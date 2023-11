Cryptoeconomy: Blockchain innovación en el sector del retail

Por staff

10/11/2023

El sector del retail es uno de los más significativos a nivel mundial, ya que representa más de 10 mil millones de dólares dentro del mercado, y es una de las ramas de mayor crecimiento a nivel global. En México ha crecido 43% en el número de clientes, en 2021, y se espera que alcance los 97 mil 290 millones de USD a finales de 2026.

Este crecimiento se debe en gran medida al uso de la tecnología para mejorar la gestión, el marketing y la experiencia del cliente en el sector retail. ”Una de las tecnologías que más se menciona últimamente, tiene que ver con las nuevas formas de economía digital. A través de un ecosistema descentralizado, abierto e inalterable, que brinda tres aspectos fundamentales – eficiencia, seguridad y transparencia – avanzamos hacia políticas que permitan incrementar la confianza del consumidor en marcas, productos y retailers”, explica Martín Malievac, Director de Investigación y Desarrollo de Napse.

Entre las tendencias tecnológicas que están transformando el sector retail se encuentran la realidad virtual, las compras por voz, los pagos móviles, la inteligencia artificial y el Blockchain (transmisión de la información rápida y eficaz, con la certeza de que no se puede manipular ni eliminar, como la firma digital). Esta última es una tecnología que permite la transferencia de datos digitales con una codificación muy sofisticada y de una manera completamente segura.

Martín Malievac señala que “el uso de blockchain en el comercio minorista permite registrar todos y cada uno de los movimientos de un producto y, mejor aún, estos movimientos pueden ser monitoreados por mayoristas y minoristas. En general, la gestión del sistema es eficiente y optimizada con libros de contabilidad almacenados en una red que permite el acceso a todas las partes involucradas”.

Explicó que se trata de un sistema de registro distribuido que no requiere de un intermediario centralizado que identifique y certifique la información, sino que está dividido en múltiples nodos independientes entre sí que la registran y la validan sin necesidad de que haya confianza entre ellos. Una vez introducida la información no puede ser borrada, solamente se podrán añadir nuevos registros, y no será legitimada a menos que la mayoría de ellos se pongan de acuerdo para hacerlo.

El blockchain ofrece múltiples beneficios para el sector retail, como la digitalización, la reducción de riesgos operativos, la disminución de pérdidas, el ahorro en costos y la transparencia. Además, contribuye a crear nuevas oportunidades de negocio y a mejorar la experiencia del cliente.

Algunos ejemplos del uso de blockchain en el retail son: la trazabilidad de los productos desde su origen hasta su destino final, lo que permite garantizar su calidad y autenticidad; la gestión de la cadena de suministro, lo que facilita el control de los inventarios y la optimización de los procesos logísticos; la fidelización de los clientes, lo que permite ofrecer programas de recompensas personalizados y seguros.

Agregó que “el gran ritmo del comercio minorista y el crecimiento rápidamente acelerado de la industria junto con el panorama en constante cambio de las crecientes demandas de los consumidores posicionan a blockchain como una solución deseable. La tecnología aborda muchos problemas rezagados dentro de la industria, desde problemas de seguridad y falsificación hasta desafíos de gestión de datos y una reducción masiva de los costos operativos”.

El blockchain ha venido a crear nuevas ideas comerciales, además de acelerar procesos de verificación de las operaciones, evitar fraudes y ciberataques, ser altamente eficiente, fiable y seguro. En los próximos años, será una herramienta fundamental para mejorar el seguimiento de datos, crear nuevos sistemas de facturación, albergar patentes, seguir los procesos de ventas, proteger datos médicos, etc.

