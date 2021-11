Cryptoeconomy: Banco Central Argentino limita compra y venta por CVU

16/11/2021

Por: Daniel Fortuna, economista

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) limitó el uso de la clave virtual uniforme (CVU) en exchanges de compraventa de criptomonedas.

Los usuarios de la exchange SatoshiTango recibieron un mail con el siguiente texto:

“Te queremos contar que debido a las nuevas medidas del BCRA hemos tenido que suspender momentáneamente el servicio de CVU para nuestros usuarios. A partir del domingo 14/11 no podrás hacer depósitos a tu CVU ni retiros desde tu CVU”

La revista Infotechnology, dialogó con algunos exchanges locales quienes confirmaron que debieron suspender por tiempo indefinido los depósitos y retiros por medio de CVU.

La entidad quiere evitar a toda costa que los exchanges que aún no se convirtieron en billeteras lo hagan ahora El presidente del BCRA, Miguel Pesce, manifestó que no desea que las monedas digitales se crucen con el mercado de cambios y el sistema de pagos.

Claramente, dentro de las medidas que está instrumentando el BCRA contra el dólar financiero, el Gobierno intenta limitar a las criptomonedas ya que es una forma de fuga de divisas.

Cabe aclarar que los depósitos y retiros desde y hacia CVU funcionan normalmente en todas los exchanges. El problema es que las empresas cripto no están inscriptas como figuras de “Proveedor de Servicios de Pago (PSP)” y, por esta razón, no pueden generar CVU por sus usuarios porque no son proveedores de pagos.

¿Qué es el CVU (Clave Virtual Uniforme)

Es un código de 22 dígitos que facilita la interoperabilidad entre personas usuarias de los Proveedores de Servicios de Pagos (PSP) y del sistema financiero.

Al igual que en la CBU, cada CVU es única, en función de la combinación de datos que la componen: el primer bloque (del dígito 1 al 8) identifica el PSP al que pertenece y el segundo bloque (del dígito 9 al 22) identifica a la persona usuaria.

La CVU permite identificar a las personas usuarias de los PSP, tales como oferentes de billeteras electrónicas, tarjetas prepagas, entre otros. Su implementación brindará mayor interoperabilidad e inclusión financiera, ya que aquellas personas que no tienen una cuenta bancaria pero sí son usuarias de un PSP, podrán recibir o hacer pagos electrónicos desde/a personas con cuenta bancaria.