Cryptoeconomy: ¿Cuánto pesan los factores macroeconómicos sobre el Bitcoin?

Por staff

10/07/2023

Por: Simon Peters, analista experto en criptoactivos de la plataforma de inversión en multiactivos eToro.

El mercado de criptoactivos retrocedió en general la semana pasada, a medida que un panorama macroeconómico nublado se apoderaba de un sentimiento que, hasta hace poco, se había movido sólidamente en la dirección opuesta.



El Bitcoin comenzó la semana en torno a los 30.300 dólares, pero tendió a la baja la mayor parte de la semana, a pesar de un breve repunte por encima de los 31.000 biletes verdes el jueves. El criptoactivo bajó en eToro y ahora cotiza en torno a los 29.800 dólares.



El Ether experimentó un descenso similar, comenzando la semana en torno a los 1.920 dólares, pero bajando a lo largo de la semana hasta cotizar ahora en torno a los 1.840 dólares.





Los factores macroeconómicos pesan sobre el Bitcoin





La semana pasada se publicaron en EE UU unas cifras de desempleo dispares, lo que parece haber influido en el entusiasmo previo de los principales criptoactivos, como el Bitcoin.



Si bien el mercado laboral se está suavizando con una ralentización de la contratación, el desempleo sigue en mínimos de varias décadas en la mayor economía del mundo. Aunque no se trata de una mala noticia en sí misma, sí sugiere que la Reserva Federal podría tener más ímpetu para seguir subiendo los tipos y mantenerlos durante más tiempo.



El ritmo de subidas de tipos del año pasado pesó mucho en los mercados de criptoactivos y provocó una volatilidad considerable. El entorno del mercado ha sido en general mucho más estable este año hasta ahora, pero es poco probable que veamos el final de la inquietud de los inversores por un tiempo, al menos hasta que el panorama general de la inflación se normalice.





Rumores sobre la moneda de los BRICS y su significado para las criptomonedas





Durante el fin de semana abundaron los rumores en Internet sobre la posible aparición de una divisa de los BRICS respaldada por el oro para desafiar el dominio del dólar en el mercado mundial. Aunque no se ha confirmado realmente, la Secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, se vio obligada a responder en una rueda de prensa en Pekín.



La desdolarización y el surgimiento de una alternativa a los BRICS se ha convertido en los últimos meses en uno de los principales temas de Internet, y se habla mucho de ello en la comunidad criptográfica. Esto tiene implicaciones para los principales criptoactivos, como el Bitcoin, ya que muchos inversores lo ven como una especie de “tercera vía” en el juego global de dominación entre monedas fiduciarias (o incluso respaldadas por un tercero).



Sin embargo, de los BRICS aún no ha surgido nada realmente tangible, y aunque el dólar no se encuentra en la posición en la que estaba, todavía está muy lejos de dejar de ser la moneda de reserva mundial. Pero las criptoactivos responderán a la evolución en este ámbito, ya que constituyen una alternativa natural a las monedas nacionales, en particular el Bitcoin, que está totalmente descentralizado.





La cadena de bloques Shiba Inu se lanzará en agosto





El criptoactivo Shiba Inu lanzará su propia cadena de bloques en agosto, según confirmó el desarrollador del proyecto, Shytoshi Kusama, en una conferencia en Canadá. Se trata de un paso muy interesante para lo que ha sido un criptoactivos bastante discreto, aunque muy popular.



La blockchain Shiba Inu se centrará en aplicaciones NFT, metaversos y juegos, y ha experimentado un fuerte crecimiento en los tokens del ecosistema BONE y LEASH. El proyecto también está lanzando una organización autónoma descentralizada o DAO, apodada DoggyDAO, que estará gobernada por los titulares del token y ayudará a financiar proyectos en la blockchain Shibarium.



La competencia en el espacio de las plataformas blockchain es dura hoy en día. Ethereum es obviamente el gigante en este terreno, pero otros como Tron, Arbitrum y Polygon han creado un variado e innovador conjunto de ecosistemas para los usuarios. La incorporación de más no es mala, ya que esto siempre empujará al mercado a ser más competitivo e innovador, al tiempo que ofrece a los inversores más opciones.

