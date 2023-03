Cryptoeconomy: Billetera digital colombiana ingresa al mundo cripto

Por staff

31/03/2023

Ripio, empresa pionera del sector de criptomonedas en América Latina con una trayectoria de casi diez años en el mercado y un alcance de más de 7 millones de usuarios, anuncia un acuerdo con FinZi, la billetera digital colombiana. A través de una integración directa business-to-business (B2B), los usuarios de FinZi podrán comprar y vender criptomonedas directamente desde su app, sin necesidad de salir de la plataforma.

De esta manera, Ripio y FinZi permiten que más de 10.000 jóvenes usuarios de la wallet puedan introducirse a la nueva economía digital, ofreciendo la posibilidad de ahorrar a través de dólares digitales como USDC y adquirir las principales criptomonedas del mercado como Bitcoin (BTC) y Ether (ETH).

“En un contexto donde las alianzas comerciales y el desarrollo de servicios B2B confiables son parte fundamental de la demanda del mercado, nos enorgullece que gracias a nuestra experiencia y solidez podamos trabajar en conjunto con startups como FinZi con una propuesta diseñada ad hoc y que nos permite seguir ayudando a expandir cripto a diversos públicos. En este caso puntual, nos entusiasma la posibilidad de dar acceso a que los jóvenes colombianos puedan hacer sus primeros pasos en la nueva economía digital fomentando la adopción cripto en la región”, afirmó Sebastián Serrano, CEO & Co Founder de Ripio

Además, Juan Zavala, CEO de FinZi agregó“Desde el comienzo FinZi nace con la misión de empoderar, educar y dar acceso al servicios financiero de manera interactiva, fácil y segura a todos los jóvenes y ahora está alianza con Ripio nos permite abrirles la puerta a la economía digital permitiéndoles familiarizarse, interactuar y sobre todo ahorrar por medio de estos activos digitales todo desde su app FinZi”.

La solución cripto para todas las empresas

Ripio mediante su propuesta “cripto as a service”, habilita a otras empresas la posibilidad de brindar soluciones basadas en tecnología blockchain de forma segura mediante una API de simple acceso que se adapta a las necesidad de cada cliente. El gran diferencial por el cual compañías como Mercado Libre o FinZi eligen a Ripio para sumar estos servicios, es la robustez de la integración desarrollada por la empresa, el know how de la tecnología y la industria que la empresa argentina viene ganando desde hace casi 10 años y su presencia en los principales países de Latam.

La alianza entre Mercado Libre y Ripio fue diseñada para seguir democratizando formas de pago y fidelizar a los clientes del gigante del e-commerce en Brasil a través de su propio token: Mercado Coin. Para lograrlo, se generó una integración estratégica entre ambas empresas, en la que Ripio tomó el lugar de socio custodio y exchange de las operaciones de compra y venta de cripto en la plataforma.

“Las integraciones y soluciones para empresas de Ripio conforman una de nuestras unidades de negocio con mayor proyección para los próximos años. Actualmente estamos trabajando con compañías de diferentes países de la región que quieren sumar la compra y venta de criptomonedas a su oferta de productos o también lanzar su propio token y que buscan acercarse hacia la tecnología que abre el futuro de las finanzas”, concluyó Sebastián Serrano.