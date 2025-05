Cryptoeconomy: El aumento de Bitcoin hace que la predicción anterior de $150,000 parezca conservadora

Por staff

22/05/2025

El vertiginoso ascenso de Bitcoin hasta un nuevo máximo histórico por encima de los 110.000 dólares ha superado con creces las expectativas y está obligando a reevaluar sus posibilidades en 2025. Según Nigel Green, director ejecutivo del gigante global de asesoría financiera deVere Group, este último repunte significa que «150.000 dólares ya no parece ambicioso, sino cauteloso». La criptomoneda insignia ha ganado casi un 15% solo en mayo, dejando atrás semanas de estancamiento y dudas impulsadas por los aranceles. El miércoles, superó el récord de enero para cotizar a 108.955,10 dólares, tras alcanzar brevemente los 109.857 dólares, según Coin Metrics. «Este es un momento crucial», afirma Nigel Green. No se trata solo de que Bitcoin haya alcanzado un nuevo máximo. Es la confluencia de factores macroeconómicos favorables, impulso político, flujos institucionales y resurgimiento del comercio minorista. Estamos entrando en una nueva era de valor digital, y Bitcoin la lidera. Continúa: “Varias fuerzas se han alineado para impulsar el mercado. Una inflación estadounidense más baja de lo esperado, una disminución de las tensiones comerciales entre Washington y Pekín, y la rebaja de la calificación de la deuda soberana estadounidense por parte de Moody’s han llevado a los inversores hacia alternativas a las tradicionales reservas de valor basadas en moneda fiduciaria. Bitcoin, a menudo comparado con el oro digital, está absorbiendo esa demanda. “En un mundo donde la credibilidad de la deuda soberana se está deteriorando, los inversores están optando decididamente por activos que no se pueden diluir ni manipular”, afirma Green. “Bitcoin se ha convertido no solo en una apuesta especulativa, sino en una cobertura estratégica”. El apetito del mercado por los activos digitales también se evidencia en el creciente peso de los flujos institucionales. Los fondos cotizados en bolsa (ETF) que rastrean Bitcoin han registrado entradas acumuladas récord (más de 40 mil millones de dólares), con solo dos días de salidas registradas en lo que va de mes. Mientras tanto, el panorama regulatorio comienza a cristalizarse. El Senado de EE. UU. aprobó esta semana una legislación histórica para establecer un marco legal para las monedas estables (stablecoins), uno de los pilares fundamentales de la criptoeconomía. El presidente Donald Trump ha indicado que quiere promulgarla para agosto, lo que otorgará peso político al sector de los activos digitales. “Este nivel de impulso bipartidista en la regulación de las criptomonedas era impensable hace 18 meses”, señala Nigel Green. “Ahora se está convirtiendo en la norma, y ​​los mercados están respondiendo en consecuencia”. El actual repunte de Bitcoin también se ha visto impulsado por la mayor exposición de las tesorerías corporativas. Desde principios de año, las empresas que cotizan en bolsa han aumentado sus tenencias un 31%, controlando ahora alrededor de 349.000 millones de dólares en Bitcoin, aproximadamente el 15% de la oferta total, según Bitcoin Treasuries. “El gran capital no solo está girando en torno a Bitcoin, sino que está dentro”, afirma el director ejecutivo de deVere Group. “Y cuando los tesoros, los reguladores y los ETF se mueven en sintonía, el resultado es trascendental”. De cara al futuro, deVere Group cree que la trayectoria de Bitcoin se está intensificando. “El precio objetivo de 150.000 dólares que establecimos a principios de este año fue audaz en su momento. Pero los mercados evolucionan, y con él deben hacerlo las previsiones”, afirma Nigel Green. “Si las condiciones actuales se mantienen y obtenemos luz verde regulatoria real antes del receso de agosto, un precio superior a 175.000 dólares está cada vez más cerca”. Si bien los activos de riesgo se están beneficiando en general de un contexto favorable, Bitcoin se está consolidando como la cobertura preferida contra la inflación y la inestabilidad política. El activo digital se considera cada vez más una póliza de seguro monetario, y la prima que los inversores están dispuestos a pagar por esa protección está aumentando. “Esto parece ser una revalorización estructural”, añade. “Bitcoin nunca ha sido tan relevante ni tan resiliente”. A medida que el entorno macroeconómico continúa cambiando y la infraestructura digital madura, deVere Group mantiene su postura alcista y ahora prevé un potencial alcista que supera las expectativas previas. “Estamos presenciando un momento histórico”, concluye Nigel Green.

