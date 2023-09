Cryptoeconomy: Bitcoin supera el volumen de transacciones de Visa

Por staff

18/09/2023

Por: Simon Peters, analista experto en criptoactivos de la plataforma de inversión en multiactivos eToro.

El bitcoin mostró signos de modestas ganancias la semana pasada, ya que subió alrededor de un 3,25% en el transcurso de siete días. El criptoactivo comenzó la semana en torno a los 25.400 dólares y cayó por debajo de los 24.800 dólares antes de repuntar durante el resto de la semana. Ahora cotiza en torno a los 26.350 dólares en eToro.

El ether también experimentó ganancias la semana pasada, aunque de forma más modesta todavía, comenzando la semana por debajo de los 1.600 dólares antes de caer a unos 1.525 dólares. Desde entonces se ha recuperado y ahora cotiza justo por encima de los 1.610 dólares, lo que supone una ganancia del 1% en siete días.

Los mercados podrían moverse con nerviosismo en los próximos días, a la espera de los principales datos del Reino Unido y EE.UU., ya que los bancos centrales de ambos países anunciarán nuevas decisiones sobre los tipos a finales de esta semana.

A pesar de la caída de la inflación en ambas economías, existen indicios de que este retroceso aún no se ha dejado sentir del todo. Al igual que otros activos de riesgo, los criptoactivos son sensibles a las expectativas de tipos, por lo que cualquier endurecimiento en el tono podría hacer que el sentimiento de los inversores fuera bajista.



Bitcoin supera el volumen de transacciones de Visa



El volumen anual de transacciones en la red bitcoin ha superado por primera vez al de Visa, un hito importante para el criptoactivo, según Reflexivity Research.

Normalmente se piensa en Bitcoin sobre todo por el precio del token. Pero la criptomoneda sigue funcionando como una red descentralizada de pagos financieros. Compite con Visa, Mastercard e incluso entidades estatales como la Cámara de Compensación Automatizada (ACH) y Fedwire en volumen de transacciones.

Ya ha superado a Visa en transacciones, lo que no es poco, dado el alcance mundial de la red de pagos. Esto no repercute directamente en el precio porque los usuarios no compran y retienen necesariamente, sino que utilizan bitcoin como servicio para transferir fondos entre partes.

El volumen anual de transacciones de Bitcoin ha aumentado de forma constante durante más de una década. Si continúa su trayectoria actual, en los próximos años podría empezar a competir con los sistemas de liquidación de primer nivel respaldados por los gobiernos.



Ethereum Holesky fracasa en su lanzamiento



La nueva red de prueba de Ethereum, Holesky, no se ha puesto en marcha por un problema técnico. Los desarrolladores tenían previsto lanzar la nueva red de prueba el viernes, un año después de ‘La fusión’, pero el lanzamiento se canceló en el último minuto debido a problemas técnicos.

Los desarrolladores de Ethereum lanzan nuevas redes de prueba cada pocos años para probar actualizaciones y nuevos desarrollos. No es inaudito, pero sí poco frecuente, que se retrase un lanzamiento, y no se trata de un desarrollo final de blockchain que vaya en retroceso, pero será decepcionante para los usuarios que dependen de un calendario de desarrollo para que las nuevas funciones estén disponibles.

Holesky será la red de prueba de la próxima bifurcación dura, llamada Dencun, que lanzará nuevas funciones para mejorar el escalado de la cadena de bloques Ethereum. Sin embargo, los desarrolladores han asegurado que el retraso de Holesky no retrasará el lanzamiento final de Dencun.

Sony lanzará su propia cadena de bloques Web3

Sony, uno de los principales desarrolladores de juegos y electrónica, ha anunciado el lanzamiento de su propia cadena de bloques en colaboración con Startale Labs.

La empresa afirma que pretende centrarse en los casos de uso de Web3. Con presencia en los sectores de la música, los juegos, la imagen y otros productos electrónicos de consumo, la empresa está bien situada para aprovechar las innovaciones del sector, que ha sufrido reveses en los últimos 18 meses tras haber alcanzado la fama.

Aún no se conocen los objetivos generales del proyecto, pero la empresa parece bien situada para aprovechar los avances de Web3 y producir ideas innovadoras. Startale, por su parte, ya ha ayudado a crear blockchains con socios en el pasado. Las dos empresas empezaron a colaborar en mayo. Sony también ha lanzado ya varias patentes relacionadas con Web3.

