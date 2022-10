Cryptoeconomy: ¿Cómo es la seguridad de tu wallet de bitcoin?

Por staff

27/10/2022

El nivel de seguridad de una billetera es una de las características más importantes para saber si te sientes cómodo usándola. Dado que mantiene tu dinero seguro, no puedes tomarte este asunto a la ligera, especialmente si planeas delegar la protección de tus fondos a un tercero. Por todo esto, es importante saber qué protocolos de seguridad se utilizan para proteger las claves privadas de estas billeteras.

Por lo general, este tipo de aplicaciones almacenan las criptomonedas de los usuarios en múltiples direcciones o billeteras físicas a las que tienen acceso total. En este sentido, si una empresa no toma medidas para proteger sus servidores de posibles ataques, o pierde los dispositivos de hardware que almacenan los fondos de los clientes, es probable que tu dinero esté en riesgo. Imagina que tienes ethereum en tu wallet, y en un momento determinado, notaste que el precio ethereum dólar es lo suficientemente atractivo como para pasar tus activos a un bróker como el caso de Crypto Market y vender tus criptomonedas. La idea es que seas capaz de acceder a tus activos lo más rápido posible y sin ningún tipo de complicación; allí es donde radica la importancia de una wallet segura.

Por otro lado, también es importante saber si la plataforma tiene características especializadas para fortalecer la seguridad de las claves del usuario. Por ejemplo, la autenticación de dos factores (2FA) para acceder al saldo de tu cuenta de billetera es una herramienta que puede brindar una mayor protección a tus fondos.

Ver más: BBVA México lanza fondo de inversión centrado en Web3

Entre las aplicaciones centralizadas más conocidas y que mantienen un buen estándar de seguridad se encuentran BitGo, que atiende a empresas e inversores institucionales; o Custodia más enfocada en usuarios de poco capital. Las billeteras que no son de stock, como las billeteras de hardware o las aplicaciones de escritorio, deben crear la declaración inicial desde cero cuando se genera la billetera. Si por alguna razón tu semilla está expuesta a un tercero durante el proceso de recolección o creación de billetera, la seguridad de todos tus fondos estará expuesta, y otros tendrán acceso completo a tus fondos ¡Cuidado con este detalle!

Dado que este es un servicio del que dependerá la seguridad de tus activos, debes tomar medidas para asegurar sus pertenencias. Por ejemplo, uno de los consejos más importantes a tener en cuenta es no compartir tu kit de semillas con terceros a través de internet, o en persona. También debes guardar tu frase mnemotécnica en un lugar seguro al que sólo puedes acceder tú y no perderla bajo ningún concepto, ya que no se trata de un sistema centralizado.

Si eres nuevo en el mundo de las criptomonedas, una de las características que debería tener tu primera billetera es la facilidad de uso, pues el no comprender la funcionalidad y/o no prestar suficiente atención puede provocar errores como perder tu dinero para siempre. A la hora de elegir una cartera, es importante analizar el diseño de la aplicación para ver si sabemos utilizarla.