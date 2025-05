Cryptoeconomy: Dos estados de EEUU se suman a tener reserva estratégica de Bitcoin

09/05/2025

(EEUU) La gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, firmó la ley HB 2749, autorizando la creación de la primera reserva de criptomonedas del estado. Esta legislación permite que activos digitales no reclamados, airdrops y recompensas por staking se destinen a un fondo especial, aunque no autoriza inversiones directas. Mientras tanto, en Oregón, la gobernadora Tina Kotek colocó su rúbrica en un proyecto que brinda claridad sobre la regulación para bitcoin (BTC) y los criptoactivos.

New Hampshire se convirtió en el primer estado en aprobar una ley que permite asignar parte de su presupuesto anual a Bitcoin. El entusiasmo de los inversores es alto, ya que la carrera no ha terminado — Texas podría ser el siguiente.

El 7 de mayo de 2025, la gobernadora Katie Hobbs firmó la Ley de la Cámara 2749 (HB 2749), convirtiendo a Arizona en el segundo estado (después de New Hampshire) en establecer un marco legal para un fondo de reserva de Bitcoin y activos digitales gestionado por el estado. La HB 2749 es más limitada que el modelo de “reserva estratégica” del 5% de New Hampshire: no utiliza dinero de los contribuyentes ni fondos de pensiones. En cambio, se basa en el valor de los programas existentes de bienes no reclamados del estado.

La Ley HB-2749 actualiza el código de propiedad no reclamada de Arizona, que antes solo cubría bienes tradicionales como cuentas bancarias o acciones. Según la legislación, los activos digitales se considerarán abandonados si no hay movimiento ni comunicación con su propietario durante tres años.

“El Proyecto de Ley 2749 de la Cámara de Representantes de Arizona modifica los estatutos estatales para integrar los activos digitales, incluido bitcoin, en los marcos financieros y de propiedad no reclamada de Arizona al establecer el Fondo de Reserva de Bitcoin y Activos Digitales, administrado por el Tesorero del Estado”, explicó la plataforma Bitcoin Laws.

Según Jeff Weninger, presidente del Comité de Comercio de Arizona, la ley «garantiza que Arizona no desperdicie valor y los posiciona para liderar el país en la protección, gestión y, en última instancia, en la obtención de beneficios de las monedas digitales abandonadas». Afirma que desde la jurisdicción han puesto en marcha una estructura que «protege los derechos de propiedad, respeta la titularidad y otorga al estado las herramientas para contabilizar una nueva categoría de valor en la economía«.

Paralelamente, el estado de Oregon modernizó su marco legal para reconocer activos digitales como garantía en préstamos, sentando bases sólidas para la integración de blockchain en su sistema financiero, aunque sin crear un fondo estatal por el momento. Estos movimientos reflejan un creciente interés de los estados por adoptar Bitcoin como activo estratégico y fortalecer su ecosistema digital.

¿Texas será el próximo?

Texas es ahora el candidato más firme para unirse a New Hampshire y Arizona con una reserva de Bitcoin a nivel estatal:

El proyecto Senate Bill 21 (SB 21) ya fue aprobado por unanimidad en el Senado de Texas (31-0), aprobado en comité de la Cámara el 9 de mayo, y espera votación final en el pleno.

ya fue aprobado en el Senado de Texas (31-0), aprobado en comité de la Cámara el 9 de mayo, y espera votación final en el pleno. Si se aprueba, pasaría al gobernador Greg Abbott , conocido por su postura favorable a las criptomonedas.

, conocido por su postura favorable a las criptomonedas. También hay una versión paralela en la Cámara de Representantes (HB 1598) que sigue activa.

