Cryptoeconomy: Buenbit suma criptomoneda respaldada por oro físico

Por staff

10/05/2022

Cada día incrementa la compra e inversión con criptomonedas en el mundo, y en especial las stablecoins, también conocidas como criptomonedas estables, ganan preferencia de los usuarios al tener paridad de valor con otros activos, por ejemplo, con el dólar estadounidense o con el precio de activos físicos, como es el caso del oro y el de otros metales.

Invertir en oro es bueno, sirve como apoyo en época de incertidumbre política o económica por ser una herramienta financiera que protege contra la inflación y contra la devaluación, no es corrosivo, y es aceptado en cualquier parte del mundo. Por estos motivos, Buenbit suma a su portafolio a la criptomoneda estable PAX Gold (PAXG), que a diferencia del Bitcoin, Litecoin y otras criptomonedas, cada token PAXG está anclado a lingotes de oro físico respaldado por Paxos Trust Company, empresa regulada por el New York State Department of Financial Services.

PAXG es un token que mantiene una relación de 1:1 con una onza troy, el oro de mejor calidad, depositado en bóvedas de oro profesionales en Londres. La onza troy es única porque equivale a 31,1 gramos, es decir, que es más grande que la común que equivale a 28,3 gramos. Además, PAXG es redimible por oro físico, específicamente por lingotes de oro aprobados por la LBMA (London Bullion Market Association).

Contar con PAXG tiene la ventaja de la movilidad y de los bajos costos de operación de cualquier criptomoneda, frente a la limitada movilidad y el alto costo de mantener oro físico almacenado de forma particular. Además cuenta con la liquidez y la rapidez de ser una cripto, eficiente y líquida, incluso frente al mercado tradicional de metales. Cabe mencionar que se pueden comprar cantidades fraccionarias de esta criptomoneda y no es necesario adquirir una una onza entera, la cual cuenta con una capitalización de mercado de $610.814.373 USD.

Además de PAX Gold, Buenbit, integra a su portafolio a los tokens: AXS, AVAX, FTM, MANA y LUNA. Sumando al día de hoy 18 opciones de criptomonedas disponibles para sus usuarios de México, Perú y Argentina.