Cryptoeconomy: Bukele vuelve a desafiar al FMI

06/03/2025

(El Salvador) El Fondo Monetario Internacional (FMI) busca endurecer las restricciones sobre las compras de Bitcoin por parte de El Salvador como parte de un acuerdo de financiación ampliado de 1.400 millones de dólares con el país.

No obstante, Nayib Bukele aseguró que no dejará de comprar la criptomoneda.

Este 3 de marzo, la organización financiera emitió una solicitud para alcanzar un acuerdo ampliado respecto a los fondos que le otorgó a El Salvador, proceso que implicaba la presentación de varios documentos nuevos, incluyendo una actualización de la declaración del personal y una declaración del director ejecutivo para dicho país.

El memorando técnico de entendimiento menciona una condición de “no acumulación voluntaria de BTC por parte del sector público de El Salvador”.

Además, el memorando solicita la restricción de la emisión por parte del sector público de “cualquier tipo de deuda o instrumento tokenizado que esté indexado o denominado en Bitcoin e implique un pasivo para el sector público”.

De hecho, también le pide que liquide el Fidebitcoin, un fondo de reservas que fue creado con 150 millones de dólares y que el Estado tiene para respaldar el cambio de Bitcoin a dólares. Una práctica muy arriesgada dada la elevada fluctuación y volatilidad del mercado cripto.

La otra exigencia es la de la transparencia. Según exige el FMI, el gobierno salvadoreño deberá presentar a la institución una declaración que confirme todos los monederos donde El Salvador atesora criptomonedas y hacer públicos sus montos totales.

Méndez Bertolo, director ejecutivo del fondo para El Salvador, declaró el pasado 26 de febrero que “se están mitigando los riesgos relacionados con Bitcoin” y que la facilidad ampliada del fondo del FMI el país buscan “mejoras en la gobernabilidad, la transparencia y la resiliencia para impulsar la confianza y el potencial de crecimiento”.

“Las autoridades promulgaron enmiendas a la Ley Bitcoin que aclaran la naturaleza jurídica de Bitcoin y eliminan de la ley las características esenciales de la moneda de curso legal. La aceptación de Bitcoin será voluntaria, el pago de impuestos se hará en dólares estadounidenses y se limitará el papel del sector público en el proyecto de Bitcoin.”

El FMI también le va a exigir a adoptar un nuevo plan de negocios destinado a finalizar el uso con dinero público de la billetera digital promovida por el Estado, la conocida como Chivo Wallet, y que fue otra de las políticas estrella para la difusión y adopción de la criptomoneda entre la ciudadanía salvadoreña. Años más tarde de su lanzamiento, el uso entre la población sigue siendo minoritario. Ahora, con las nuevas exigencias del FMI, el Estado de El Salvador ya no podrá intervenir en ella con dinero público.

No es lo primero que el FMI exige al país en cuanto a su política con la criptomoneda reina a cambio de recibir la financiación que El Salvador necesita con urgencia. En los dos últimos meses, la institución supranacional exigió que el gobierno salvadoreño dejara de considerar Bitcoin como moneda de curso legal, no exigiera a las empresas que tuvieran que admitir el activo digital como pago, que no recaudara tributos ni hiciera pagos con la criptomoneda y que todos los contratos y obligaciones monetarias del Estado y los impuestos fuera en dólares.

De momento, no parece que el FMI haya exigido a Bukele deshacerse de los Bitcoin que tiene el Estado de El Salvador. De ser así, podría significar una buena caída del mercado y el precio de la cripto reina, ya que se calcula que El Salvador posee Bitcoin por un valor alrededor de los 600 millones de dólares. Una venta masiva, sumado al aviso a navegantes a Estados necesitados de la financiación del FMI que tenían en mente tener reservas nacionales en criptomonedas, podría suponer una fuerte sacudida para el mercado y la comunidad cripto.

El desafío de Bukele

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, dejó en claro que su gobierno continuará comprando Bitcoin a pesar del acuerdo alcanzado con el FMI.

“No, no se detendrá. Si no se detuvo cuando el mundo nos aisló y la mayoría de los ‘bitcoiners’ nos abandonaron, no se detendrá ahora ni en el futuro“, sostuvo el mandatario a través de su cuenta oficial de X, afirmando que continuará adquiriendo la criptomoneda a pesar de las restricciones impuestas.

