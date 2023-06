Cryptoeconomy: Binance responde a la demanda de la SEC

Por staff

07/06/2023

La acción de hoy de la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) se produce después de una amplia cooperación y de recientes negociaciones de buena fe. A partir de la demanda presentada hoy por la SEC contra Binance, nos unimos a otros proyectos de criptomonedas que se enfrentan a acciones igualmente equivocadas de la SEC y defenderemos nuestro negocio y a la industria. Si bien nos tomamos en serio las acusaciones contenidas en la denuncia, creemos que una acción coercitiva, y de forma precipitada, es injustificada.

Desde el principio, hemos cooperado activamente con las investigaciones de la SEC y hemos entablado conversaciones de buena fe para llegar a un acuerdo negociado que resuelva dichas investigaciones. La demanda presentada hoy por la SEC demuestra su reticencia a entablar un diálogo sustantivo con nosotros para resolver estos problemas. Hoy, a pesar de nuestros esfuerzos por lograr un compromiso productivo, la SEC ha negado el debido proceso. En su lugar ha optado unilateralmente por litigar.

Respetuosamente, discrepamos con las alegaciones de la SEC de que Binance operaba como una bolsa de valores no registrada u ofrecía y vendía valores ilegalmente, incluso ofreciendo BNB, o la moneda estable respaldada por fiat BUSD. Trabajamos diligentemente para cumplir con las leyes y reglamentos aplicables a nuestro negocio. BNB coin no es un valor. Más bien, BNB es un token nativo, diseñado para crear una economía interna; por lo tanto, su valor deriva de sus participantes. BNB permite a los usuarios que quieran participar en proyectos (como juegos, sociales, financieros u otras utilidades) construidos sobre esas cadenas realizar transacciones con BNB, creando una demanda de BNB por parte de los usuarios como reflejo de los proyectos construidos por la comunidad. Las monedas no representan un contrato de inversión de ningún tipo y, como tales, no son valores. Además, BUSD no es un valor. De hecho, a principios de este año, otro organismo independiente de Estados Unidos -la Commodities Futures Trading Commission- presentó una demanda judicial identificando a BUSD como un activo no bursátil.

Además, aunque en este momento no está claro si la SEC seguirá adelante, la denuncia sugiere el deseo de solicitar medidas de emergencia en el futuro. No hay ninguna base válida sobre la que la SEC tendría derecho a una reparación de emergencia. Todos los activos de los usuarios en Binance y plataformas afiliadas, incluyendo Binance.US, están a salvo y seguros, y vamos a defendernos contra cualquier alegación en sentido contrario. Más bien, las acciones de la SEC aquí parecen ser parte de un esfuerzo apresurado por reclamar terreno jurisdiccional de otros reguladores, y los inversores no parecen ser la prioridad de la SEC.

Debido a nuestro tamaño y reconocimiento mundial, Binance se ha convertido en un blanco fácil atrapado en medio de una lucha de reguladores estadounidenses. Las propias acciones de la SEC a lo largo de este asunto revelan el enfoque apresurado de esta investigación. Al igual que otros grandes exchanges de criptomonedas que intentaron de buena fe razonar con la Comisión, a principios de este año recibimos repentinamente un “aviso Wells” (una notificación de que la SEC tenía la intención de recomendar a la Comisión una acción coercitiva). Al igual que otros grandes exchanges, nuestro aviso Wells nos dio poco o ningún detalle sobre cómo Binance había violado supuestamente la ley. Sin embargo, preparamos y presentamos una respuesta, de acuerdo con el proceso de la SEC, y posteriormente trabajamos duro y de buena fe para tratar de encontrar bases con la SEC para una resolución razonable.

A pesar de nuestros esfuerzos, la SEC emitió abruptamente -a última hora- la semana pasada un conjunto completamente nuevo de 26 solicitudes de documentos diferentes, buscando amplia información y materiales sobre temas no investigados anteriormente. Ahora parece que estas solicitudes eran simplemente pretextos: cuando solicitamos un plazo razonable para responder y explicar por qué las nuevas “preocupaciones” de la SEC eran infundadas, la SEC amenazó con dirigirse directamente a los tribunales y presentar una demanda para solicitar una medida cautelar. A pesar de nuestra voluntad de tomar todas las medidas razonables que pudiéramos para disipar las supuestas preocupaciones de la SEC, y de nuestras peticiones de que la SEC compartiera con nosotros cualquier prueba que pudiera tener en relación con sus supuestas preocupaciones sobre la seguridad de los activos de los clientes, la SEC rechazó nuestros intentos de compromiso y, como hemos descubierto hoy, ha ido directamente a los tribunales. Ahora está claro para nosotros que el objetivo de la SEC aquí nunca fue proteger a los inversores, como la SEC ha afirmado – si ese fuera realmente el caso, habría dialogado con nosotros sobre los hechos y sobre nuestros esfuerzos para demostrar la seguridad de la plataforma Binance.US. La verdadera intención de la SEC, en cambio, parece ser la de aparecer en los titulares.

El enfoque irrazonable e injusto de la SEC no nos deja otra opción más que defender nuestro negocio. Binance creció a un ritmo extremadamente rápido a nivel mundial, en una industria nueva y en evolución. A medida que la industria ha madurado, también lo han hecho nuestros sistemas, controles y tecnología. Aunque no siempre hemos estado de acuerdo con los reguladores y los responsables políticos, siempre hemos intentado colaborar. Hemos reestructurado nuestra organización y nuestro personal, modernizado nuestros sistemas y establecido una nueva norma industrial en materia de cumplimiento. También hemos trabajado sistemáticamente para establecer los mejores programas de su tipo, incluida la inversión en la tecnología más avanzada y en expertos cualificados del sector en nuestras áreas de necesidad, incluidas la seguridad y el cumplimiento. Sólo en los dos últimos años, hemos gastado 80 millones de dólares en socios externos para el cumplimiento de la normativa.

Como resultado, nuestros controles de cumplimiento y seguridad se han vuelto más sofisticados con el tiempo. Binance establece ahora el estándar de cumplimiento en toda la industria. Pero la seguridad y la protección del cliente siempre han sido, y siguen siendo, el sello distintivo de nuestras plataformas. Los activos de los usuarios en Binance.US están seguros; insinuar lo contrario es irresponsable, perjudicial para los inversores, y un abuso del proceso judicial.

Queremos reiterar: más allá de esta flagrante falta de proceso y cooperación, lo que más nos preocupa es el hecho de que la SEC parece no haber tenido en cuenta el impacto negativo drástico y en cascada que sus acciones de hoy pueden tener sobre los usuarios y la industria. La seguridad del usuario siempre ha sido primordial para Binance, y aunque haremos todo lo posible para seguir proporcionando esa seguridad a nuestros usuarios, cualquier efecto dominó posterior en la plataforma y la industria será directamente atribuible a la decisión injustificada de la SEC, en el día de hoy, de litigar unilateralmente sobre una supuesta situación de emergencia.

La decisión de la SEC es desalentadora para Binance, sus usuarios y la industria en su conjunto. Sin embargo, esta acción no nos impedirá seguir colaborando estrechamente con otros reguladores y responsables políticos de todo el mundo, y seguiremos defendiendo enérgicamente nuestro negocio y esta tecnología.

