Binance, controversia por fondos de los clientes y los de las empresas, según expertos

24/05/2023

(Reuters) El intercambio de criptomonedas más grande del mundo, Binance, mezcló los fondos de los clientes con los ingresos de la compañía en 2020 y 2021, en violación de las reglas financieras de EE. UU. que requieren que el dinero de los clientes se mantenga separado, dijeron a Reuters tres fuentes familiarizadas con el asunto.

Una de las fuentes, una persona con conocimiento directo de las finanzas del grupo de Binance, dijo que las sumas ascendían a miles de millones de dólares y que se mezclaban casi a diario en las cuentas que la bolsa tenía en el prestamista estadounidense Silvergate Bank. Reuters no pudo verificar de forma independiente las cifras o la frecuencia. Pero la agencia de noticias revisó un registro bancario que muestra que el 10 de febrero de 2021, Binance mezcló $20 millones de una cuenta corporativa con $15 millones de una cuenta que recibió dinero de un cliente.

Los flujos de dinero en Binance descritos por Reuters indican una falta de controles internos para garantizar que los fondos de los clientes fueran claramente identificables y separados de los ingresos de la empresa, dijeron tres ex reguladores estadounidenses. Dijeron que la mezcla de estos fondos ponía en riesgo los activos de los clientes al ocultar su paradero. Los clientes de Binance no deberían “necesitar un contador forense para encontrar dónde está su dinero”, dijo John Reed Stark, exjefe de la Oficina de Cumplimiento de Internet de la Comisión de Bolsa y Valores.

Reuters no encontró evidencia de que el dinero de los clientes de Binance se haya perdido o tomado.

El presidente de la SEC, Gary Gensler, ha dicho que muchos intercambios de criptomonedas que ofrecen valores a clientes estadounidenses no cumplen con las leyes que exigen que los corredores de bolsa registrados protejan el dinero de los clientes separándolo de los activos corporativos. “Sus modelos comerciales tienden a basarse en la toma de fondos de los clientes, mezclándolos”, dijo en un evento en mayo. La SEC ha lanzado este año una ofensiva contra una serie de criptoempresas, pero no ha apuntado a Binance con ninguna acción de aplicación directa.

Binance permitió a los clientes de EE. UU. comerciar en su plataforma desde 2019 hasta este año a pesar de afirmar públicamente que restringía el acceso a los estadounidenses, alegó la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. en una queja contra el intercambio en marzo. Binance respondió en un blog que bloquea a los usuarios estadounidenses.

Binance customers shouldn’t “need a forensic accountant to find where their money is.” John Reed Stark, a former chief of the Securities and Exchange Commission’s Office of Internet Enforcement

In a statement to Reuters, Binance denied mixing customer deposits and company funds. “These accounts were not used to accept user deposits; they were used to facilitate user purchases” of crypto, said spokesperson Brad Jaffe. “There was no commingling at any time because these are 100% corporate funds.” When users sent money to the account, he said, they were not depositing funds but buying the exchange’s bespoke dollar-linked crypto-token, BUSD. This process was “exactly the same thing as buying a product from Amazon,” Jaffe said.

The former U.S. regulators told Reuters that Binance’s explanation was undermined by the exchange’s own previous representations to customers that the transfers were deposits. From late 2020 and throughout 2021, Binance’s website told customers their dollar transfers were “deposits” that would be “credited” to their trading accounts in the form of BUSD. Customers were told they could “withdraw” their deposits as dollars. These representations created the expectation that clients’ funds would be safeguarded in the same way as traditional cash deposits, the former regulators said.

“These representations have to be crystal clear at all times,” said Stark, the former SEC official.

Reuters asked Binance if it ever told users that it considered their dollar deposits as constituting “purchases.” Binance did not provide any evidence of this, and said “the term ‘deposit’ is a communication term, it’s not an indication of the technical treatment of the funds.”

The commingling of customer and corporate funds can be a precursor to heavy losses for clients of financial firms. In December, the SEC and CFTC alleged that the founder of the collapsed FTX crypto exchange, Sam Bankman-Fried, for years had commingled client funds at his trading firm and used the monies to finance venture capital investments, political donations and real estate purchases. Bankman-Fried has pleaded not guilty to fraud charges and said he did not knowingly commingle any funds.

A screenshot of instructions posted on Binance’s website in December 2020 telling users how to deposit dollars in Silvergate Bank.

El banquero de Binance

Los registros bancarios y de la empresa para 2019-2021, vistos por Reuters, y las entrevistas con ex expertos muestran que Binance usó Silvergate Bank, el prestamista estadounidense que colapsó en marzo, como el eje de sus operaciones financieras. Silvergate, que está en proceso de liquidación de operaciones, no hizo comentarios para este artículo.

Los ingresos de la compañía ingresaron a la cuenta de Silvergate de la firma de cartera de las Islas Caimán de la bolsa, Binance Holdings, según las fuentes y los registros bancarios. Los dólares de los clientes fluyeron a la cuenta de Silvergate de una empresa en las Seychelles llamada Key Vision Development que estaba controlada por el CEO de Binance, Changpeng Zhao.

Una de las fuentes y una cuarta persona con conocimiento directo de esta cuenta dijo que Binance le dijo a Silvergate que el propósito de la cuenta de Key Vision era recibir depósitos en dólares de clientes que no son de EE. UU. Jaffe, el portavoz de Binance, dijo que esto era inexacto, sin proporcionar más detalles.

Según las fuentes y el registro bancario de febrero de 2021 visto por Reuters, Binance mezcló el dinero de los clientes y los ingresos de la empresa en una tercera cuenta de Silvergate, perteneciente a una empresa de Caimán controlada por Zhao. Binance convirtió el dinero de esta tercera cuenta en el token BUSD vinculado al dólar, según la persona con conocimiento de las finanzas del grupo de Binance y los mensajes de la empresa. Los registros de Blockchain muestran que Binance compró al menos $ 18 mil millones de BUSD entre enero de 2020 y diciembre de 2021.

Los ex reguladores dijeron a Reuters que mover dinero entre cuentas y hacia criptomonedas podría haber permitido a Binance proteger los fondos de las autoridades fiscales en los países donde opera. La persona con conocimiento a nivel de grupo de Binance dijo que también había otra motivación: Zhao desconfiaba de los bancos, y una vez le dijo a un entrevistador que le preocupaba que pudieran congelar las cuentas de su empresa. Entonces Binance convirtió el efectivo en criptografía, mezclando los fondos de los clientes y los ingresos en el proceso.

Los nuevos conocimientos sobre las operaciones financieras de Binance se producen cuando la compañía enfrenta cargos civiles de la CFTC por evasión deliberada de las leyes de productos básicos de EE. UU. al “estructurar intencionalmente entidades y transacciones” para evitar las regulaciones de EE. UU. La CFTC también alegó, sin dar más detalles, que algunas de las entidades corporativas de Binance, incluida la firma de cartera de Cayman, “tienen fondos mezclados”. Zhao calificó los cargos de “decepcionantes” y una “recitación incompleta de los hechos”. Binance también está siendo investigado por el Departamento de Justicia por sospechas de lavado de dinero y violaciones de sanciones, según personas familiarizadas con la investigación.

La CFTC se negó a comentar para este artículo, citando litigios pendientes, al igual que la SEC. El Departamento de Justicia no hizo comentarios.

Binance se ha convertido en un gigante en los últimos años, representando hasta el 70% del comercio mundial de criptomonedas. Inicialmente, la compañía hizo negocios únicamente en criptografía, lo que le permitió evitar el sistema bancario global. Pero a medida que Binance atrajo a más clientes y contrató a más empleados, creció su necesidad de cuentas bancarias convencionales: para depositar los dólares que recibía de los clientes, pagar salarios y otros gastos, y financiar inversiones.

Silvergate, que se especializó en prestar servicios a la industria de las criptomonedas, lo hizo posible hasta principios de marzo de este año, cuando el banco anunció su cierre después de que los clientes retiraran depósitos en medio de una ola de agitación. El mismo mes, el principal regulador financiero de Nueva York se hizo cargo de otro banco criptográfico, Signature Bank, donde Binance también era cliente.

A medida que se aceleran las medidas enérgicas de EE. UU. contra el sector de las criptomonedas, no está claro qué banco se convertirá en el próximo eje de las operaciones de Binance. Zhao ha dicho en Twitter que estaba buscando nuevos socios bancarios. “Cuando una puerta se cierra, otras se abren”, escribió el 27 de marzo. Reuters no pudo determinar quién actúa ahora como el banquero principal de Binance.

An intricate web

Five months after launching the exchange in Shanghai in July 2017, Zhao told news outlet Tech in Asia that Binance had no banking partners because customers were depositing funds solely in crypto. “The more you deal with fiat, the more (authorities) can control you,” Zhao said, in reference to traditional currencies. He used his personal credit card to settle company bills, former employees said.

But the situation changed in 2018 when Binance sought to launch several local exchanges where customers could buy crypto with traditional currencies. Zhao dispatched his deputies to find banks and payment firms willing to accept Binance as a client. Chief among these deputies was Guangying Chen, the head of Binance’s back office. Chinese-born Chen was one of the few employees Zhao trusted with Binance’s finances, former executives said. Chen did not respond to questions about her role.

Binance had limited success obtaining bank accounts for its small local units, however. Most major banks turned the exchange down due to compliance concerns over crypto companies’ source of funds, according to company messages and former executives.

Then Silvergate came to the rescue. In recent years, the small San Diego-based bank had shifted its focus from local real-estate lending to servicing crypto companies. It quickly became a leading provider of banking services to the crypto sector.

By 2019, Binance had opened a Silvergate account for its Cayman-based holding company, Binance Holdings Limited, to receive revenues earned by the exchange. The account was handled by Chen and a finance executive who reported to her, Susan Li, company records show. Li didn’t comment for this article.

Binance then opened two further Silvergate accounts: for Seychelles firm Key Vision Development and Cayman Islands-based Merit Peak, both incorporated on Jan. 15, 2019 and controlled by Zhao, according to filings and bank records. Binance’s online platform began instructing customers to “deposit” their dollars into the Key Vision account. After users transferred funds to Key Vision, they received an email from Binance telling them they had “successfully deposited” their dollars, according to screenshots posted online by traders. Users could also “withdraw” their deposits via Binance’s platform, which said it would wire the dollars to their bank accounts.

Binance Holdings, Key Vision y Merit Peak formaron el núcleo de la red financiera del intercambio criptográfico global. Pero dentro de Binance, pocos empleados tenían visibilidad completa sobre sus funciones. Chen manejó estrictamente el acceso a la información sobre las finanzas generales del grupo Binance y sus cuentas bancarias, dijeron media docena de exejecutivos. El equipo de Chen también tuvo acceso a una cuenta de Silvergate que pertenece al socio estadounidense supuestamente independiente de Binance, Binance.US, que de hecho controla Zhao, como informó Reuters anteriormente. Binance.US dijo a Reuters que solo los ejecutivos de Binance.US tienen acceso a sus cuentas bancarias.

El entonces director de cumplimiento de Binance, Samuel Lim, estaba preocupado por la dependencia del intercambio de Silvergate debido a los requisitos de que los bancos de EE. UU. monitoreen de cerca las transacciones de los clientes, según muestran los mensajes de la compañía. Lim dijo a los ejecutivos en un mensaje de 2020 visto por Reuters que “la solución a largo plazo es reducir la dependencia de los bancos estadounidenses”. La queja de la CFTC en marzo acusó a Lim de ayudar e incitar a Binance a violar las leyes de EE. UU. “a través de una conducta intencional que socavó el programa de cumplimiento de Binance”. Lim no ha respondido públicamente al cargo y no hizo comentarios para este artículo.

La persona con conocimiento directo de las finanzas del grupo de Binance dijo que Zhao compartía la desconfianza de Lim hacia los bancos e instruyó al equipo de finanzas para que mantuviera los saldos en dólares en las cuentas de Silvergate lo más bajo posible. Los dólares en la cuenta de Binance Holdings y la cuenta de fondos de clientes de Key Vision que superaban las necesidades comerciales inmediatas se transfirieron a la cuenta de Merit Peak, donde se mezclaron, dijo la fuente. El dinero de la cuenta Merit Peak se usó luego para comprar el token BUSD de Binance, según la fuente y los mensajes de la empresa. BUSD y otras “monedas estables” están respaldadas por dólares y diseñadas para mantener un valor constante.

Reuters no pudo determinar el valor de los tokens BUSD comprados de esta manera. Pero los datos de blockchain muestran que, entre enero de 2020 y diciembre de 2021, el emisor de BUSD, Paxos Trust, con sede en Nueva York, transfirió al menos USD 18 000 millones de BUSD a Binance. Binance recibió el BUSD en al menos dos billeteras que identificó previamente como propias, sin decir si contienen fondos de la empresa o de los clientes. Un portavoz de Paxos dijo que entre finales de 2019 y principios de 2023, Binance envió dólares a Paxos a cambio de BUSD “para él y sus clientes”.

El flujo de dinero entre Binance y Paxos también podría revertirse, según la persona con conocimiento a nivel de grupo y mensajes de la empresa. Cuando Key Vision necesitaba dólares para cumplir con los retiros de los clientes, por ejemplo, Binance canjeaba BUSD en Paxos, que a cambio enviaba dólares a la cuenta Silvergate de Merit Peak. Merit Peak luego distribuiría los dólares a otras cuentas según fuera necesario.

El valor de los tokens BUSD en circulación alcanzó un máximo de más de $ 23 mil millones en noviembre pasado, y las billeteras criptográficas controladas por Binance tienen hasta el 90% del total, según la firma de datos criptográficos Nansen. Pero en febrero, los reguladores de Nueva York ordenaron a Paxos que dejara de emitir BUSD, citando las fallas de Paxos en las evaluaciones de riesgo y los controles de diligencia debida.

El portavoz de Paxos dijo que la compañía “anunció voluntariamente su intención de terminar su relación con Binance y desde entonces ha estado liquidando con éxito todas las relaciones comerciales con Binance”.

Desde que Paxos dejó de emitir BUSD, Binance ha reducido sus tenencias de la moneda a alrededor de $3 mil millones, según Nansen. Reuters no pudo determinar por qué Binance redujo estas participaciones o cómo las convirtió.

El dinero de otras fuentes también ingresó a la cuenta de Merit Peak, incluidos cientos de millones de dólares de una cuenta de Binance.US, informó Reuters anteriormente. Los registros bancarios muestran que la cuenta de Binance.US fue operada por Chen. Binance.US dijo a Reuters que Merit Peak “estaba retirando fondos de su propia cuenta”. No respondió a las preguntas de seguimiento.

Silvergate informó a Binance que cerraría la cuenta de Key Vision a mediados de 2021, según dos personas con conocimiento directo. Silvergate tomó la decisión sobre la base de que Key Vision había realizado transacciones que no eran adecuadas para una cuenta bancaria de custodia, dijo una de las personas, sin dar más detalles. Ese junio, Binance envió un correo electrónico a los usuarios para decirles que los “depósitos en USD” a través de Silvergate serían “descontinuados”. Binance luego comenzó a usar una cuenta de Key Vision en Signature Bank para recibir fondos de clientes, según las fuentes y capturas de pantalla de las transacciones de los usuarios. Signature Bank no hizo comentarios para este artículo.

El portavoz de Binance, Jaffe, dijo que este informe sobre las cuentas de Key Vision era inexacto, pero no proporcionó más detalles.

Una base báltica

La red financiera de Binance también requería una cuenta bancaria en euros confiable, dijeron exejecutivos. El intercambio encontró una solución en Lituania que proporcionó una base en la Unión Europea y un proceso de registro sencillo. En mayo de 2020, Binance creó la empresa lituana, inicialmente llamada Binance UAB, con Zhao como único accionista y Chen como miembro de la junta. Binance más tarde dio a conocer la empresa, rebautizada como Bifinity, como su “proveedor oficial de pagos fiat-to-crypto”. Zhao instaló a Helen Hai, la jefa de operaciones fiduciarias de Binance nacida en China, como presidenta. Hai no comentó para este artículo.

En 2021, Bifinity tuvo ingresos de 680 millones de euros, según su informe financiero, y pagó más de 420 millones de euros a una sola parte relacionada no identificada. La persona con conocimiento directo de las finanzas del grupo de Binance identificó a la parte no identificada como Binance Holdings. Bifinity no respondió a las preguntas de Reuters.

Una consecuencia de la maniobra financiera de Binance, dijeron cuatro exejecutivos de Binance, fue proteger las ganancias del intercambio de las autoridades fiscales. Binance nunca ha revelado dónde se basa su plataforma de negociación Binance.com ni qué impuestos corporativos paga y dónde.

Para evaluar cuánto paga Binance de impuestos, Reuters revisó las presentaciones públicas del intercambio desde 2018 en países donde ha dicho que tiene operaciones significativas. En Francia y Dubai, donde Binance estableció centros el año pasado, las unidades locales no han detallado los pagos de impuestos. El Ministerio de Finanzas de Francia se negó a comentar y Dubai no hizo comentarios. En Malta, donde Binance dijo tener su sede durante varios años, su unidad local principal reportó pérdidas cada año, por lo que no pagó impuestos. Las autoridades maltesas no hicieron comentarios. Los únicos pagos de impuestos significativos que encontró Reuters fueron en Lituania, donde en 2022 Bifinity pagó 42,5 millones de euros, según muestran los datos de la autoridad fiscal de Lituania.

Con el crecimiento del negocio de Bifinity llegó un perfil más alto. En julio de 2021, el banco central de Lituania dijo que había advertido a Binance que no proporcionara servicios de inversión sin licencia. Seis meses después, la bolsa nombró a Saulius Galatiltis, quien anteriormente dirigía el departamento de gestión de inversiones del banco central, como director ejecutivo de Bifinity.

Cuando el parlamento de Lituania debatió un nuevo proyecto de ley para endurecer las reglas para las criptoempresas del país el año pasado, Galatiltis instó a un comité parlamentario a evitar una legislación más estricta. Hizo hincapié en los pagos de impuestos de Bifinity, que el año pasado lo convirtieron en uno de los mayores contribuyentes corporativos de Lituania. “Este negocio es global, en muchos países de todo el mundo”, dijo Galatiltis al comité, hablando de Bifinity. “Creo que una empresa que actúa globalmente y paga impuestos localmente debe ser atractiva para cualquier país”, dijo. Galatiltis no respondió a las solicitudes de comentarios para este artículo.

El parlamento finalmente votó a través de un conjunto diluido de reglas. El Ministerio de Finanzas de Lituania dijo a Reuters que Bifinity participó en el proceso formal de “proporcionar comentarios y sugerencias” sobre el proyecto de ley junto con otras instituciones y participantes del mercado. “Nunca basamos nuestras decisiones de política regulatoria en una sola entidad”.

