Cryptoeconomy: El Barcelona presenta la primera obra de arte NFT de la historia del Club

22/07/2022

FC Barcelona lanza el primer NFT de su historia: una obra de arte digital audiovisual que recrea el legendario momento de Johan Cruyff en el estadio cuando, el 22 de diciembre de 1973, el icónico jugador holandés «voló» para marcar un gol fundamental contra el guardameta del Atlético de Madrid Miguel Reina. La subasta en Sotheby’s, el principal destino del mundo para el arte, el lujo y los objetos de coleccionismo, se presentará en una subasta híbrida online y en vivo e incluirá la edición animada única de In a Way, Inmortal, así como cuatro NFT adicionales que incluirán cada uno de ellos una imagen fija de la versión animada, que captura un momento icónico del gol legendario.

La pieza, de gama alta y titulada In a Way, Immortal –inspirada por una cita de Johan Cruyff– es una producción del Club en colaboración con BCN Visuals, socio estratégico de innovación y Superestudio Digital que ha desarrollado la estética cinematográfica. Quien adquiera esta obra de arte única recibirá como obsequio varias ventajas y experiencias VIP relacionadas con el Club, además del reconocimiento como Barça Digital Ambassador. El proyecto ha sido posible gracias a la implicación de World of Johan Cruyff.

In a Way, Immortal es el primer NFT de una colección de diez obras que se presentarán pieza por pieza en los próximos meses; cada una con momentos y personajes emblemáticos del FC Barcelona que agrandan el legado y el patrimonio histórico del Club. La colección se enmarca en la clara apuesta estratégica del Club por adoptar la tecnología y la innovación y, al mismo tiempo, crear momentos culturales inolvidables –del pasado y del presente– con el objetivo tanto de educar como de inspirar a los seguidores millennials, xenials y de la generación Z, entre otros.

Además de fomentar la lealtad entre un público más joven, el proyecto se propone redefinir los NFT, creando un producto experiencial premium en una experiencia cinematográfica. El futuro propietario de este NFT, al que se reconocerá como Barça Digital Ambassador, también podrá disfrutar de acceso a los entrenamientos y otras ventajas y experiencias únicas del Club.

Encontrará más información relacionada con la subasta en nft.fcbarcelona.com, incluida una cuenta atrás para la apertura del período de licitación online, que comienza hoy, 21 de julio, y también un enlace para seguir en directo la subasta del 29 de julio.

Más de 10.000 horas de producción

In a Way, Inmortal rememora el legendario gol de Johan Cruyff en una animación poética de oro fundido, creada por un equipo formado por 40 de los artistas con mayor talento en diseño gráfico por ordenador (CG) y efectos visuales (VFX) de Hollywood. Con una duración de 40 segundos, la película va acompañada de una banda sonora original interpretada por una orquesta de 30 componentes, e incorpora sonidos reales del estadio del Camp Nou y de los seguidores del FC Barcelona.

El equipo de CG y VFX de Hollywood trabajó todos los aspectos de la producción: desde una escultura digital de Johan Cruyff hasta la simulación de fluidos, texturas y sombreados de color dorado, cinematografía de vanguardia y trabajo de cámara. Para la producción de la escultura digital de Cruyff fueron necesarias más de mil horas de trabajo, debiendo dedicarse a la producción global más de 10.000 horas.

Experiencias 100% azulgrana para el propietario del NFT

Además de ser el único propietario del NFT, el Barça Digital Ambassador podrá disfrutar de una serie de experiencias que “el dinero no puede comprar”. En el contrato inteligente del NFT, el FC Barcelona incorporará Meet & Greet, visitas a La Masia, derechos de hospitality (durante un mínimo de cinco años), derecho a jugar en el Spotify Camp Nou y entrega oficial de la pelota antes de algún partido amistoso, entre otras oportunidades.

Un evento especial de subasta en vivo en Sotheby’s

La puja para In a Way, Immortal estará abierta online a partir de hoy, 21 de julio, hasta la venta en una subasta en vivo que tendrá lugar en la casa de subastas Sotheby’s de Nueva York el 29 de julio. El comprador podrá pagar en criptomoneda (BTC, ETH, DOT o USDC) o en dinero fiduciario. El enlace a la página de venta de Sotheby’s es sothebys.com/en/digital-catalogues/fc-barcelona.

Para los licitadores interesados que no residan en Nueva York, la licitación online estará disponible durante la subasta en vivo.

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona: “El Barça, con más de 400 millones de seguidores en las redes sociales, no deja de abrir nuevas vías para conectar con la afición; y nos parece que la nueva estrategia NFT del Club nos ofrece una oportunidad única para que la marca Barça siga creciendo y consolidándose. Estamos muy satisfechos de presentar a Johan Cruyff en nuestra primera obra maestra del FC Barcelona, In a Way, Inmortal, por la enorme influencia que Johan tuvo tanto en el FC Barcelona como club como en la forma en que se juega el fútbol moderno. Poderlo reflejar de forma tan artística es un gran homenaje a Johan Cruyff, a ese momento icónico y a todo el legado y el patrimonio histórico del FC Barcelona.”

Eric Sas, fundador y jefe de innovación de BCN Visuals: “Los NFT se han relacionado demasiado deprisa con la explosión de la demanda de cripto; sin embargo, con In a Way, Inmortal devolvemos los NFT al reino del arte en mayúsculas. A diferencia del GIF básico del NFT, esta minipelícula es una auténtica obra de arte digital renacentista; casi podríamos llamarlo una pieza de mármol cortada por los artistas de efectos visuales con más talento de Hollywood. El proyecto quiere convertirse en el nuevo referente para la próxima evolución de los NFT, en el que las nuevas obras de arte digitales se asemejan a las obras maestras de antes.”

Michael Bouhanna, vicepresidente de Sotheby’s y corresponsable de ventas de arte digital: “La leyenda de Johan Cruyff ha inspirado a generaciones de aficionados al fútbol durante décadas. Colaborar con el FC Barcelona, uno de los clubs de fútbol más conocidos del mundo, conmemorar una de las épocas más inolvidables de la historia del fútbol, es un momento realmente emocionante para Sotheby’s y para la trayectoria del coleccionismo digital. Como no lo ha hecho otra tecnología, el NFT, además de abrir todo un mundo de posibilidades para que los artistas digitales compartan su obra única, ha permitido que un club de primera línea mundial inmortalice un momento deportivo icónico en la cadena de blogs.”

Jordi Cruyff: “La obra de arte NFT In a Way, Immortal estará para siempre ligada al legado de mi padre. Le habría fascinado ver que uno de sus goles más bonitos con el FC Barcelona ha sido fuente de inspiración para crear esta pieza única de arte digital que esperamos que se disfrute, admire y recuerde para siempre.”

Fuente: FC Barcelona