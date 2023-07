Cryptoeconomy: ¿Cómo ha avanzado el mundo cripto gracias a la creación de Ethereum?

staff

30/07/2023

Este 30 de julio cumples 8 años y, para tu corta edad, has crecido y madurado mucho. Has dado paso a la creación de aplicaciones y organizaciones revolucionando el mundo cripto por tu apertura y funcionalidades. Tu creador, Vitálik Buterin, es un programador y especialista en criptomonedas cuya mayor contribución en el mundo del software abierto ha sido idear una nueva manera de ver el matrimonio de las finanzas con la tecnología.

Llegaste a revolucionar la industria por ofrecer la transparencia y la confianza de quienes te prefieren: tu concepto de contratos inteligentes permite confiar en que se podrán rastrear los fondos y datos personales en todo momento. Entre las posibilidades que volviste realidad está la creación de Tokens No Fungibles (NFT), la mayoría de los cuales utilizan tu plataforma y facilitan la creación, compra y venta de obras de arte y creaciones digitales coleccionables.

De ahí que te hemos preparado una fiesta sorpresa con temática de superhéroes, ya que en estos ocho años muchos personajes y marcas muy populares han lanzado NFTs compatibles contigo. Miles de personas en el mundo han querido tener alguno de estos tokens y avatares, lo que significa también formar parte de tu historia.

Aunque la mayoría de las personas te conocen por tu nombre completo, Ethereum, hemos popularizado a ether o ETH para referirnos sólo a tu criptodivisa. Y es que has demostrado que eres muchas cosas: una plataforma, una criptomoneda, aceptas contratos inteligentes y hasta inventaste tu propio lenguaje, Solidity. Con ETH o ether permites hacer y recibir pagos en tiempo real, intercambiar monedas con otros tokens e incluso ganar intereses y ya tienes la segunda criptodivisa más popular después de bitcoin. Cuando llegaste al mercado valías 31 centavos de dólar y hoy cotizas en más de 1,900 dólares. ¿Qué tal?

Los eventos que has provocado han sido de gran impacto, como la sustitución de la Prueba de Trabajo (PoW: Proof of Work) por la Prueba de Consenso (PoS: Proof of Stake) para verificar las transacciones de blockchain. Este suceso, conocido como The Merge, significó un aumento en la velocidad de las validaciones, además de una disminución importante del consumo energético, así como de la dificultad para hacerlo. Buterin nos afirma que se redujo el uso de energía de Ethereum en un 99.988% y sus emisiones de dióxido de carbono en un 99.992%

Aunque ocho años de vida podrían parecer poco, en el mundo tecnológico implican la adopción de cambios y avances que han permitido que al día de hoy se realicen en promedio 990 mil 200 transacciones en Ethereum diarias y existan más de 96 millones de billeteras digitales que poseen alguna fracción de ETH. Nada mal, ¿eh? Y lo que te falta por lograr.

Has sabido cómo conquistarnos y nos has animado a creer en ti. ¡Que los cumplas muy feliz, Ethereum!

