de que sea la principal herramienta utilizada por el grupo de piratas informáticos, Lazarus (vinculado a Corea del Norte), para “limpiar” el rastro de las criptomonedas que han estado robando de diversos protocolos.

Después del ataque al puente Ronin de la red de Axie Infinity, los análisis en cadena demostraron que varios miles de millones de dólares en criptomonedas provenientes de este ataque (que logró sustraer 625 millones de dólares en marzo) fluyeron a través de Tornado Cash, ofuscando de esta manera el origen de estos fondos.

«El uso de servicios combinados para lavar las ganancias no es nada nuevo, pero la proliferación de delitos relacionados con el robo de activos basados ​​en Ethereum ha convertido a Tornado Cash en una fuerza excepcionalmente dominante y desafiante en estas investigaciones», dijo un fiscal de EE. UU., que pidió no ser identificado y que tiene experiencia en la investigación de delitos cibernéticos.

La vinculación reciente de Tornado Cash con el hackeo a Nomad, donde se sustrajeron USD 190 millones, atrajo de nuevo la atención de las autoridades de EE.UU. De hecho, pocos días después el Departamento del Tesoro colocó esta herramienta en una lista de sancionados, que incluye 44 contratos inteligentes relacionados entre sí.

“Desde su creación en 2019, Tornado Cash supuestamente ha lavado más de 7.000 millones en moneda virtual”, señala el Departamento del Tesoro.

La sanción ya ha causado los primeros problemas a Tornado Cash, ya que otros protocolos han comenzado a poner algunas direcciones de Tornado Cash en sus listas negras, como es el caso de USDC que ha congelado más de 75.000 dólares en USDC de una de estas direcciones.

La sanción del Tesoro a Tornado Cash preocupa a gran parte de la comunidad cripto. Andrew Thurman, analista de Nansen, expresa su incredulidad sobre el hecho de que el gobierno pueda sancionar a “un trozo de código”.

Mientras, Hudson Jameson, antiguo trabajador de la Fundación Ethereum, cree que los gobiernos siempre van detrás de las innovaciones tecnológicas y que la sanción tendrá consecuencias para el desarrollo de soluciones de seguridad y privacidad.