Cryptoeconomy: Anuncian una iniciativa educativa para llevar a 5 millones de latinas a Web3

Por staff

14/10/2022

Unstoppable Domains anunció hoy su objetivo de proporcionar materiales y recursos educativos accesibles para incorporar a más de 5 millones de latinas a Web3 en 2030.

La iniciativa que lleva por nombre WAGMI (siglas para We Are All Going To Make It, Todas lo lograremos) se lanza en colaboración con H.E.R. DAO LATAM, una DAO de desarrolladoras liderada por mujeres que defiende la innovación y la diversidad en la Web3, y CryptoConexión, una plataforma creada para cerrar la brecha de conocimiento en el mundo de las criptomonedas, blockchain y la Web3 para los latinos. Unstoppable Women of Web3 es un grupo de diversidad y educación que se centra en la formación de la próxima generación de talentos, con la misión de igualar el campo de juego al principio de la era Web3.

Unstoppable WoW3 y CryptoConexión crearán y compartirán cursos online continuos sobre cripto y Web3, que serán gratuitos y accesibles en inglés, español y portugués. H.E.R. DAO LATAM y las diferentes organizaciones también pondrán en marcha talleres y hackatones para mujeres desarrolladoras de Web2 que ofrecerán formación práctica en el desarrollo de Web3. Por último, Unstoppable Domains y Unstoppable WoW3 distribuirán más de 25 millones de dólares en dominios NFT gratuitos a 5 millones de latinas para ayudarles a construir y controlar su identidad digital.

Como parte de este esfuerzo, los socios se dirigirán a universidades e instituciones educativas de América Latina para distribuir dominios NFT gratuitos a los estudiantes. Además, 25 organizaciones latinas se unirán al esfuerzo educativo, incluyendo Web3 Familia, Surge, Latinistas, NoMore, Crypto Mujeres DAO, Mujeres en Crypto, Cripto Curiosas, WE Evolution, Web3 Equity, Cripto Es Cultura, Latino Startup Alliance, Vital Voices Miami, Blockeadas, Disrupt3rs, Dextera, Aureacode, Valera, Hola Metaverso, Educar+, Bit2Me, FitBeaute, Planet Lambo, Tecnolochicas, MGD and Darshana.

“Web3 puede empoderar y animar a las personas, pero para alcanzar ese potencial, debemos asegurarnos de que todos participen”, dijo Sandy Carter, vicepresidenta Senior y jefa de Canal de Unstoppable Domains”. La educación es el primer paso para construir una Web3 más inclusiva, y es por eso que estamos comprometidos a ampliar el acceso a los recursos educativos para las latinas. Estamos encantados de asociarnos con H.E.R. DAO LATAM y CryptoConexión para apoyar y cultivar la próxima generación de increíbles innovadoras latinas de Web3.”

Ver más: Cryptoeconomy: Arch se convierte en “el BlackRock de Web3”

“Las organizaciones que se unen para lanzar esta iniciativa han estado haciendo un trabajo increíble para asegurar que las latinas tengan acceso a la información y los recursos para tener éxito en Web3”, dijo Mónica Talán, fundadora de CryptoConexión. “Al unirnos, compartir nuestros aprendizajes clave y aprovechar los esfuerzos globales de Unstoppable Women of Web3, sabemos que tendremos un mayor impacto hacia el logro de nuestra misión compartida”.

“Desde nuestros inicios en enero de 2022, hemos estado trabajando sin parar para asegurarnos de proporcionar un acceso igualitario a las mujeres para entrar en Web3. Sabemos que el interés, el compromiso y la pasión por el ecosistema están ahí, lo vemos cada vez que interactuamos con los miembros, desde la Ciudad de México hasta Sao Paulo en Brasil”, dijo Laura Navarro Muñoz, gobernadora de H.E.R. DAO LATAM. “Sin embargo, aunque hemos podido abrir las puertas a las mujeres latinoamericanas a las oportunidades a través de becas, programas en línea y otras iniciativas, reconocemos que las necesidades locales difieren y para que podamos escalar y llegar a más mujeres, necesitamos trabajar y potenciar organizaciones locales líderes que compartan nuestro propósito y misión. En HER DAO LATAM, sabemos que trabajando como una sola ‘Todas lo vamos a lograr’”.

Las latinas han estado históricamente infrarrepresentadas en la industria tecnológica, ya que solo el 2% de los puestos de trabajo relacionados con la informática en Estados Unidos están ocupados por mujeres hispanas, según datos de BuiltIn. Lo mismo ocurre en América Latina, donde las mujeres están significativamente subrepresentadas en los campos STEM, según una investigación de IDB.

Sin embargo, los datos muestran que los equipos diversos e inclusivos rinden más y son más innovadores. Las empresas que obtienen una alta puntuación en diversidad de género en los equipos ejecutivos tienen un 25% más de probabilidades de tener una rentabilidad superior a la media. Cuando las empresas tienen más de un 30% de mujeres ejecutivas, tienen más probabilidades de superar a las empresas que solo tienen entre un 10% y un 30%. En general, los equipos con diversidad de género son mejores en la toma de decisiones empresariales el 73% de las veces.